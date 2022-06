Varíme s Korzárom: Cuketovo-zemiaková frittata

Sýte raňajky, desiata do práce i pochúťka na piknik.

Cuketovo-zemiaková frittata

Potrebujeme: 6 veľkých vajec, 1/4 hrnčeka vody, smotany alebo mlieka, 1 lyžičku soli, 1/2 lyžičky mletého čierneho korenia, 1 lyžičku čili omáčky, 2 stredne veľké cukety, 4 zelené cibuľky, 450 g malých červených zemiakov, 10 veľkých olív, 1 hrnček paradajok, 110 g kozieho syra, 1/3 hrnčeka postrúhaného parmezánu, 2 lyžice posekaného kôpru, 2 lyžice talianskeho korenia, 1 lyžicu olivového oleja

Postup: Cukety rozštvrtíme a pokrájame na asi centimetrové kúsky. Biele časti cibuliek pokrájame natenko. Ošúpané zemiaky, olivy aj paradajky prekrojíme na polovicu. Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Plech potrieme olejom a vyložíme papierom na pečenie tak, aby okraje trčali von a dal sa potom ľahko vybrať. Trocha oleja dáme aj na vrch papiera.

Do vyklepnutých vajíčok pridáme soľ, korenie, vodu, prípadne smotanu alebo mlieko a čili omáčku a vymiešame vidličkou. Pokrájanú cuketu a zelenú cibuľku vhodíme do nepriľnavého hrnca so štipkou soli, zalejeme štvrtinou hrnčeka vody a dáme variť. Keď sa všetka voda vyparí, cuketu necháme ešte minútu na plameni, aby vyzerala trocha vyschnuto, a vypneme. Mala by byť uvarená len na polovicu. Premiestnime ju aj s cibuľkou na pripravený plech.

Zemiaky dáme variť do slanej vody na 15 - 20 minút, potom ich pridáme k cukete a cibuľke spolu s olivami a paradajkami. Všetko jemne zmiešame a rozprestrieme do rovnomernej vrstvy. Vajíčko ešte raz krátko prešľaháme a vylejeme na zeleninovú zmes. Posypeme parmezánom a rozmrveným kozím syrom, na to pridáme kôpor a petržlenovú vňať a nakoniec pokvapkáme lyžicou olivového oleja. Dáme piecť na 40 - 45 minút, alebo kým stred nestuhne a syr nebude roztopený a zlatistý.

Zdroj: studiodelicious.com