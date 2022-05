Varíme s Korzárom: Zapekaný francúzsky toast s jahodami

Doprajte si dezert na raňajky.

Zapekaný francúzsky toast s jahodami

Potrebujeme: 4 - 6 hrnčekov na kocky nakrájaných francúzskych bagiet, 2 hrnčeky na plátky pokrájaných jahôd, 2 veľké banány na kolieska, 4 vajíčka, 1 hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka javorového sirupu (alebo medu)

Na vrch: 1/4 hrnčeka hladkej múky, 1/4 hrnčeka hnedého cukru, 1/2 lyžičky škorice, 1/4 lyžičky muškátového orieška, štipku soli, 4 lyžice na kocky pokrájaného studeného masla

Postup: Zapekaciu nádobu alebo plech s rozmermi 20 x 20 centimetrov vymastíme a vysypeme. Kocky bagety zmiešame s jahodami a banánom a dáme do nádoby. Vajíčka vymiešame s mliekom a sirupom a vylejeme na ovocie a pečivo. Prikryjeme fóliou a dáme na noc do chladničky. Zmiešame múku, cukor, škoricu, muškátový orech a soľ, do sypkej zmesi votrieme maslo a taktiež dáme prikryté na noc do chladničky. Ráno predhrejeme rúru na 180 stupňov. Na ovocnú zmes rozprestrieme posýpku a vložíme na 60 minút do rúry. Podávať môžeme preliate javorovým sirupom.

Zdroj: chocolatemoosey.com