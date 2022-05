Urážal ženu, má zaplatiť pokutu. V odvolaní ju advokát uráža opäť

Uvádza, že keby voči nej použil fyzickú silu, neprežila by to.

Štart legendárnej lanovky na Geravy sa odkladal. Už je na spadnutie

Pre obec je dôležité oživenie cestovného ruchu. Pomôcť v tom má známa lanovka. (zdroj: TASR)

DEDINKY. Čaká sa na kolaudáciu, povolenie na prevádzku a udelenie licencie. Po tomto procese by už nemalo nič stáť spusteniu lanovky na Geravy.

Aj keď v dodatkoch ku zmluve je uvedené, že by mala byť do prevádzky odovzdaná 31. mája, podľa starostu je už teraz jasné, že tento termín sa nestíha.

„Pracuje sa na tom, je to ale proces, ktorý neviem urýchliť a ani odhadnúť ako dlho bude trvať. Budeme sa snažiť to posúriť. Počítam taký mesačný sklz, ku koncu júna by sme ju už teda mohli spustiť,“ verí starosta Milan Červenka Dediniek (nezávislý).

Jana Ogurčáková píše, v akom štádiu sú prípravy.

Obvinený advokát žaluje Košičanku, ktorú mal napadnúť pred deťmi

Incident, ktorý sa odohral pri advokátovej bráne, bude zrejme pokračovať na súde. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Fyzicky ju napadol tak, že ju chytil oboma rukami za krk a triasol ňou.

Tým jej spôsobil pomliaždenie krku a podvrtnutie krčnej chrbtice.

Tiež jej vulgárne nadával „ty pi.a sprostá, prečo tu parkuješ, kto ťa učil parkovať“.

Takto opísal Okresný úrad Košice–okolie incident zo Zlatej Idky medzi obvineným advokátom a poškodenou vodičkou, ktorého svedkami boli aj malé deti.

Úrad nedávno rozhodol, že ide o priestupok, muž je vinný a musí zaplatiť pokutu.

Prípadu sa dlhodobo venuje Jana Ogurčáková.

Psa bil a hádzal o zem, zraneniam podľahol. Namiesto podmienky bude platiť

Pes pochádzal z miestnej osady v Moldave nad Bodvou. (zdroj: Ilustračné: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE, TURŇA NAD BODVOU. Niekedy sa oplatí podať odpor voči trestnému rozkazu len preto, či sa potom na hlavnom pojednávaní nepodarí uhrať miernejší trest. Tak to bolo aj v prípade Jozefa (36), ktorý čelil obvineniu z prečinu týrania zvierat.

Okresný súd Košice-okolie mu najprv vymeral podmienečný trest, no vec sa napokon dostala až na hlavné pojednávanie.

Po jeho skončení Jozef odchádzal síce odsúdený, no s trestom oveľa spokojnejší.

Skutok sa stal vlani v júli v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Jozef podľa znenia obvinenia na Moldavskej ceste napadol psa svetlohnedej farby a malého vzrastu.

Viac zisťoval Róbert Bejda.

Prešovskí župní poslanci rozdávali peniaze, delili rovnako okrem Levoče

Poslanci schvaľovali dotácie v sume 1,86 milióna eur. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja rozdávalo peniaze.

Poslanci rozhodovali o prerozdelení sumy 1,86 milióna eur v rámci tzv. Výzvy poslancov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Tieto peniaze rozdelili na dovedna 530 projektov.

Výzva poslancov PSK je jednou zo štyroch grantových schém kraja.

Ďalšími sú Výzva pre región, v ktorej župa delí až 3,7 milióna eur a dve menšie - Výzva predsedu PSK (500-tisíc) a nový Výzva pre participatívny rozpočet (130-tisíc).

Do aktuálnej Výzvy poslancov PSK bolo celkovo prihlásených 607 žiadostí. Peniaze boli rozdelené rovnomerne, „zvýšili sa“ akurát v okrese Levoča.

