Za schátrané a neudržiavané stavby zaplatia ich majitelia vyššiu daň

Primátor je skeptický, odborník tiež.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V schátranej budove sa zranilo dieťa, majú takých viac. Vo vyššej dani spásu nevidia

Budovu pílnice v Medzilaborciach treba zbúrať. (zdroj: Jana Otriová)

MEDZILABORCE. Sú schátrané a neudržiavané. Obťažujú užívateľov a svoje okolie, ohrozujú život a zdravie ľudí, špatia. V budúcnosti by obce za zdevastované stavby mohli žiadať vyššiu daň.

Odborník na samosprávu Michal Kaliňák si pomohol prirovnaním so zaplátanou a vystrihnutou dierou na nohaviciach.

Nedávno polícia informovala o desaťročnom Medzilaborčanovi, ktorý utrpel zranenia pri páde zo strechy starej nevyužívanej budovy. Nachádza sa na verejne prístupnom neoplotenom pozemku na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach.

Ide o budovu bývalej pílnice alebo gátra, ako ju nazývajú miestni. Patrí Lesom SR, š. p., pozemok je mestský.

„Už pred tromi rokmi sme štátne lesy požiadali o zbúranie stavby. Budova je opustená, v havarijnom stave. Pozemok je náš. Podľa územného plánu je určený na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu. Máme kde stavať, ale budovu treba jednoducho zbúrať,“ hovorí primátor Vladislav Višňovský (Smer-SD).

Na to, čo sa dá urobiť so schátranými budovami, sa pozrela Jana Otriová.

Jubilujúcej Terase vytkli parkovanie, chýba kúpalisko, chvália zeleň a výhľady

Sídlisko Terasa. (zdroj: MČ Západ)

Najväčšie sídlisko v Košiciach, ktorého štruktúra bola dômyselne premyslená skôr, ako vôbec stálo. Terasa za začala budovať na konci apríla pred šesťdesiatimi rokmi. Bývali tu najmä zamestnanci hutníckeho závodu so svojimi rodinami. Prví sa sťahovali, keď ešte Terasa nebola dokončená. Aj košický aktivista Ladislav Rovinský spomína, že keď sa prisťahoval, bola celá Terasa tri ulice a najlepšie miesta na hry boli rozostavané paneláky.

Herečka Zuzana Tlučková žila na Terase od svojich štyroch rokov. „Bežne sme utekali na lúku, kde dnes stojí Sídlisko KVP a hrali sme naháňačky. Tam, kde je dnes kostol, sme sa schovávali alebo hrali futbal. Ani Biely dom v tom čase ešte neexistoval, bol tam parčík.“

Takmer 30 rokov tu žil aj herec Jozef Úradník. Kto na Terase nebýval, mal tu rodinu, ako Milan Kolcun alebo ju s ňou spája pracovný život. „Z práce projektanta dopravných stavieb tu mám zopár 'pamätníčkov'," hovorí s úsmevom dopravný expert Pavel Titl. V Dopravnom podniku mesta Košice, ktorý sídli na Terase, mal aj jednu z brigád - pracoval ako revízor.

Vyrástol tu aj Igor Timko, ktorého späť pritiahla rekonštrukcia kina Družba. Šiestich známych Košičanov sme sa pri príležitosti jubilea sídliska Terasa opýtali päť otázok. Poďte si spolu s nimi zaspomínať či pohundrať.

Ocenená učiteľka: Tri roky učím inovatívne, no potom prídu prijímačky na vysoké školy

Miriam Feretová učí biológiu na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove (zdroj: Archív M. F.)

Celú strednú školu snívala o kariére lekárky, neskôr však pochopila, že to predsa len nebude jej cestou. MIRIAM FERETOVÁ sa nakoniec stala učiteľkou, no ako sama hovorí, našla sa v tom. Na hodinách biológie na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove sa viac ako na memorovanie zameriava na prepojenie teórie s praxou a pochopenie vzťahov a súvislostí. Nevyhýba sa pritom ani diskusii o aktuálnych témach a boju s dezinformáciami.

Popri tom navyše doučuje maturantov, vedie krúžky i klub Asociácie pre mládež, vedu a techniku Amavet a v neposlednom rade pripravuje žiakov na medzinárodné vedecké súťaže.

Pod jej mentorským vedením priniesli študenti domov na Slovensko nejedno významné ocenenie. Dokonca sú po jej bývalých žiakoch pomenované asteroidy. Jej práca i úspechy boli nedávno odmenené prestížnou Cenou Dionýza Ilkoviča.

Rozhovor so zaujímavou učiteľkou z Prešova prináša Daniela Marcinová.

Do zvonice najstaršej kalvárie v Gemeri sa pustili stavbári

Zvonica dostane aj novú medenú strechu. (zdroj: archív/Mária Možarovská)

ROŽŇAVA. Rožňavská kalvária sa týči na takzvanom trojvrší, kedysi nazývanom Szőlőmál (vínny svah). Patrí medzi najstaršie kalvárie na Slovensku. Vedie k nej chodník s dvanástimi kaplnkami s hodnotnými umeleckými dielami.

Zároveň je to najstaršia pamiatka svojho druhu v Gemeri.

V roku 2019 dalo mesto Rožňava zrekonštruovať všetky kaplnky. Na svoju obnovu čakala ešte polorozpadnutá zvonica.

Historická stavba bola dlhé roky majetkom rožňavského biskupstva rímskokatolíckej cirkvi. Zvonicu s výmerou päť metrov štvorcových získalo v roku 2020 mesto za symbolické euro.

Viac o rekonštrukčných prácach na zvonici píše Katarína Gécziová.

Myslavčania tam pásli kravy a dnes je to druhé najväčšie slovenské sídlisko

Katkin park a ulice Sokolovská a Čapajevova. (zdroj: fortepan/Gábor Viktor)

KOŠICE. Výstavba sídliska Nové Mesto sa v Košiciach začala 22. februára 1962.

Dnes je po bratislavskej Petržalke v rámci Slovenska druhé najväčšie a všetci ho poznajú pod názvom Terasa.

Rok 2022 je teda výnimočný, sídlisko oslavuje šesťdesiate výročie vzniku.

Na území Mestskej časti Košice-Západ sa nenachádza priemyselná výroba, naopak, vyniká množstvom zelene, ale aj dômyselným delením na osem územných celkov.

Zástavbový plán Terasy navrhol rodák z Ostravy Bertold Hornung.

Prečítajte si viac o histórii Terasy v článku Moniky Almášiovej.

Ďalšie video s medveďmi. Promenádujú sa po tatranských koľajniciach

Medvede na potulkách po trati tatranskej železnice. (zdroj: Mort Kuhnig)

VYSOKÉ TATRY. Téma výskytu medveďov naďalej mimoriadne rezonuje vo verejnosti. Dôkazom je aj ďalšie virálne video na sociálnej sieti.

Kvarteto medveďov sa na ňom promenáduje priamo po trati Tatranskej elektrickej železnice neďaleko Popradského plesa.

"Za posledných 30 rokov sa medvede 100-násobne premnožili, a teda polovicu by bolo treba zlikvidovať, aby sa ľudia nebáli ísť do lesa na prechádzku alebo huby. Myslím, že život človeka by mal byť dôležitejší ako život medveďa," aj takto búrlivo diskutujú Slováci k videu na facebooku.

Jaroslav Vrábeľ oslovil vo svojom článku šéfa Správy TANAP-u, zástupcu náčelníka tatranskej mestskej polície aj mesto Vysoké Tatry, aby spoločne zhodnotili aká je aktuálna situácia s medveďmi v Tatrách.

Vodákov v Tatrách už legálne pustia na výnimočné miesto najdivokejšej rieky

Vodáci dostali v Tatrách po nedávnej reforme národných parkov novú atrakciu od ochranárov a rezortu životného prostredia. (zdroj: Správa TANAP-u)

VYSOKÉ TATRY. Prvé formy mäkkého turizmu po reforme národných parkov predstavili v sobotu verejnosti v Tatranskom národnom parku. Svoje vyhradené miesto tam majú už aj vodáci.

Meandre horného úseku najdivokejšej slovenskej rieky sú prístupné vyznávačom adrenalínu výlučne v jednomiestnom kajaku či kanoe. Na Belú nastúpia tesne pod miestom jej zrodu, zhruba stopäťdesiat metrov od sútoku Tichého a Kôprovského potoka.

Prvé oficiálne nástupné miesto pre nadšencov divokej vody v Tatranskom národnom parku v sobotu spoločne s vodákmi otvorili minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a Pavol Majko, poverený riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Viac si prečítate v texte Jaroslava Vrábľa.

Ďalšie správy

Miesto nehody. (zdroj: KR PZ PO)

Mladá vodička prešla do protismeru, cyklista zrážku neprežil. Najprv ho oživili, v nemocnici skonal

V Trebišove horel altánok aj dom, jeden človek sa zranil. Škodu vyčíslili na 20-tisíc eur

Horskí záchranári pomáhali žene po páde do Hornádu. Turistku z vody vytiahli okoloidúci

Mladí a ručné kosenie? Ideálne by bolo pokosiť cez internet, vraví starosta. Nižný Hrušov usporiadal tradičnú súťaž

Jasovská jaskyňa drží slovenské prvenstvo a ukrýva unikátny nápis. Nájdete v nej 19 druhov netopierov

Šport

Miloslav Chmeliar (dole) oslavuje s hráčmi Tatrana Prešov. (zdroj: Ján Leško)

Ľudia sa titulov prejedli. Manažéri z Balkánu ožili, vraví šéf slovenského suveréna

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .