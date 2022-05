Ešte sa o ničom nerozhodlo, vravia strany. No viceprimátorka už hlási meno víťaza

Môže ísť o stratégiu, pripúšťa Nigut.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

KDH a SaS kritizujú viceprimátorku Gurbáľovú. Podporu Polačeka oznámila skoro

Gurbáľová je po boku Polačeka od januára 2019. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V športovej terminológii by sa to dalo označiť ako gól do vlastnej brány.

V pondelok informovala viceprimátorka Lucia Gurbáľová, ktorá je mestskou šéfkou KDH, o výsledkoch rokovaní stredopravých strán. Tie dlhodobo hľadali spoločného kandidáta na post primátora v jesenných komunálnych voľbách.

„Päť politických strán sa dohodlo na podpore súčasného primátora Jaroslava Polačeka v ďalších voľbách. Ide o výsledky rokovaní KDH, SaS, Sme rodina, Nova a SRK v posledných týždňoch,“ uviedla v úvode týždňa Gurbáľová.

Podpora strán však nemusí byť taká istá ako to v pondelok prezentovala. A to dokonca ani v jej vlastnej strane.

Prečo Ján Nigut z KDH aj strana SaS hovoria o predčasnom tvrdení a kto ďalší je stále v hre, zisťovala Jana Ogurčáková. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Košické univerzity sa inšpirujú Brnom, Fínskom i Francúzskom. Spájať sa nechcú

Klaster troch košických vysokých škôl chce vybudovať aj spoločný kampus po vzore brnianskej Masarykovej univerzity. (zdroj: ssn.sk)

KOŠICE. Podiel mladých Slovákov, ktorí získajú vysokoškolský diplom, sa za poslednú dekádu zdvojnásobil. Kvalita niektorých vysokých škôl je však na nižšej úrovni a aj preto má Slovensko v Európskej únii druhý najvyšší podiel mladých ľudí študujúcich v zahraničí.

Medzi tisíckou najlepších svetových vysokých škôl sa slovenské univerzity umiestňujú len sporadicky, pričom žiadna nemá miesto v rebríčku 500 najlepších. Slovensko sa v tejto štatistike radí na chvost Európy.

Tieto i ďalšie nelichotivé fakty vyplývajú zo štátneho dokumentu k plánu obnovy. Práve v ňom si vláda kladie za cieľ dostať aspoň jednu slovenskú vysokú školu v najbližších rokoch medzi top univerzity sveta. Ako jeden z míľnikov sa v pláne obnovy uvádza aj spájanie vysokých škôl.

Čo na tento zámer hovoria košické univerzity, chcela vedieť Lenka Haniková.

Notár Kavečanský je na slobode, z väzby mu pomohol Ústavný súd

Vojtech Kavečanský na okresnom súde pri rozhodovaní o väzbe po podaní obžaloby. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Košický notár Vojtech Kavečanský (42) bol vlani v lete obvinený zo sprenevery a vzatý do väzby.

Odvtedy sa opakovane snažil dostať na slobodu.

Všetky pokusy však stroskotali, dokonca i ten zatiaľ posledný, keď ho košický okresný súd vo februári pustil, no krajský to v marci zrušil.

V piatok sa však Kavečanského pobyt za mrežami skončil.

Viac o tom píše Róbert Bejda.

Previezli sme dodávku na Ukrajinu. Nebolo to jednoduché a jej osud je nejasný

Naložená dodávka na prívese. Napokon sa na Ukrajinu dostala. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV, VYŠNÉ NEMECKÉ, UŽHOROD. Oksana Kubarská je z Kyjevskej oblasti. Má dve deti, je na materskej dovolenke a pôsobí neďaleko ukrajinskej metropoly ako dobrovoľníčka pre humanitárnu organizáciu.

V závere týždňa prišla na hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod pre dodávku, ktorú mala odtiaľ odviezť vyše osemsto kilometrov ďalej, do Kyjevskej oblasti. Kúpili ju ako ojazdenú v Rakúsku a priviezli ju do Prešova, odkiaľ ju na prívesnom vozíku vzali dobrovoľníci z prešovskej organizácie Podaj ďalej do Užhorodu.

Bolo už odhlásené, všetko teda malo byť vybavené. Ale opak bol pravdou. Na hranici sme čakali sedem hodín, počas ktorých sa dialo všeličo.

Ako príbeh dopadol, prezradí vo svojom článku Michal Frank.

V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa kedysi korčuľovalo. Ľad tam má aj 2000 rokov

Dobšinská ľadová jaskyňa je veľkým lákadlom pre návštevníkov. (zdroj: Jana Otriová)

DOBŠINÁ. Prv, ako sa mladý banský inžinier Eugen Ruffiny odvážil v roku 1870 po prvýkrát spustiť do otvoru ľadovej diery, výstrelom z brokovnice plašil drakov.

Dnes jednu z najväčších a najkrajších ľadových jaskýň na svete navštívi ročne vyše stotisíc turistov z rôznych kútov sveta.

Len tučniaky z Antarktídy k nám ešte neprišli, usmieva sa správca jaskyne Ľubomír Očkaik.

Neraz musia sprievodcovia zvedavým návštevníkom vyvracať ich predstavy, že v podzemí sú útvary zo soli či cukru.

Prehliadkou, zaujímavosťami i príbehmi spájanými s objavom jaskyne vás prevedie Jana Otriová.

Z Poľska k nám bude môcť prúdiť aj nórsky plyn. Prepojovací plynovod už testujú

Hraničnú preberaciu stanicu prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko nad obcou Výrava si prezrel predseda vlády Eduard Heger. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

VÝRAVA. Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko posilní energetickú bezpečnosť našej krajiny a zníži závislosť od ruského plynu.

Na hraničnej preberacej stanici v katastri obce Výrava v Medzilaborskom okrese to v piatok povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Plynovod je už natlakovaný po celej dĺžke, aktuálne je v testovacej prevádzke.

Viac informácií sa dozviete z článku Jany Otriovej.

Košičanov počas hokeja vystrašil nízky prelet stíhačky nad mestom

Ilustračné foto (zdroj: MO SR)

KOŠICE. Hluk lietadiel opäť vyvolal u mnohých ľudí obavy.

Obyvatelia Košíc spozorovali vo štvrtok podvečer nad mestom rýchlo letiacu stíhačku. Burácanie motora nad hlavami počuli viacerí, obrátili sa aj na nás a rozoberali to aj na sociálnych sieťach.

Kládli otázku, čo sa deje a prečo vojenský stroj prelietaval nad metropolou východu.

Kristián Sabo zisťoval o prelete viac.

Deti podpálili matrac, nad štyrmi domami zhorela strecha

Zásah hasičov v Kecerovciach. (zdroj: LTS)

KECEROVCE. Rozsiahly požiar vypukol vo štvrtok podvečer v Kecerovciach v okrese Košice-okolie.

Oheň zasiahol strechy domov v radovej zástavbe, pričom sa plamene šírili z jednej na druhú. Na miesto prišli hasiči z Bidoviec a Košíc, pomáhali aj dobrovoľníci z okolitých obcí.

„Išlo o požiar obytných nehnuteľností. Jeho likvidácia trvala desiatky minút, keďže sa požiar šíril po strechách a stropy v štyroch domoch sa prepadli,“ vravia hasiči.

Čo bolo pravdepodobnou príčinou požiaru a aké škody napáchal, sa pýtal Kristián Sabo.

Kukláči v noci zadržali muža, ktorý plánoval masovú vraždu na Spišských trhoch

Zásah sa uskutočnil v noci. (zdroj: Polícia SR)

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Muž, ktorý podľa všetkého plánoval teroristický útok, je v rukách polície.

Tá informuje na sociálnej sieti o nočnom zásahu.

V noci zo štvrtka na piatok vykonala národná kriminálna agentúra s útvarom osobitného určenia (Lynx Commando) zaisťovaciu akciu s krycím názvom „PAS“.

Viac detailov zo zásahu prináša Monika Almášiová.

