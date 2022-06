Žiadna Kobra 11, ale Flintstonovci. Policajtov zo zásahov vyzdvihuje odťahovka

Autá opravujú, aj tak dosluhujú.

Policajti sa sťažujú na svoje autá: Naháňať páchateľov? Budú nás roztláčať

Na týchto autách jazdí pohotovostná motorizovaná jednotka. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Policajti v Košickom kraji sa sťažujú na mizerný stav vozidiel, s ktorými každý deň vyrážajú do ulíc.

Tvrdia, že sa často kazia, majú najazdené stovky tisíc kilometrov, a obávajú sa, či im auto vydrží celú službu.

„Je to hrôza. Autá majú aj od 400-tisíc kilometrov vyššie, no sú aj také, ktoré prekročili pol milióna. Auto v priamom výkone služby by malo byť bez problémov. Opak je pravdou, a to na všetkých útvaroch, či už v pohotovostnej motorizovanej jednotke, ale aj na okrese a obvodných oddeleniach," vravia košickí policajti.

„Nie je normálne, aby sme mali k dispozícii takéto autá a naháňali páchateľov. Rôzne indivíduá majú výkonné autá, stále ich obmieňajú a polícia zaostáva.“

Kristián Sabo sa bližšie pozrel na stav policajných vozidiel, zisťoval aj, kedy dostanú nové.

Strechu krematória postavili neštandardne. Spadla, oprava presiahne milión

Časť strechy spadla ešte v apríli, zvyšok rozobrala profesionálna firma. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Budova košického krematória bola projektovaná v rokoch 1972 až 1975.

Staviteľom boli Pozemné stavby, ktoré ju dokončili v roku 1981. Aktuálne má stavba architekta Pavla Merjavého 41 rokov a vážny problém.

Časť výstuže strechy v exteriéri sa v pondelok 11. apríla, počas smútočného obradu, prepadla a skončila na zemi, v dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie.

Krematórium má od konca roka 2019 v správe mestská príspevková organizácia Správa mestskej zelene (SMsZ). Pred nimi sa o pietne miesto starala súkromná firma Rekviem.

Podľa SMsZ došlo k deštrukcii strešného panelu postupným dlhodobým zatekaním zrážkovej vody cez narušenú hydroizoláciu strechy. Hovorca Peter Sasák v apríli tiež poznamenal, že problém vidí SMsZ aj v nedostatočnej predošlej údržbe.

Na to, ako postupujú práce na obnove krematória a odkiaľ mesto vezme milión eur na opravu, sa pozrela Monika Almášiová.

Konateľa mestskej firmy zohnali na poslednú chvíľu a bez výberového konania

Viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba (OĽaNO) a Tomáš Fecko, ktorý sa má stať konateľom mestskej firmy Správa a údržba komunikácii mesta Prešov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Prešovské mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na vymenovanie nového konateľa spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov.

Tomáša Fecka zohnali len na poslednú chvíľu, keďže mestskej firme hrozil zánik.

Poslankyňa Svetlana Pavlovičová (Smer) navrhovala, aby spoločnosť viedol dočasne viceprimátor Vladimír Feľbaba (OĽaNO).

Predošlému konateľovi spoločnosti Martinovi Kolesárovi uplynula trojmesačná výpovedná lehota 23. mája. Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo ešte v marci, sa prihlásil len jediný uchádzač – Kamil Sepeši a odsúhlasila ho aj výberová komisia.

Sepeši predtým pôsobil osem rokov na mestskom úrade. Zastával aj funkciu vedúceho oddelenia verejnoprospešných činností ešte v čase primátorovania Pavla Hagyariho (nezávislý).

Zastupiteľstvo jeho nomináciu schválilo v máji, no napokon odmietol nastúpiť na tento post.

Ako sa Prešov prepracoval k novému konateľovi, píše Michal Ivan.

Loli paradičku dali „na pankáča", Čiara na východe bola oproti Ukrajine Hollywood

Vanda Adamík Hrycová vidí na východe Slovenska veľký filmársky potenciál. (zdroj: KSK)

KOŠICE. Na východnom Slovensku je už dohodnuté nakrúcanie troch filmov. Podľa kraja ide o prvý výsledok aktivity, ktorá tu chce pritiahnuť domáce aj zahraničné štáby.

„Verím, že čoskoro budeme môcť prezradiť, o aké filmy pôjde a akých hercov aj z Hollywoodu v našom kraji uvidíme,“ hovoril košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) na nedávnej prezentácii Filmovej kancelárie Košického kraja.

Kým na Slovensku ide o prvý takýto koncept, v susedných Čechách ich funguje tucet. Košický región sa pol roka pred jesennými župnými voľbami chce definovať ako „film friendly region“.

Vďaka ambasádorom ako Peter Kerekes, Dano Dangl či Wanda Adamík Hrycová sa o benefitoch kraja pre filmárov majú dozvedieť aj svetoví producenti.

Podľa odhadov župy každé jedno euro vložené do filmového priemyslu prinesie do regiónu 4 až 6 eur.

Tému otvorila Jana Ogurčáková.

Z Putinovej krajiny odišli ako tínedžerky. Aký je fínsky život ruských dievčat

Tonya a Arina. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

Tonya odišla z ruského Jekaterinburgu vzdialeného 3-tisíc kilometrov od fínskeho mesta Kuopio v osemnástich rokoch. Kým tam prišla, cestovala dva dni a vystriedala tri vlaky.

Už od desiatich rokov však vedela, že chce žiť inde. „Neviem, kedy presne sa vo mne zrodil pocit, že do Ruska nepatrím,“ začína svoje rozprávanie.

Po skončení strednej školy ešte skúsila študovať anglický jazyk na univerzite v Rusku, ale rýchlo si uvedomila, že to nie je pre ňu.

Viac o dvoch ženách, ktoré sa rozhodli odísť z Ruska a začať nový život v Nórsku, prináša Lenka Haniková.

Prvorodičke za vraždu novorodenca hrozilo doživotie. Dostala 12 rokov

Alžbeta na súde. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Krajský súd sa v stredu dopoludnia zaoberal prípadom Košičanky, ktorej sa v priebehu trestného stíhania výrazne zmenil paragraf.

Krátko po čine to bola vražda novorodenca v popôrodnom rozrušení, neskôr bol prekvalifikovaný na vraždu, spáchanú na chránenej osobe.

Táto zmena znamenala aj výrazné sprísnenie trestnej sadzby. Kým v prvom prípade hrozilo Alžbete K. 4 až 8 rokov za mrežami, po novom 20 až 25 rokov alebo doživotie.

Na okresnom súde si 20-ročná žena z Lunika IX vypočula rozsudok, s ktorým nebol spokojný prokurátor ani obhajoba. Ten definitívny napokon vyniesol odvolací senát krajského súdu.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Skoro dvojtonovú klimatizáciu dostali na najvyššiu budovu Košíc za 15 minút

Klimatizáciu mali na strechu nemocnice doviezť už v utorok. Letecká akcia bola presunutá na stredu pre silný vietor. (zdroj: Korzár/Michal Lendel)

KOŠICE. V stredu ráno zaujala Košičanov vynáška nadrozmerného nákladu na strechu najvyššej budovy v meste.

Tou je 83- metrový monoblok Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice na Triede SNP.

Bolo potrebné na neho dostať novú vzduchotechnickú jednotku.

Toto zariadenie má podľa konateľa dodávateľskej firmy Miroslava Hirjaka hmotnosť aj s rámom zhruba 1,8 tony.

Ako celá akcia prebehla, mapoval Michal Lendel.

Zábavu a kopec sránd, to ti dá len Korzárland 2022. Tento rok sa ide do Tatier

Každý rok sa tábor končí krstom exkluzívnych novín Korzárik. (zdroj: archív)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Tentoraz bude mať letná detská krajina Korzárland, ktorá tento rok oslavuje jubilejné 15. narodeniny, svoje sídlo vo Vysokých Tatrách.

Vítané sú všetky deti od 6 do 16 rokov, pre ktoré sa od 31. júla do 6. augusta stane domovom hotel Forton v Starej Lesnej aj s jeho multifunkčnými ihriskami.

Deti sa môžu tešiť na skvelú zábavu, nádhernú prírodu Tatranského národného parku, táborové olympijské hry, karneval, súťaž Tábor má talent a nekonečné diskotéky.

Stanú sa redaktormi a napíšu si vlastné táborové noviny KORZÁRik, chýbať nebude ani obľúbený KORZÁRmarket s vlastnou menou KORZeuro.

Ak máte školopovinné deti, ktoré by táborové dobrodružstvá bavili, čítajte viac.

Poslanci v stredu rozhodli, že ich nebude viac ani menej. (zdroj: Michal Ivan)

Prešovské mestské zastupiteľstvo bude mať 31 poslancov. Je to rovnaký počet ako doposiaľ

Slovenskí futbalisti si v Lige národov výrazne skomplikovali šancu na postup. (zdroj: TASR)

Mucha: Zaradili sme spiatočku a cúvame. Čuduje sa, že bývalí hráči sú ticho

Novú premiéru uvidia diváci vo štvrtok. (zdroj: TASR)

