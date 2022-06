Scéna ako z akčného filmu. Sirény, majáky, pouličná naháňačka. V hlavnej úlohe starosta

Na súd nechodí, ale úraduje.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta nezastavil policajtom, utekal im. Chytili ho, fúkať odmietol

Starosta Kavečian Martin Balčík na súd nechodí, ospravedlňuje sa. (zdroj: sme.sk)

KOŠICE. Starosta košickej mestskej časti Kavečany Martin Balčík (KDH) čelí obvineniu a už aj obžalobe z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Trest, ktorý ešte v marci dostal trestným rozkazom, odmietol. Súd preto nariadil hlavné pojednávanie, dokonca už niekoľko termínov. Neuskutočnil sa ani jeden.

Balčík sa opakovane ospravedlňuje pre práceneschopnosť. Do úradu však chodí.

V jednu marcovú noc si policajná hliadka na Hlinkovej ulici všimla vozidlo BMW, ktoré nerešpektovalo príkaz, vyplývajúci z dopravného značenia.

Vydala sa za ním a vodiča sa pokúšala zastaviť svetelným i zvukovým výstražným znamením.

Šofér na maják ani sirénu nereagoval a zabočil na Národnú triedu. Po pár desiatkach metrov síce auto zastavil, no iba preto, aby z neho vybehol a dal sa na útek.

O prípade píše a starostu sa na neho pýtal Róbert Bejda.

Primátor Ragan: Aréna PKO nie je moja kauza, po sebe halu nepomenujem

Ján Ragan sa tiež zúčastnil slávnostného otvorenia haly PKO, ktorú pomenovali podľa politikov. (zdroj: TASR)

JÁN RAGAN je primátorom mesta Vranov nad Topľou od roku 2010. Kandidoval ako nezávislý. V súčasnosti je aj poslancom Prešovského samosprávneho kraja, kam kandidoval tiež v tíme nezávislých.

Nedávno sa zúčastnil aj strihania pásky v novej vranovskej školskej hale Aréna PKO, ktorú bizarne pomenovali podľa trojice politikov Peter Pellegrini (Hlas), Boris Kollár (Sme rodina) a Stanislav Obický (nezávislý).

Kollár sa neskôr v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou vyjadril, že v komunálnych voľbách vo Vranove nad Topľou pôjde Sme rodina spolu s Hlasom Petra Pellegriniho, meno spoločného kandidáta na primátora však neprezradil.

Primátor Ragan teraz odpovedal na otázky Michala Franka.

Trnka nevraví pravdu, reagujú od Remišovej na kritiku, že brzdia eurofondy

Rastislav Trnka na moste v Nižnej Hutke. Je súčasťou rekonštrukcie úseku smerujúceho na Ukrajinu, hradenej z eurofondov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Rekonštruujeme dnes, ale prípravy trvali roky. Čerpanie eurofondov je pomalé.

Aj táto kritika odznela z úst predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku (nezávislý), keď minulý týždeň ohlasoval opravu jednej z najvýznamnejších dopravných tepien v regióne.

Ide o cestu II/552, ktorá prechádza hranicou okresov Košice-mesto a Košice-okolie a končí sa pri Veľkých Kapušanoch, teda neďaleko Ukrajiny. Napája sa na ňu až 32 ciest tretej triedy.



Župa oznámila rekonštrukciu menšej časti cesty, a to 17-kilometrového úseku od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto.

Aké argumenty vytiahlo Remišovej ministerstvo a v čom vidí rezervy košickej župy? Informuje Katarína Gécziová.

Vo Fínsku žije 22 rokov. Rád by sa stal opäť Slovákom, ale brzdí ho byrokracia

„Fínsko je nádherná, stabilná a pokojná krajina, aj keď chladná,“ hovorí Prešovčan Viliam v otvorenom rozhovore. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

Prešovčan VILIAM BIRKNER odišiel počas posledného roka na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v roku 1999 cez študijný program Erasmus Socrates učiť angličtinu do Fínska. Na Slovensko sa už nikdy nevrátil.

Od roku 2003 učí angličtinu na bilingválnej škole v meste Lahti, ktoré je počtom obyvateľov podobne veľké ako Prešov. V minulosti učil vo Fínsku aj prírodné vedy a matematiku.

Viliam vysvetľuje, že by sa znova rád stal Slovákom, no zahŕňa to veľké množstvo byrokracie. Zatiaľ nad príchodom na Slovensko neuvažuje, aj keď by mohol obohatiť náš vzdelávací systém niekoľkoročnými poznatkami z fínskeho systému.

Rozprávali sme sa deň po víťazstve Fínov na majstrovstvách sveta v hokeji. Vo finále porazili fínski hokejisti Kanadu.

S Viliamom sa stretla priamo v Helsinkách Lenka Haniková.

Fazuľa v každom predmete. Škola vyučovala netradične

Fazuľa všade, kam sa pozrieš. Sninská škola poňala vyučovanie netradične. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

SNINA. Posledný májový piatok na Základnej škole Komenského v Snine nebolo počuť školský zvonec.

Vyučovanie sa začalo netradične.

Dva krásne gaštanové kone pritiahli do školského areálu kočovnú maringotku s divadlom.

V rozprávke O dobrom čertovi nehrali iba divadelné marionety, ale aj kone, pocestný s gitarou a žiaci školy. A to ani zďaleka nebolo všetko.

Čo ešte viac nezvyčajné sa na škole dialo, píše Jana Otriová.

Ďalšie správy

Prepojené sú obce v doline rieky Poprad s poľskou Muszynou, vybudované dve nové lávky a odpočinkové miesta. (zdroj: PSK)

Cyklotrasy prepojili Slovensko a Poľsko. Ponad rieku Poprad prejdete lávkami

Cirkevné múzeum na Spiši zrušili komunisti. Po 70 rokoch ho otvoria

Oprava padnutej strechy krematória vyjde draho, mesto hľadá v rezervách

Poprad začne stavať druhé viacpodlažné parkovisko. Vodiči majú uvoľniť miesta

Šport

Futbalisti 1. FC Tatran Prešov sa v predstihu stali víťazmi III. ligy Východ. (zdroj: Martin Halas)

Futbalisti 1. FC Tatran Prešov sa v predstihu stali víťazmi III. ligy Východ.

Povolenie reprezentovať mu dal minister. Prvú výhru Slovákov zariadil vojak

Recept na dnes

Medová granola s chia semiačkami

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .