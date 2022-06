Na vjazde do Košíc vyrastie nové nábytkárske centrum, jeho vizuál kritizujú

Poslanec hovorí o zhyzdení mesta.

Vstup do Košíc lemujú krabice obchodov. Poslanci zabrzdili prenájom pozemkov pre ďalší

So stavbou predajne a skladu pre nábytkársky reťazec majú dnes niektorí poslanci problém. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Boli to veľké plány a ambície. Radnica pred dvoma dekádami predstavovala, ako bude miesto schátraného Všešportového areálu (VŠA) na juhozápade Košíc jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí Košíc.

Plochy športu, reprezentované kedysi legendárnym futbalovým štadiónom, zmenili mestskí poslanci v roku 2010 za plochy občianskej vybavenosti. To v praxi znamená pre obchod, služby a administratívu.

Kontroverzná zmena územného plánu prešla až na tretí pokus a mala tam prilákať investície za 100 miliónov eur. Cena pozemkov sa týmto rozhodnutím zvýšila približne desaťnásobne.

Prešli roky a dnes Košičania môžu vidieť v blízkosti kruhového objazdu na Moldavskej voľnú plochu pripravenú na zástavbu. Na mieste bývalého 30-tisícového futbalového stánku má vyrásť obchodné centrum.

Košickým poslancom sa však nepozdáva prenájom ďalších pozemkov, viac vysvetľuje Jana Ogurčáková vo svojom článku.

Remetove plány o stavbe pri štadióne neprešli. On môže sťažiť výstavbu parkovísk

Čo bude stáť pri štadióne, nie je jasné. Remetovi neschválili zmenu územného plánu. V ohrození je preto aj zmluva o nájme časti pozemku, kde majú byť parkovacie miesta. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Zmeny územného plánu Prešova neprešli cez mestské zastupiteľstvo ako celok. Jedným zo sporných bodov bol návrh zmeny využitia územia pri budúcom futbalovom štadióne.

Podnikateľ Miroslav Remeta tam plánuje po vzore iných miest stavať polyfunkčný objekt v minimálnej výške osem podlaží, čo sa niektorým poslancom nepáčilo.

To, že zmeny územného plánu neprešli, ohrozuje zmluvu o prenájme časti Remetovho pozemku, ktorá je potrebná pre stavebné povolenie na parkoviská nového štadióna.

Mesto chce stavať štadión na pozemkoch bývalého tréningového ihriska, bližšie pri bytových domoch na Majakovského ulici.

Viac zisťoval Michal Ivan.

Bol vo väzbe, nesmel vycestovať. Súd legálnosť jeho pobytu u nás spochybňuje

David Scheffel opäť pred okresným súdom. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Najprv Okresný súd Prešov rozhodol o jeho prepustení. Odvolací súd tento verdikt zrušil a vrátil vec naspäť na okres.

Vo štvrtok prvostupňový orgán znovu rozhodoval o podmienečnom prepustení kanadského antropológa Davida Scheffela, ktorý je v ústave na výkon trestu.

Odpykáva si sedemročný trest.

Scheffel robil antropologický výskum v rómskych osadách v okolí Prešova.

Odsúdený bol za sexuálne zneužitie maloletých dievčat. Žiadosť o jeho podmienečné prepustenie podal riaditeľ väznice.

Opätovne o nej na verejnom zasadnutí rozhodoval senát Okresného súdu Prešov pod vedením Petra Šuťaka. Prokurátor trval na zamietnutí žiadosti.

Súd sledoval Michal Frank.

Z biokúpaliska v Snine je len kúpalisko. Bazény plnia vodou s chlórom

Biokúpalisko v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

SNINA. Návštevníci biokúpaliska Sninské rybníky sa kúpu aj v pitnej vode.

Voda zo zdroja z potoka Bystrá je totiž znečistená črevnými enterokokmi.

Primátorka Daniela Galandová (nezávislá) vo videu, zverejnenom na oficiálnej stránke mesta na sociálnej sieti, si stojí za tým, že ho nateraz treba na kúpanie zavrieť a znovu otvoriť, až keď sa problém so zdrojom vody vyrieši. Poslanci krútia hlavami.

„Kontrolná vzorka, ktorú som požiadala zabezpečiť nad rámec povinností, nepriniesla prijateľné výsledky,“ povedala.

