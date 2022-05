Varíme s Korzárom: Karfiolové fašírky

Chutný zeleninový obed.

Karfiolové fašírky

Potrebujeme: 1 karfiol, 3 vajcia, petržlenovú vňať, 3 lyžice polohrubej múky, biele mleté korenie, soľ, olej

Postup: Karfiol rozdelíme na ružičky a v osolenej vode ho uvaríme takmer do mäkka. Scedíme, dáme do misy a ešte potlačíme vidličkou tak, aby nám ostali drobné kúsky, pridáme múku, nadrobno posekanú petržlenovú vňať, biele mleté korenie, soľ a žĺtky z troch vajec. Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, ktorý opatrne vmiešame do pripravenej masy. V rozohriatom oleji vyprážame malé okrúhle fašírky. Karfiolové fašírky podávame s varenými zemiakmi a zeleninovým šalátom.

