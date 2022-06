Pečieme s Korzárom: Donuty s jahodovou polevou

Sladké letné pokušenie.

Donuty s jahodovou polevou

Potrebujeme: 130 g hladkej múky, 1 lyžičku prášku do pečiva, 1/4 lyžičky soli, 1/3 hrnčeka kryštálového cukru, 125 ml cmaru izbovej teploty, 1 veľké vajíčko izbovej teploty, 30 g roztopeného masla, vanilkový cukor, 1/2 hrnčeka čerstvých (alebo mrazených) jahôd na malé kúsky

Na polevu: 1/4 hrnčeka jahôd, 3/4 hrnčeka práškového cukru

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech na šišky vymažeme olejom. Zmiešame spolu suché suroviny, teda múku, cukor, vanilkový cukor, prášok do pečiva a soľ. Samostatne zmiešame cmar, vajíčka a roztopené maslo. Prisypeme k nim suchú zmes a vareškou vymiešame cesto, ktoré preložíme do cukrárskeho vrecka a nadávkujeme do plechu tak, aby jamky boli plné do dvoch tretín. Na vrch cesta poukladáme kúsky jahôd a dáme piecť na 12 minút, alebo kým po zapichnutí nevyberieme čisté špáradlo. Po 5 minútach chladenia vyberieme na mriežku a v prípade potreby dopečieme i zvyšok cesta.

Kým sa šišky pečú, do misky preosejeme práškový cukor. V mikrovlnke zohrejeme jahody na 30 - 40 minút, aby trocha zmäkli. Vareškou ich pretlačíme cez sitko do cukru a zamiešame. Pripravíme si plech s papierom na pečenie. Spodok šišiek namáčame do cukrovej jahodovej polevy a necháme zaschnúť.

Zdroj: sugarsaltmagic.com