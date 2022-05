Raši, Pčolinský, Šofranko, Marcinková, Kanuščák a ďalší. Ako zahlasujú o väzbe Fica?

Parkovanie si zaplatili, stáť tam nemôžu.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Lukáč zo Sme rodina sa pri hlasovaní o Ficovi zdrží, Pčolinský nič neprezradil

Predseda Smeru Robert Fico. (zdroj: SME/MARKO ERD)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Rozhodovanie poslancov o tom, či vydajú Roberta Fica (Smer) na rozhodnutie súdu o jeho vzatí do väzby, sa v parlamente predlžuje, trvá už niekoľko dní.

Boris Kollár (Sme rodina) povedal, že nepodporí vydanie Fica na väzobné stíhanie, no poslanci za jeho hnutie majú v hlasovaní podľa jeho slov voľné ruky.

Oslovili sme poslancov koaličných aj opozičných strán Národnej rady Slovenskej republiky za východné Slovensko s otázkou, ako zahlasujú o tom, aby o väzobnom stíhaní Roberta Fica mohol rozhodnúť súd.



Ich vyjadrenia zozbierala Lenka Haniková.

Kúpili si parkovacie miesta, teraz sa ich chcú zbaviť. Vinia rómske divadlo, že ich zaberá

Tu má vzniknúť nové parkovisko s rampou pre divadelníkov. Košičan, ktorý tu na chvíľu zaparkoval, si musel počkať, kým vedel vyjsť. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Kúpili si parkovacie miesta v centre Košíc, teraz sa ich chcú zbaviť.

Majitelia desiatich parkovacích miest v areáli Mlynskej bašty o tom informovali v sťažnostiach samosprávu.

Novostavba s rovnomenným názvom ako kultúrna pamiatka susedí s budovou na Továrenskej ulici, ktorá patrí Košickému samosprávnemu kraju.

Ten časť objektu s priľahlým dvorom vlani prenajal rómskemu divadlu Romathan.

Téme sa venovala Jana Ogurčáková.



Vozovka sa prepadla, môžu tam byť ďalšie dutiny. Na riadnu opravu peňazí niet

Na ulici Arm. gen. Svobodu sa minulý rok prepadla veľká časť vozovky. Dutiny môžu byť aj na ďalších miestach vozovky. Na komplexnú opravu peniaze chýbajú. (zdroj: prešov.sk)

PREŠOV. V Prešove už naplno prebieha čistenie ciest a oprava výtlkov po zime. Obrovským problémom je však stav hlavného štvorpruhového ťahu na sídlisku Sekčov.

Minulý rok sa tam prepadla časť vozovky a cestári objavili na mieste obrovskú dutinu, ktorú zalievali betónom.

Podobných miest môže byť v úseku viac. Peniaze na komplexnú opravu však chýbajú. Ako to chce mesto riešiť, pátral Michal Ivan.

Družke zabodol do krku nôž, za vraždu dostal takmer 18 rokov

Ján na súde pri rozhodovaní o väzbe. (zdroj: Archív V.A.)

KOŠICE, MARKUŠOVCE. Týranie v detstve môže byť spúšťačom rovnakého správania sa v dospelosti. Príkladom je tragický prípad z obce Markušovce v okrese Spišská Nová Ves.

Vlani v lete tam došlo k násilnej smrti miestnej 32-ročnej ženy. V jednom z bytov väčšieho rodinného domu ju pripravil o život jej 38-ročný druh Ján M.

Polícia ho obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Priznal vinu, no v pondelok na vyhlásenie rozsudku neprišiel. Bol tam však redaktor Róbert Bejda.

Lukratívne pozemky pri zotavovni na Šírave predali pokútne, tvrdí Naď

Vojenská zotavovňa prejde rozsiahlou obnovou. (zdroj: Jana Otriová)

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. V kaviarni sú na stenách zrkadlá, zo stropu visí svetelná diskotéková guľa, oznam pri vstupe do jedálne informuje, kedy sa vydáva strava, na balkónových dverách sú sieťky proti hmyzu.

Na stene je pripevnený reliéf s Jánošíkom, hôrny chlapec drží na kolenách jahňa. Kinosála, bazén, všetko pod jednou strechou.

V rozsiahlej vojenskej zotavovni môžete aj zablúdiť. Partia chlapov takýto problém nemá. Rozbíja starú dlažbu, vynáša von to, čo už doslúžilo. Ikonická stavba slovenského mora, dominanta Medvedej hory, vstáva z popola. Informácie o jej budúcnosti prináša Jana Otriová.

Lávku cez Torysu už idú búrať. Nová má vyrásť do 135 dní

Odovzdávanie staveniska. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Uzavretú lávku cez rieku Torysa v Prešove čoskoro strhnú. V pondelok odovzdalo mesto stavenisko zhotoviteľovi novej stavby.

Lávka medzi univerzitou a zimným štadiónom bola frekventovaným miestom. Pre havarijný stav ju uzavreli v marci minulého roka.

Podľa vykonanej diagnostiky nebol prechod po mostíku cez Torysu pre chodcov bezpečný. Preto na nej osadili zábrany, tie však ľudia často nerešpektovali a preliezali ich.

