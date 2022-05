Župa ju odvolala, nástupca vyhodil. Exriaditeľka internátu bojuje na súde o ušlý zisk

Vysokoškolákom zosekali študijné programy.

Trnka odvolal riaditeľku. Rodinkárstvo, neschopnosť, šikana, obviňujú sa

Župan Rastislav Trnka vymenoval riaditeľku Melániu Konečnú v roku 2018. Potom začali chodiť podnety. (zdroj: FB/KSK)

KOŠICE. Nátlak, korupcia, šikana, bossing, zneužívanie funkcie, odovzdávanie časti odmien zamestnancov riaditeľke.

Takýmto podnetom aj trestnému oznámeniu čelila šéfka Školského internátu Medická 2 Melánia Konečná.

Za listami a obvineniami stála i časť zamestnancov tohto košického internátu. Jeho zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj, sa okrem vykonania svojich kontrol obrátil aj na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), aby podozrenia preverila.

O výsledku a celej kauze viac prináša Jaroslav Vrábeľ.



Vysoké školy rušia stovky programov. Chýbajú garanti aj študenti

Areál Prešovskej univerzity v Prešove. Od nového akademického roka zlúčením alebo zrušením zanikne približne 200 študijných programov. (zdroj: Prešovská univerzita)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo oznámila, že vysoké školy rušia neperspektívne študijné programy. Vyzvala preto študentov overiť si, či ich program bude na jeseň pokračovať.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ruší približne 100 programov.

Maturanti, teda budúci vysokoškoláci, by podľa akreditačnej agentúry nemali byť dotknutí, pretože všetky študijné programy, už teraz ponúkané vysokými školami, majú vyhovovať novým akreditačným požiadavkám.

Téme sa venovala Lenka Haniková.

Svorka psov v Klenovej skántrila ovce. Dva už poľovníci zastrelili

Majiteľka dvoch psov, ktoré útočili v svorke na ovce, tvrdí, že nie sú útočné. (zdroj: Jana Otriová)

KLENOVÁ. Psy napadli jedenásť oviec a jedno jahňa.

Hospodárske zvieratá slúžili v troch dvoroch svojim majiteľom v obci Klenová v Sninskom okrese ako živé kosačky.

Dva psy privolaní poľovníci zastrelili.

Skúsený poľovník hovorí, že psy sa v svorke cítia silnejšie a útočia ako vlci.

Po stopách prípadu sa vydala Jana Otriová.

Krajskí poslanci vyčlenili peniaze na cestu pri Domaši aj na techniku pre Poloniny

Zasadnutie poslancov prešovskej župy. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Na ceste smerom na Domašu medzi obcami Fijaš a Lomné v okrese Stropkov je potrebné postaviť celú nosnú konštrukciu.

Tento cestný úsek je frekventovaný nielen preto, že sa nachádza v blízkosti vodnej nádrže Veľká Domaša, ale je tiež súčasťou medzinárodného dopravného spojenia medzi okresmi Stropkov, Svidník na slovenskej a Jaslo na poľskej strane.

Momentálne je na tomto úseku cesty, ktorú má v správe Prešovský samosprávny kraj (PSK), doprava riadená prostredníctvom prenosného semafora.

Zastupiteľstvo PSK rozhodovalo o navýšení peňazí na opravu tohto úseku. O koľko, to si priamo na mieste vypočul Michal Frank.



Vozík naplnili tovarom za tisícku, platiť nechceli. Napokon museli utekať

Naplnili plný vozík a chceli odísť bez platenia. (zdroj: Ilustračné: archív)

KOŠICE. V samoobsluhách sa dosť často stáva, že si zákazník strčí niečo do tašky či pod bundu a snaží sa tovar preniesť cez pokladne bez zaplatenia. Dvaja špekulanti sa vlani v lete rozhodli, že oni sa s jedným či dvoma kusmi zdržiavať nebudú a naplnili si rovno celý nákupný vozík.

Risk tentoraz nebol zisk. Strážna služba košického obchodného centra ich monitorovala a v okamihu, ako dvaja dlhoprstí chceli predajňu aj s lupom opustiť, zasiahli.

Maroš a Zdenko skončili v policajnej cele a ako ich potrestal súd, zisťoval Róbert Bejda.

Do košickej mestskej haly naleje štát vyše milión eur

Angels aréna prechádza rozsiahlou obnovou od konca februára. Práce majú trvať 18 mesiacov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na prebiehajúcej rekonštrukcii Angels arény, ktorá je majetkom mesta Košice, sa bude finančne podieľať aj štát. Správna rada Fondu na podporu športu totiž schválila na tento účel finančný príspevok 1,25 milióna.

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola donedávna domovským stánkom košických basketbalistiek, bola vysúťažená na úrovni vyše 2,6 milióna.

Práce na prerábke haly rozbehla vranovská spoločnosť Betpres na prelome februára a marca. Viac podrobností prináša Michal Lendel.

Most v obci Záhor museli uzavrieť, je v dezolátnom stave

Most v obci Záhor. (zdroj: KSK)

ZÁHOR. Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor v okrese Sobrance patrí medzi mostné objekty v najkritickejšom stave v Košickom kraji.

Pre práce plánované do jesene tohto roku je cesta cez most až do ukončenia rekonštrukcie plne uzavretá.

Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková a ďalšie informácie zozbierala Klaudia Jurkovičová.

V Prešove už blízko centra zdarma nezaparkujete. Spoplatnia ďalšiu zónu

Parkovisko na Sabinovskej ulici v blízkosti centra mesta spoplatnia. Budú tam rezidentské aj 15 zelených parkovacích miest pre nerezidentov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. V Prešove už o dva týždne spoplatnia ďalšiu parkovaciu zónu. Ide o poslednú časť v širšom centre mesta, kde je ešte možné parkovať zadarmo s pomerne krátkou pešou dostupnosťou do centra.

Najvýraznejšie sa prejaví zmena režimu na bezplatnom parkovisku na Sabinovskej ulici. V novozavedenej zóne č. 6 bude k dispozícii spolu 956 parkovacích miest (z toho 896 pre rezidentov), ktoré budú patriť do modrého alebo zeleného tarifného pásma.

Podrobnosti zisťoval Michal Ivan.

Na nádvorí Spišského hradu vzniká kresba jachty, spájanej s Putinom

Kresba pôdorysu Putinovej jachty na nádvorí hradu. (zdroj: FB/SNM-Spišské múzeum v Levoči)

LEVOČA. Kontrast dvoch kultúrnych kontextov má symbolizovať veľkoplošná „kresba" luxusnej jachty, ktorá v týchto dňoch vzniká v priestoroch najväčšieho nádvoria Spišského hradu.

Autor Matúš Lányi ju pracovne nazval Scheherazade podľa jachty, ktorej vlastníctvo je pripisované ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Po stopách a pôvode kresby sa vydala Klaudia Jurkovičová.

