Pečieme s Korzárom: Jahodové crumble

Len sladké ovocie, mrvenička a dezert je na svete.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jahodové crumble

Potrebujeme: 3-4 poháre jahôd, 4 PL javorového sirupu, 1 ČL mletej škorice, 1/2 pohára polohrubej múky, 1/2 pohára ovsených vločiek, 6 plátkov masla, 4 PL svetlého hnedého cukru, nasekané pistácie

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Zapekaciu misku naplníme očistenými a premytými jahodami. Prelejeme ich rovnomerne javorovým sirupom. V miske zmiešame múku s vločkami, nasekanými pistáciami, cukrom, škoricou a maslom. Prstami vypracujeme posýpku. Navrstvíme ju na jahody a vložíme do rúry. Pečieme približne 20-30 minút. Servírujeme teplé so zmrzlinou alebo studené so šľahačkou.