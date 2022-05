Ťažké kovy na Spiši mapovali dva mesiace. Séria Korzára získala Novinársku cenu

Zvíťazila Lenka Haniková.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Korzár sa zaradil medzi víťazov najprestížnejšieho žurnalistického ocenenia za rok 2021.

Novinársku cenu v kategórii „Cena za regionálnu žurnalistiku“ získala redaktorka Lenka Haniková spolu s externým spolupracovníkom Radoslavom Marekom.

Porota hodnotila ich sériu článkov o ceste ťažkých kovov do Ružína.

„Autori v sérii reportáží o Ružíne upriamili pozornosť na málo pokrývanú, no dôležitú tému: environmentálne záťaže na Slovensku. Bez snahy o senzáciu upozorňujú, akým spôsobom vplývajú na zdravie ľudí kyslé banské vody, ktoré vytekajú za zatopených štôlní. Autori skĺbili poctivú reportáž z terénu s výbornou prácou so zdrojmi," zhodnotili odborní porotcovia.

Dopad na ľudí v regiónoch

Lenka Haniková hovorí, že pre ňu ocenenie znamená veľa, pretože regionálna žurnalistika je z jej pohľadu stále trochu v úzadí.

Podotkla, že aj porotcovia v tejto kategórii všeobecne zhodnotili, že by si regionálne témy zaslúžili viac priestoru aj v celoštátnych médiách.

„Dôležitých lokálnych tém je však na východnom Slovensku veľmi veľa a ľudia, ktorí tu žijú, potrebujú mať kvalitné správy aj zo svojho bezprostredného okolia, pretože všetky rozhodnutia na úrovni štátu sa nakoniec dotknú najmä ľudí v regiónoch.“

Medzi novinárskymi vzormi

Prestížna novinárska trofej je pre Lenku mimoriadne cenná aj preto, že medzi nominovanými, ale aj víťazmi, sú jej viaceré novinárske vzory, ktoré sledovala ešte za študentských čias.

Boli pre ňu veľkou motiváciou venovať sa novinárskej práci. Ocitnúť sa medzi nimi tak bol pre redaktorku Korzára skvelý pocit.

Séria článkov o ceste ťažkých kovov do Ružína vznikala približne dva mesiace a miestami bolo podľa Lenky prekvapivé vidieť, čo všetko vlastne po banskej činnosti na Spiši ostalo.

„Ľudí to stále trápi, vnímajú to, no akosi sa na to pozabudlo. Snažili sme na tieto problémy poukázať objektívne, ale najmä pripomenúť, že v týchto miestach stále žijú ľudia, ktorých sa to bezprostredne dotýka a mnohí ani o znečistení nevedia.“

Lenka dodáva, že sa chce tejto i podobným témam naďalej venovať.

Denníku Korzár sa darí úspešné sa zapájať do Novinárskej ceny.

Vlani toto ocenenie získal Peter Jabrik so seriálom článkov "Vymysleli, ako stopnúť privatizáciu vodární".

V roku 2018 cenu získal tandem autorov Peter Jabrik a Jaroslav Vrábeľ o kauze Tempus.

Fórum kvalitnej žurnalistiky

Novinársku cenu tohto roku získali aj ďalší autori z vydavateľstva Petit Press, pod ktoré Korzár patrí.

Ocenenie za najlepší podcast "Odsúdení na neúspech" patrí Zuzane Kovačič Hanzelovej a Kristíne Paholík Hamárovej zo SME.

Cenu za Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra, grafické dielo získali Filip Gyore, Branislav Tomčík zo SME za príspevok 2. rok pandémie.

Cena Global Journalism patrí Jakubovi Filovi zo SME, ktorý dlhodobo zrozumiteľne a konzistentne popisuje klimatickú krízu.

Novinárska cena predstavuje už 18 rokov fórum kvalitnej žurnalistiky otvorené pre novinárov, zástupcov médií, ale i širšiu odbornú a laickú verejnosť.

Cieľom súťaže je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov, a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky.

Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena záujem podporovať slobodu médií, kvalitu a zodpovednosť v žurnalistike.

Súťaž vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v spolupráci s partnermi.

