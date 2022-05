V Encsi aj sto litrov, v Gönci len desať. Slováci vysávajú benzínky južných susedov

Oplatí sa to aj s obmedzeniami, vravia.

V Maďarsku vypínajú tankujúcim Slovákom stojany, vešajú oznamy s limitmi

Do kufra plného kanistrov kamery nevidia. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vysoké ceny benzínu a nafty, ktoré v poslednom období vystrelili do nevídaných výšok, nútia vodičov tankovať za hranicami. Východniari tak využívajú ceny v Poľsku aj v Maďarsku.

Na jednej nádrži sa dá u našich južných susedov ušetriť aj 30 eur, konečná úspora závisí od jej objemu.

Natankovať v Maďarsku znamená, že v priemere miniete o 50 centov menej za liter pohonných hmôt. Maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz) totiž zafixoval ceny na úrovni 480 forintov za liter.

Ako vyzerá situácia na maďarských čerpacích staniciach blízko hraníc so Slovenskom, boli zmapovať Judita Čermáková a Kristián Sabo.

Infektológ o opičích kiahňach: Prenos je omnoho ťažší, ako sa vykresľuje

Primár Martin Novotný pracuje v košickej univerzitnej nemocnici. (zdroj: archív UNLP)

V Európe sa objavilo niekoľko prípadov opičích kiahní. Ochorenie hlásia napríklad z Veľkej Británie, Španielska či Portugalska. Nedávno sa objavilo aj v Rakúsku a prvý prípad zaznamenali v utorok aj v Čechách. Odborníci očakávajú, že sa objaví aj inde a vírus v krajinách môže cirkulovať už niekoľko týždňov.

Martin Novotný, zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, v rozhovore s Lenkou Hanikovou vysvetľuje , že v tomto momente by sa dovolenky v Španielsku či na Kanárskych ostrovoch neobával.

"Nevidím dôvod na paniku. Väčšina prípadov je na jednom mieste s úzkym kontaktom týchto ľudí. Ak sa človek správa zodpovedne, nemyslím si, že by sa opičími kiahňami mohol nakaziť niekde vonku,“ opisuje.

Asistentka poslanca Mizíka končí. Odsúdili ju za trestný čin

Už bývalá asistentka poslanca Lucia Žužová a Stanislav Mizík. (zdroj: Archív L.Ž/SITA)

KOŠICE. Nezaradený poslanec Stanislav Mizík, ktorý sa do Národnej rady (NR) SR dostal za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, prišiel o jedného z troch svojich asistentov.

Lucia Žužová končí s prácou pre parlamentného poslanca pre právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin.

Žužová z okresu Michalovce, ktorá prestala byť súdnou exekútorkou od novembra 2017, bola minulý mesiac právoplatne odsúdená za konanie, ktorého sa dopustila dávno pred skončením svojej funkcie.

O čo presne šlo, ako dopadol súd a v akých ďalších prípadoch figuruje jej meno, sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Najvyššia budova v centre Košíc stále čaká, kým z nej bude mestská veža

Kompletne zrekonštruovaná má byť budova bývalého daňového úradu so 14 plnohodnotmými nadzemnými a jedným podzemným podlažím. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Najvyššia budova v centre Košíc je roky prázdna. Bývalého daňového úradu sa štát zbavil pred siedmimi rokmi s argumentom, že ju viac nepotrebuje.

Od tých čias sa s objektom stojacim na Garbiarskej ulici, teda v lukratívnej lokalite, veľa nedialo. Aspoň na pohľad. V skutočnosti menil majiteľov a striedal sa i koncept, ako by mal v budúcnosti vyzerať.

Trinásťpodlažnú, takmer 49 metrov vysokú nehnuteľnosť najprv od štátu odkúpila spoločnosť Atomia Invest. Firma ju chcela prestavať na najvyššiu obytnú budovu v košickom centre s 54 bytmi, no projekt bývania v oblakoch SkyOne skončil.

Našiel sa záujemca, ktorý budovu od Atomia Invest odkúpil. Je ňou spoločnosť IH Real Estate so sídlom v Košiciach, ktorej vlastníkom je Investičný Holding. S novým majiteľom prišiel nový zámer, namiesto SkyOne vznikol koncept City Tower.

Aké má spoločnosť aktuálne plány s budovou na Garbiarskej ulici, zisťovala Katarína Gécziová.

Nevídaný zápas Košíc s Habešom. Cesta z ihriska bola pokropená krvou

Košický futbalový klub. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Habešská jedenástka zostavená z Habešanov (Habeš, dnes Etiópia) zamestnaných pri habešskom konzuláte v Košiciach si proti domácim Košičanom zahrala nevídaný footballový zápas.

Štátna polícia naň povolala do zbrane tisíc najsilnejších Košičanov, pred skončením prvej polovice zápasu boli všetci z mužstiev okrem ôsmich na oboch stranách ľahko aj ťažko zranení a v druhej polovici hry sa zúrivo pobilo i obecenstvo.

Prečo sa to všetko udialo, prezradí vo svojej tradičnej rubrike Košice pred sto rokmi Tomáš Ondrejšík.

O miliardovej investícii v U. S. Steel Košice by sa mohlo rozhodnúť tento rok

Jaroslav Polaček a James E. Bruno. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. O investícii do dekarbonizácie v U. S. Steel Košice (USSK) by sa mohlo rozhodnúť do konca kalendárneho roka.

Pri podpísaní memoranda o porozumení o podpore plánovaných dekarbonizačných projektov medzi U. S. Steel a mestom Košice to v utorok uviedol prezident spoločnosti James E. Bruno.

„Máme pred sebou dlhú cestu, v súčasnosti sme v intenzívnej komunikácii so slovenskou vládou a inštitúciami. Tento proces sa skladá z viacerých míľnikov a musím povedať, že sa nám dostáva veľkej podpory a pomoci od slovenskej vlády. Avšak na to, aby sa to celé úspešne ukončilo, je potrebné získať určité súhlasy, podpisy zo strany Európskej komisie,“ informoval Bruno.

Téme sa bližšie venoval Peter Jabrik.

Bývalý riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Ján Marhefka. (zdroj: ministerstvo pôdohospodárstva)

Zlaté padáky tatranských lesníkov preskúma prokuratúra. Je to kontroverzná zmluva, vraví správa národného parku

Chlapcovi vybuchol do tváre benzín, utrpel popáleniny hlavy a krku. Polícia začala trestné stíhanie

Podkrovie kostola v Poprade ukrývalo odkaz z minulosti. Pamiatkari hovoria o ojedinelom náleze

Dva mesiace od požiaru domova dôchodcov na Spiši sa späť sťahujú prví klienti. Najzničenejšiu strechu oprava ešte čaká

V Spišskej Novej Vsi dokončili vyhliadkovú vežu, otvoria ju počas víkendu. Ponúkne výhľady na Tatry, mesto aj široké okolie

Za volant si sadol bez vodičáku, no s 3,37 promile alkoholu. Konkuroval mu Košičan, ktorý nafúkal 3,15 promile

Tréner slovenskej reprezentácie v malom futbale Ladislav Borbély pred EMF EURO 2022. (zdroj: TASR)

Príde legendárny Totti (opäť) do Košíc? Borbély sníva o finále EURO

