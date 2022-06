Varíme s Korzárom: Špenátová polievka s vajíčkom

Rýchla a chutná klasika.

Špenátová polievka s vajíčkom

Potrebujeme: 250 g čerstvého špenátu, 3 PL olivového oleja, 1 cibuľu, 4 strúčiky cesnaku, zemiak, 500 ml polotučného mlieka, soľ, mleté čierne korenie, strúhaný parmezán, štyri vajíčka

Postup: Na olivovom oleji opražíme dozlatista nadrobno pokrájanú cibuľu, cesnak a postrúhaný očistený zemiak. Pridáme špenát a všetko orestujeme, zalejeme mliekom a päť minút povaríme. Špenátovú zmes rozmixujeme ponorným mixérom, osolíme, okoreníme.

Do kastróla dáme variť vodu s trochou octu. Vajíčko si rozbijeme do naberačky a keď voda začne vrieť, pomaly ju do nej vložíme a vajce opatrne vyklopíme. Necháme ho 1-2 minúty variť, aby sa zatiahlo, potom ho vyberieme dierkovanou naberačkou a necháme odkvapkať.



V tanieri polievku dozdobíme vajíčkom a strúhaným parmezánom.