Aké projekty budú podporené, píše Michal Frank.

V deviatom mesiaci utiekla z bombardovaného mesta. Porodila v Prešove

Ukrajinská mamička Anastasia a malý Vladyk. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Keď vypukla vojna, Anastasia Rohová bola v deviatom mesiaci.

Doteraz má slzy v očiach, keď spomína na to, čo nasledovalo.

Neostávalo jej nič iné, len zbaliť najnutnejšie veci a odísť so svojou mamou a štvorročnou dcérou z ukrajinského mesta Vynnicia.

Napokon sa všetci ocitli vo viac ako tisíc kilometrov vzdialenom Prešove.

Na Slovensko prišli 7. marca. V prešovskej pôrodnici porodila 29-ročná Anastasia druhé dieťa.

Príbeh so šťastným koncom prináša Michal Frank.

Horela chata, vraj ju niekto podpálil. Škoda je 130-tisíc eur

Ilustračné foto. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Rozsiahly požiar murovanej chaty hasili košickí hasiči v nedeľu okolo 4. hodiny na Dvorkinovej ulici v Košiciach.

Z hasičskej stanice na Požiarnickej ulici vyslali desať chlapov s cisternami a sanitkou.

„Celá dvojpodlažná chata bola v čase nášho príchodu už v pokročilom štádiu horenia. Plamene sme hasili útočným prúdom vody, na likvidáciu požiaru sme použili 12-tisíc litrov vody,“ vysvetľujú hasiči.

Viac informácií si prečítate v texte Kristiána Saba.

Uzávera mosta v Prešove spôsobila chaos. Vodiči ignorovali aj policajtov

V centre Prešova platia po novom viaceré zákazy odbočenia počas pracovných dní v čase od 6. do 18. hodiny. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Uzávera časti Škultétyho ulice a zákazy odbočenia robili niektorým vodičom v pondelok ráno veľké problémy.

Policajti museli stáť na viacerých križovatkách. Pokuty zatiaľ nerozdávali.

Od soboty kvôli veľkej oprave uzavreli most na Škultétyho ulici pre automobilovú dopravu.

Zároveň bola zjednosmernená premávka na moste na ulici Jána Pavla II.

Prešov tak do konca roka čaká jedno z najväčších dopravných obmedzení, keďže kompletne uzatvorili dôležitú vnútromestskú komunikáciu blízko centra, ktorá prepája Sídlisko II so sídliskom Sekčov.

V pondelok ráno prešlo centrum mesta prvou zaťažkávacou skúškou. Situáciu na mieste monitoroval Michal Ivan.

Vladyka Peter Rusnák s pápežom Františkom. (zdroj: Osservatore Romano)

Do úradu uviedli nového gréckokatolíckeho apoštolského administrátora Petra Rusnáka. Vymenoval ho pápež František

Otec bil dcérku po celom tele rukami, palicou aj káblom, nedával jej jesť. Polícia ho zadržala a obvinila z týrania

Prekročila povolenú rýchlosť, zastavili ju. Nafúkala 1,35 promile. Košičanke hrozí ročné väzenie

Kandidatúru na primátora Bardejova ohlásil architekt Miloslav Olejár. Verejnosť chce osloviť ako nezávislý kandidát

Popradské knieža skúmali desiatky vedcov, zistili aj, na čo asi zomrel. Hmyz v hrobke prezradil, kedy bola otvorená vykrádačmi

Lokomotíva Košice (v bielom) zdolala v šlágri Rožňavu vysoko 7:0. (zdroj: facebook FC Lokomotíva Košice)

Súperom nadeľujú gólové prídely. Výnimkou nebol ani najväčší konkurent

Tosca sa vracia po 20 rokoch. (zdroj: sdke.sk)

Tosca sa vracia a 120 rokov baníctva. Tipy na utorok 10. mája

