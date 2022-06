Varíme s Korzárom: Bazová šumivá limonáda

Osvieženie počas teplého víkendu.

Bazová šumivá limonáda

Potrebujeme: 20 kvetov bazy, tri citróny, 300 g kryštálového cukru, 5 litrov prevarenej vody

Postup: Kvety zbierame počas slnečných dní, snažíme sa nájsť veľké a bez hmyzu. Nikdy ich neoplachujeme. Do 5 litrového pohára vložíme kvety bazy a na kolieska nakrájaný citrón. Cukor nasypeme do vody a mierne zahrievame, kým sa rozpustí. Sladkou vodou zalejeme bazové kvety, vrch fľaše prekryjeme látkou a zagumičkujeme. Necháme 14 dní na teplom mieste. Výsledný produkt je jemne perlivý. Po preliatí do čistých fliaš ho skladujeme v chladničke.

