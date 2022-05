Pečieme s Korzárom: Rebarborový koláč s kyslou smotanou

Ako od mamičky.

Rebarborový koláč s kyslou smotanou

Potrebujeme: 2 hrnčeky hladkej múky, 1,5 lyžičky jedlej sódy, 1 lyžičku prášku do pečiva, 3/4 lyžičky soli, 3/4 lyžičky škorice, 3 veľké vajíčka, 1/2 hrnčeka masla izbovej teploty, 2 hrnčeky cukru, 1 vanilkový cukor, 2 hrnčeky kyslej smotany, 2 a 1/4 hrnčeka natenko pokrájanej očistenej rebarbory

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Plech s rozmermi 23 x 33 centimetrov zľahka vymastíme a vyložíme papierom na pečenie tak, aby konce po dlhších stranách plechu pretŕčali. Múku, prášok do pečiva, jedlú sódu, soľ a polovicu lyžičky škorice zmiešame dohromady. Vajíčka rozdelíme na žĺtky a bielky, pričom bielky vyšľaháme dotuha. V inej miske vyšľaháme maslo s 1 - 1,5 hrnčekom cukru a vanilkovým cukrom dokrémova. Potom pridáme žĺtky. Po nich striedavo pridávame k maslu kyslú smotanu a suchú zmes, kým nevznikne hladké, no husté cesto. Opatrne vmiešame vyšľahané bielky a nakoniec aj 2 hrnčeky rebarbory. Cesto rovnomerne rozotrieme po plechu, vrch posypeme zvyšnou rebarborou a mierne ju pritlačíme do cesta. V malej miske zmiešame zvyšný cukor so škoricou a posypeme tým vrch koláča. Vložíme do rozohriatej rúry na 40 - 45 minút.

Zdroj: afarmgirlsdabbles.com