Neuviedla však, z akého miesta sa vzorky vody odoberali.

Problému sa venovala Jana Otriová.

Lekár: Pitva je povinná jazda, vlastne dookola to isté

Adam Nedoroščík. (zdroj: Archív)

ADAM NEDOROŠČÍK pracuje ako lekár v špecializačnej príprave na Oddelení patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a ako lektor na Ústave patológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Lekárskej fakulty v Košiciach.

Do košickej pobočky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), kde sa majú od augusta postupne presúvať aj výkony z rušiacej sa pobočky v Poprade, chodí raz týždenne pitvať zosnulých.

Popradskú pobočku zatvárajú pre dlhodobý nedostatok patológov a súdnych lekárov. Problém je podľa Nedoroščíka v tom, že keď raz lekár atestuje súdne lekárstvo, logicky preňho prichádza do úvahy na Slovensku len jeden zamestnávateľ.

„Výkon pitiev je možný len na ÚDZS. Nie je to ako napríklad v prípade internistov, ktorí môžu ísť do súkromnej alebo štátnej sféry a majú na výber rôznych zamestnávateľov. Potom je problém, že títo ľudia často po čase vyhorievajú, pretože ich možnosti sú dosť zredukované,“ vysvetľuje v rozhovore Lenke Hanikovej.

Dubéci z košickej Tabačky: Zákaz dúhovej vlajky je ďalší z nešťastných pokusov

Ak by zákon prešiel, ani Východoslovenská galéria by zrejme nemohla vyvesiť dúhovú vlajku na znak solidarity s menšinami. (zdroj: VSG)

KOŠICE. Parlament mal vo štvrtok rokovať o zákaze dúhových vlajok na štátnych budovách.

Za návrhom stoja György Gyimesi z OĽaNO a odídenec z Kotlebovej ĽSNS Tomáš Taraba (Život).

Parlamentu predložili spoločný návrh, aby na sídlach štátnych inštitúcií nemohli visieť symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.

V prípade porušenia sa počíta s pokutou sedemtisíc eur. Ich návrh vyvolal silnú vlnu kritiky, vrátane tej z vlastných radov.

Dúhové vlajky boli vyvesené aj na košických budovách, napríklad Tabačke, ktorú Jana Ogurčáková oslovila.

Mohol byť favoritom na primátora Košíc. Zakladá stranu so známym aktivistom

Bol by favoritom primátorských volieb v Košiciach. Ladislav Lörinc sa však rozhodol nekandidovať. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Starosta Sídliska KVP a mestský poslanec Ladislav Lörinc (nezávislý) nehodlá kandidovať za primátora mesta Košice.

Svoje definitívne rozhodnutie oznámil vo štvrtok počas tlačovej konferencie, kde predstavil spolu so svojím tímom novovznikajúci politický subjekt – Košickú stranu.

„Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, bral som to s plnou vážnosťou. Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami (29. októbra – pozn. red.) som čelil otázke, či budem pokračovať ako starosta a niektorí ma videli možno aj ako budúceho kandidáta na primátora. Nebolo to ľahké, ale je to moje rozhodnutie, za ktorým si stojím a takto ho cítim,“ povedal Lörinc.

Na tlačovej konferencii bol Peter Jabrik a Michal Lendel.

Župan Trnka ide obhajovať mandát, vládne strany ho nepodporia

Rastislav Trnka ohlásil opätovnú kandidatúru na župana. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICKÝ KRAJ. Pred piatimi rokmi sa v župných voľbách odohral najprekvapujúcejší výsledok práve v Košickom kraji. O novom županovi rozhodlo len 875 hlasov.

Exprimátor a exminister zdravotníctva Richard Raši (vtedy Smer, teraz Hlas) bol považovaný za takmer jasného víťaza.

No súboj o post košického župana vyhral vtedy 33-ročný Rastislav Trnka (nezávislý) s výrazným východniarskym prízvukom.

Raši dokonca napadol výsledky na Ústavnom súde, no ten po viac ako roku jeho sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb predsedu Košického samosprávneho kraja zamietol.

Aktuálny župan vo štvrtok na tlačovej konferencii ohlásil, že mandát chce v jesenných voľbách obhájiť. Do volieb ide s podporou strán KDH a Aliancia.

Viac píše Jana Ogurčáková.