Po roku je situácia iná. Zmapoval ju Michal Frank.

Zdražovanie ovplyvnilo investície v Košiciach, viacerí víťazi zmluvy nepodpísali

Cestné stavby Liptovský Mikuláš opravovali vlani v novembri aj túto cestu v rekreačnej lokalite Anička. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Zdražovanie ovplyvnilo všetky súčasné investičné akcie mesta Košice. Povedal to riaditeľ magistrátu Marcel Čop s tým, že rokujú s viacerými zhotoviteľmi.

Od zmluvy s mestom odstúpila zatiaľ jedna spoločnosť. Zmluvu na cesty zrušili

Mesto potvrdilo, že z dôvodu, že firma nebola schopná za vysúťažené ceny a v požadovanej kvalite realizovať objednané práce, sa na ukončení zmluvy dohodli so spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš.

Viac informácií prináša Klaudia Jurkovičová.

Kukláči sa zlanili zo strechy paneláka, aby zachránili ženu, ktorá na nič nereagovala

Polícia vyslala na miesto elitnú jednotku. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Dramatická situácia sa odohrala v nedeľu na košickom Sídlisku Ťahanovce. V byte panelákového bytu stála pri okne žena, ktorá nereagovala na žiadne verbálne podnety a hrozilo, že môže dôjsť k ohrozeniu jej života.

Na miesto boli preto privolané všetky zložky integrovaného záchranného systému. Napriek snahe policajtov o nadviazanie komunikácie so ženou sa to nepodarilo dosiahnuť. Chceli, aby otvorila dvere bytu, to však nespravila.

Ako ďalej záchranné zložky postupovali, informuje Kristián Sabo.

Prešovskí krajskí poslanci si uctili zosnulého hlavného kontrolóra. Volia nového

Jozef Hudák (vľavo) a Miroslav Mikloš tesne po žrebe. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa zišlo v pondelok dopoludnia na mimoriadnom online rokovaní.

Dôvodom bolo, že hlavný kontrolór župy Miroslav Mikloš nedávno skonal.

Na programe bol prakticky jediný bod. Voľba hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob a vykonanie voľby.



Výsledok zasadnutia vám sprostredkuje Michal Frank.

Košická nemocnica sa vracia do normálneho režimu, hoci má najviac covid pacientov

(zdroj: UNLP Košice)

KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP) sa vracia do necovidového režimu.

V súlade s nariadením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽaNO) od 1. mája dereprofilizovali obe pracoviská - na Triede SNP, aj na Rastislavovej ulici.

„Väčšina našich oddelení a kliník už funguje štandardne v necovidovom režime. Je to dôležitá správa pre pacientov, klientov, návštevníkov nemocnice a určite dobrá správa pre našich zamestnancov, ktorí sa už tešia na návrat do bežného pracovného režimu,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.

Ďalšie údaje zisťovala Klaudia Jurkovičová.

Počas prieskumu staveniska košickej R2 objavili početnú historickú muníciu

Nálezy boli relatívne blízko pri sebe a na malom území, čo môže naznačovať priame boje. (zdroj: NDS)

KOŠICE. Pyrotechnici našli počas prieskumu staveniska rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany niekoľko nálezov munície z čias druhej svetovej vojny.

Odborníci to hodnotia ako veľký nález, či už z hľadiska umiestnenia, alebo typu munície. Informovala o tom v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

„Polícia si z miesta odniesla 198 kusov špeciálnych signálnych nábojov kalibru 26,6 milimetra (mm), jeden delostrelecký hlavový zapaľovač a dva trhavé delostrelecké granáty kalibru 75 milimetrov. Pyrotechnici našli aj jeden ručný časový granát vzor RG 39, ktorý bol zlikvidovaný na mieste stavby,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Ďalšie podrobnosti prináša Peter Jabrik.

Ďalšie správy

V Kežmarku na Hlavnom námestí sa zrútila časť muriva historickej budovy. O spôsobe opravy rozhodnú pamiatkari.

Vodič autobusu nedodržal predpisy a spôsobil nehodu. Doprava bola obmedzená. K žiadnym zraneniam nedošlo.

Testovanie na Sviatok práce prinieslo málo pozitívnych, v okresoch ich pribudlo do 10. Covid vzal život ďalším 12 ľuďom.

Dvaja opití vrazili do stĺpa, tretí do stromu. Ďalší narazil do auta pri cúvaní a ušiel. Odtrhnuté koleso narazilo do opla.

Prvá dáma USA sa na východe Slovenska stretne aj s ukrajinskými utečencami. Navštívi Košice a Vyšné Nemecké.

Recept

Varíme s Korzárom: Krémový kurací šalát s tekvicou a špargľou. Pestrosť chutí na jednom tanieri

(zdroj: Unsplash)

Varíme s Korzárom: Krémový kurací šalát s tekvicou a špargľou. Pestrosť chutí na jednom tanieri

Tip na utorok

Vernisáž výstavy a koncert počas dní mesta. Tipy na utorok 3. mája. Kam na zaujímavé podujatia.

