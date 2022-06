Dobrodošli, Jadran čaká. Ale lacné to nebude, milí dovolenkári

K "slovenskému moru" treba plnú peňaženku.

Košický primátor o fiasku s tendrom na električky: Som strašne nazlostený, sú to babráci

Primátor Jaroslav Polaček (vľavo) a riaditeľ magistrátu i predseda predstavenstva DPMK Marcel Čop na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košickí mestskí poslanci sa na štvrtkovom zastupiteľstve neplánovane zaoberali zbabraným tendrom na nákup desiatich obojsmerných električiek, ktorý mal byť spolufinancovaný z eurofondov do výšky 25 miliónov eur.

Do programu rokovania doplnili tento bod na návrh poslanca a starostu Sídliska Ťahanovce Miloša Ihnáta (nezávislý).

Od vedenia mesta i Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) požadoval oficiálne informácie o priebehu tendra, lebo sa k nim podľa neho doteraz dostal len cez články v denníku Korzár.

„Obyvatelia sa ma pýtajú, či budú električky alebo nie a ako je to s tým tendrom. A ja im neviem na to odpovedať. Zaujíma ma, aká je šanca, aby sme sa s ním pohli, alebo či bude zmarený. Ak nie je šanca, tak to povedzte.“

Ako reagoval primátor a ďalší poslanci? Píše Peter Jabrik.

Dovolenka v Chorvátsku bude drahšia. Priplatíme si za cestu, ubytovanie aj jedlo

Pobyt pri mori nás vyjde viac. Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Michal Mitra chce v lete s priateľkou navštíviť Bosnu a Hercegovinu. Plánujú sa na niekoľko dní zastaviť aj v Chorvátsku, v meste Gradac na Makarskej riviére.

Michal si prepočítal, že prejdú asi 2500 kilometrov a pri spotrebe jeho auta ho nafta vyjde približne na 250 eur.

„Nie je to úplne málo, no záleží na tom, aké budú ceny v Bosne a Hercegovine a v Chorvátsku. K tomu som ešte nepočítal poplatky za diaľnicu,“ vysvetľuje.

Ľudia, ktorí sa tento rok chystajú do Chorvátska, či už autom alebo letecky, by sa však mali okrem drahších pohonných hmôt pripraviť aj na vyššie ceny v hoteloch či reštauráciách.

Odborníci vysvetľujú, aké sú príčiny. Rozprávala sa s nimi Lenka Haniková.

Košické pohrebiská budú mať aj virtuálnu podobu, zmapujú vyše 40 000 hrobov

Každý jeden hrob bude mať vo virtuálnom cintoríne fotografiu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Návštevníkom košických cintorínov dlhodobo chýba možnosť nájsť hrobové miesto zosnulého, o ktorom nemajú všetky potrebné informácie.

Pomôcť vedeli v kanceláriách verejného cintorína a krematória, no tie nie sú otvorené nepretržite.

Informácie o hrobových miestach poskytovali počas dušičkového obdobia aj priamo pri vstupe na cintorín či do krematória, no zažívali veľký nápor a kto nemal čas čakať, k informáciám sa nedostal.

Správa mestskej zelene (SMsZ), ktorá má košické pohrebiská v správe, sa rozhodla v tomto roku spustiť projekt virtuálneho cintorína. Bude zahŕňať verejný cintorín aj urnový háj pri krematóriu.

Koľko to bude stáť a ako bude vyzerať príprava, píše Monika Almášiová.

V Obchode na korze mal pôvodne znieť Cigánsky barón. Nastal problém, hasil ho Liška

Zľava Jozef Blažovský, Anna Bakajsová a Viliam Tarjányi ml. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

SABINOV. Anna Nálepová mala 18 rokov, keď sa objavila v oscarovom filme Obchod na korze, ktorého exteriéry sa nakrúcali v Sabinove.

„Išli sme si zarobiť, bol nás plný autobus,“ spomína po 58 rokoch pani Anna, dnes už Záletová, z Drienice neďaleko Sabinova.

Vo filme sa mihla asi päťkrát. Spoločná fotografia z dokrútky v pražskom Barrandove zdobí sabinovské informačné centrum Na korze.

„Ten dej sme vôbec nevnímali. Pri natáčaní sme nevideli, o čo ide. Dnes však musím povedať, že je to veľmi silný film, poriadny záber na psychiku, vážna téma,“ vraví Anna Záletová, ktorá pri opakovanom pozeraní filmu už síce dej vníma, ale zároveň aj hľadá kamarátky v jednotlivých obrazoch.

Zážitky z nakrúcania oscarovej snímky sprostredkoval Michal Frank.

Škandalózne pomery na cintorínoch. Na Rozáliu sa chodili ľudia zabávať

Pohľad na cintorín Rozália z Kalvárie. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Košice pred sto rokmi riešili problém.

Kedy bude vymenovaný správca cintorína? Policajta na cintorín!, písali 18. júna 1922 noviny Magyar Hirlap.

A pokračovali: Verejný cintorín je okrem iných vecí známy predovšetkým tým, že je tam taký poriadok, ktorý v žiadnom prípade nie je hoden cintorína a zvlášť nie cintorína takého inteligentného mesta akým Košíc v skutočnosti sú. Verejný cintorín bol počas svojej 40 ročnej histórie predmetom nekonečných sťažností.

Dobré to však nebolo ani na Rozálii.

Dobová tlač podáva pútavý obraz o živote v starých Košiciach.

Zaujímavé články opäť zozbieral Tomáš Ondrejšík.

Lyžiarske stredisko Hrešná končí, menia ho na pasienky. Vleky odvážajú kamióny

Časť vlekov bude ešte použitá v iných lyžiarskych strediskách po východnom Slovensku. (zdroj: Korzár/Michal Lendel)

KOŠICE. Po niekoľkých rokoch mimo prevádzky lyžiarske stredisko Hrešná v košickej mestskej časti Kavečany definitívne končí.

V týchto dňoch prebiehajú na svahoch práce na odstraňovaní vlekov a ďalšej infraštruktúry.

Stredisko mala od roku 2004 na starosti spoločnosť Swam, ktorá počas zimy prevádzkuje aj jediné fungujúce lyžiarske stredisko v blízkosti Košíc. To sa nachádza v rekreačnej lokalite Jahodná, ktorá je od Hrešnej vzdialená vzdušnou čiarou zhruba 5 kilometrov.

Čo bolo dôvodom jeho zrušenia a ako to na mieste aktuálne vyzerá, zisťoval Michal Lendel.

Platina pre IMT Smile, rozbehnutý Kali. Dobrý festival sa vrátil

Piatkový večer na Dobrom festivale 2022. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Všetkým veľkým kultúrnym akciám vystavil koronavírus nútenú pauzu.

Dobrý festival nebol výnimkou. Ak nerátame vlaňajší Mini-Dobrý festival v prešovskom amfiteátri, trvala táto pauza dva roky.

Organizátor Miro Tásler očakával prepad návštevnosti o tretinu. Ťažko povedať, či to číslo sedí, pred pódiom to tak rozhodne nevyzeralo. Hlavne keď hrala hlavná hviezda večera, samotní IMT Smile.

Atmosféru z prešovského letného kúpaliska Delňa prináša Michal Frank.

Recept na dnes

