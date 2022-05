Bez správnych kontaktov sa ani výstavba promenády na Šírave nepohne

Kto môže za to, že ešte stále nestojí?

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Na tranzit surovín z Ukrajiny nemáme kapacitu. Niektorým štátom hrozí hladomor

Pred ruskou agresiou na Ukrajine sa dovážali spoza východnej hranice Slovenska zväčša suroviny pre fabriky, teraz sú to hlavne obilniny a oleje. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Európske prekladiská tovarov, ale i železničné trate, zažívajú nával potravinových surovín z Ukrajiny. Časť z nich prechádza aj Slovenskom.

Podľa Dušana Trnku, člena predstavenstva spoločnosti Interport Partners Group, ktorej dcérska firma vlastní a prevádzkuje prekladisko tovarov pri Košiciach, je aktuálne dopyt z ukrajinskej strany niekoľkonásobne vyšší ako kapacita našej železničnej infraštruktúry.

Zariadenie v Haniske pri Košiciach zabezpečuje prekládku tovaru zo širokorozchodnej trate na európsky rozchod a opačne.

„Ak by na to dnes existovali na Slovensku logistické kapacity, tak by sme z Ukrajiny prepravovali o 300 percent viac tovaru ako za bežného stavu. Taký je aktuálny dopyt. No reálne je v našich možnostiach prepraviť o 50 až 60 percent viac tovarov ako pred vojnou,“ povedal na úvod Trnka.

Do zákulisia prepravy tovarov vás vezme Michal Lendel.

Úrad zdržal promenádu na Šírave o vyše rok. Ceny materiálov sa znásobili

Na tomto mieste by mala vyrásť promenáda, ktorej súčasťou bude aj kruhová lávka ponad vodnú hladinu. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

KOŠICE, ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. V rukách má odobrené stanovisko okresného úradu aj územné rozhodnutie.

Cesta k nemu však bola oveľa dlhšia, ako Košický samosprávny kraj očakával.

Architektonická súťaž priniesla návrhy dreveného promenádneho chodníka na Zemplínskej šírave už v úvode roka 2019.

Predpokladalo sa, že bude hotová ešte v tom istom roku. Odhadovaný čas výstavby bol stanovený na tri mesiace. No ani po troch rokoch promenáda, ktorá má viesť od Thermalparku Šírava po mólo pri hoteli Glamour, nestojí.

Pôvodná cena prác sa medzičasom desaťnásobne zvýšila. Župa i jej organizácia dnes hovoria, že v pláne zatraktívniť cestovný ruch pri vodnej nádrži chcú pokračovať.

Téme sa venovala Jana Ogurčáková.

Ovplyvnili pád vrtuľníka nosidlá? Pokračoval súd s pilotom

Na hlavnom pojednávaní. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Súd s pilotom vrtuľníka, ktorý sa zrútil pri cvičení hasičského zásahu, sa posunul o kus bližšie k záveru.

V piatok sudca Okresného súdu Prešov Marián Vorobel vypočul viacerých svedkov, vrátane bývalého riaditeľa leteckého útvaru. Obžalovaným je pilot policajného vrtuľníka Bell 429 Peter Bubelíny.

Po páde zahynuli hasiči Peter Toďor a Radoslav Lacko. Vážne zranení bol pilot i policajný operátor.

K tragédii došlo 10. mája 2017 na prešovskej vojenskej základni. Prokurátor viní pilota, že k pádu stroja došlo jeho vinou. Obhajoba to vidí inak.

Súd sledoval Michal Frank.

Teraz Slaná, predtým Smolník. Na envirozáťaž na Spiši dá štát peniaze po takmer 30 rokoch

Obec Smolník. (zdroj: smolnik.sk)

SMOLNÍK. Mnohí ľudia sa kriticky pozerajú na to, akým spôsobom štátne inštitúcie pristupujú k riešeniu ekologickej katastrofy na rieke Slaná. Aj keď problém pretrváva už tri mesiace, zlepšenie stavu rieky brzdí byrokracia.

Rezorty životného prostredia a hospodárstva si po vypuknutí ekologickej havárie prehadzovali zodpovednosť medzi sebou, Inšpekcia životného prostredia (IŽP) vyložila zákon o mimoriadnej situácii na rieke tak, že nešlo o nepredvídateľnú situáciu a Okresný úrad v Rožňave sa odvoláva na rozhodnutia IŽP.

Takáto situácia na Slovensku nenastala prvýkrát a kvôli tomu, aby sme predvídali, čo sa bude ďalej diať s riekou Slaná, netreba ísť až tak ďaleko.

Dôsledky dlhodobej banskej činnosti a následného zatopenia banského diela sú viditeľné v celej oblasti ložiska Smolník v okrese Gelnica. Toto ložisko patrí medzi jedno z historicky najznámejších a najbohatších rudných ložísk na Slovensku.

Na ďalšiu problematickú oblasť na východe Slovenska poukázala Lenka Haniková.

Trikrát šoféroval opitý, vodičák mu vzali na doživotie

Opel nacúval do volkswagenu. Vodič bol opitý. (zdroj: FB/KR PZ KE)

KOŠICE. Zákon myslí aj na nepolepšiteľných vodičov, ktorí si opakovane sadnú za volant pod vplyvom alkoholu.

Ak sa im to stane trikrát, hrozí im doživotný zákaz šoférovania. Práve takýto prípad tento týždeň riešil Okresný súd Košice I.

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelil Anton K. z Košickej Novej Vsi. Anton rozšíril štatistiky košických dopravných nehôd v pondelok 16. mája o 13.20 hod.

Ako sa dá doživotne prísť o vodičák, píše Róbert Bejda.

Matovič bude za pekného a my tí zlí. Mestá avizujú vážne problémy pre výpadky v príjmoch

(zdroj: FB/Mesto Prešov)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Do štrajkovej pohotovosti vstúpili aj mestá a obce na východnom Slovensku. Dôvodom sú najmä pripravované legislatívne zmeny, ktoré výrazne oklieštia ich rozpočty.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzvalo samosprávy, aby prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali prenesené kompetencie iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli obecné vlajky na pol žrde.

Výzvu podporilo aj Združenie samosprávnych krajov SK8, k štrajkovej pohotovosti sa pridala aj Únia miest Slovenska. Iniciovať chcú aj stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Situáciu vyhodnotí ZMOS koncom júna. Ak sa nič nezmení, sú pripravení ísť do ostrého štrajku.

Problému sa hlbšie venovala Klaudia Jurkovičová.

Opitá učiteľka zo škôlky vo Veľkom Šariši už pozná svoj trest

Pred súdom. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. S rukami spútanými za chrbtom a v čiernom tričku s nápisom Barbie, priviedla eskorta na Okresný súd v Prešove už bývalú učiteľku.

O verdikte nad 39-ročnou Prešovčankou súd rozhodol v superrýchlom konaní.

Obvinená bola z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Súd sledoval Michal Frank.

Na nádvorí Východoslovenskej galérie sú pohyblivé stromy

Nádvorie je pre návštevníkov komfortnejšie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Východoslovenská galéria vyzerá v posledných dňoch inak. Na jej nádvorí rastú stromy, rastliny a kvety.

Sú zasadené v pohyblivých kvetináčoch, vedľa nich sú stoličky, kde si môže hocikto sadnúť, oddýchnuť alebo poobedovať.

Nová zeleň sa stáva aj kulisou pre kultúrne akcie na nádvorí, galéria sa tak chce viac otvoriť verejnosti.

Projekt zrevitalizovaného nádvoria s názvom Pohyblivá krajina predstavila Jana Ogurčáková. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Policajti v Košickom kraji majú nového šéfa. Funkciu získal kriminalista

Novým riaditeľom polície sa stal Jozef Dutka. (zdroj: KR PZ Košice)

KOŠICE. Na polícii v Košickom kraji nastala zmena. Mužov zákona bude riadiť človek, ktorý roky bojoval proti kriminalite.

K obsadeniu stoličky riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach došlo krátko po tom, čo bývalý šéf policajtov Radoslav Fedor skončil vo funkcii k 30. aprílu 2022.

Kto získal miesto nového košického krajského riaditeľa, prezradí Kristián Sabo.

Ťažké kovy na Spiši mapovali dva mesiace. Séria Korzára získala Novinársku cenu

Víťazi novinárskej ceny za rok 2021. Piata zľava je redaktorka Korzára Lenka Haniková, vpravo pri nej stojí externý spolupracovník Radoslav Marek. (zdroj: novinarskacena.sk)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Korzár sa zaradil medzi víťazov najprestížnejšieho žurnalistického ocenenia za rok 2021.

Novinársku cenu v kategórii „Cena za regionálnu žurnalistiku“ získala redaktorka Lenka Haniková spolu s externým spolupracovníkom Radoslavom Marekom.

Porota hodnotila ich sériu článkov o ceste ťažkých kovov do Ružína.

„Autori v sérii reportáží o Ružíne upriamili pozornosť na málo pokrývanú, no dôležitú tému: environmentálne záťaže na Slovensku. Bez snahy o senzáciu upozorňujú, akým spôsobom vplývajú na zdravie ľudí kyslé banské vody, ktoré vytekajú za zatopených štôlní. Autori skĺbili poctivú reportáž z terénu s výbornou prácou so zdrojmi," zhodnotili odborní porotcovia.

Na dojmy z ocenenia a názor na regionálnu žurnalistiku sa Lenky Hanikovej pýtala Katarína Gécziová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie správy

Nehoda sa stala v blízkosti križovatky ulíc Jarmočná a Fraňa Kráľa. (zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj)

V Poprade zrazilo auto dôchodkyňu, zo zranení sa bude liečiť 6 týždňov. Polícia hľadá svedkov nehody

Mestský úrad v Starom Smokovci čaká obnova. Budova dostane novú podobu. Práce by mali stáť pol milióna eur

Košice začali s opravami ciest. Ténai: Čermeľská je testovacou dráhou na tlmiče. Práce by mali trvať 6 týždňov

V Tatranskej Javorine namontovali verejný defibrilátor. Už ho má každá obec v okrese. Umiestnený je na budove obecného úradu

Fabia prešla do protismeru a zrazila sa s fiatom. Vodič ušiel a odmietol fúkať. Nehoda sa stala pri Prešove

Šport

Tréner Košíc Dan Ceman. (zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Košice predĺžili spoluprácu so Cemanom. Asistovať mu bude úspešný tréner juniorky

Fotogaléria dňa

Program Župného mestečka sa odohráva na Námestí Maratónu mieru pred sídlom košickej župy. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Župné dni vrcholia v Košiciach, zábavu pri maratóncovi rozprúdi Cmorik i Peter Bič

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .