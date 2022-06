Maškrtíme s Korzárom: Domáci čokoládový nanuk

Sladké osvieženie po náročnom dni.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Domáci čokoládový nanuk

Potrebujeme: 1 hrnček plnotučného mlieka izbovej teploty, 1/3 hrnčeka cukru, vanilkový cukor, 2 lyžice preosiateho kakaa, 1 lyžicu kukuričného škrobu, štipku soli, 30 g horkej čokolády

Postup: Mlieko, cukor, vanilkový cukor, škrob, kakao a soľ spolu vymiešame. Na sporáku zohrievame, kým sa na hladine nezačnú objavovať bublinky a odstavíme. Pridáme čokoládu a miešame, kým sa všetko nerozpustí, čo by malo trvať 1 - 2 minúty. Čokoládovú zmes prelejeme do pripravených foriem na nanuky. Konzistencia bude pripomínať puding, ale mala by sa dať prelievať. Zasunieme paličky a dáme do mrazničky aspoň na 4 hodiny, ideálne cez noc.

Zdroj: chocolatemoosey.com