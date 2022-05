Varíme s Korzárom: Krémový kurací šalát s tekvicou a špargľou

Pestrosť chutí na jednom tanieri

Krémový kurací šalát s tekvicou a špargľou

Potrebujeme: 1 stredne veľkú špagetovú tekvicu, 6 nakrájaných pásikov slaniny, približne 225 g uvarených kuracích pŕs na kocky, 225 g špargle, 2 strúčiky cesnaku, 1/4 hrnčeka sušených paradajok, 2/3 hrnčeka surových kešu orieškov, 2,5 hrnčeka vriacej vody, väčšiu lyžicu lahôdkového droždia, lyžicu citrónovej šťavy, 3/4 hrnčeka mlieka (môže byť aj orechové), petržlenovú vňať, soľ a čierne korenie

Postup: Cesnak nakrájame nadrobno. Zo šparglí odrežeme drevnaté konce a pokrájame na asi centimetrové kúsky. Kešu orechy zalejeme horúcou vodou, misku prikryjeme a necháme postáť 30 minút. Sušené paradajky pokrájame na menšie kúsky, namočíme ich do teplej vody, potom zlejeme a osušíme. Z tekvice odrežeme konce a prekrojíme ju na štvrtiny. Uložíme ich na plech reznou stranou dole a dáme piecť do rúry rozohriatej na 200 stupňov na 25 - 30 minút, kým nebudú mäkké. Po upečení vidličkou vyškrabeme dužinu do misky. Prikryjeme a udržiavame teplé.

Kešu orechy zlejeme a dáme do nádoby od mixéra. Pridáme lahôdkové droždie, polovicu pokrájaného cesnaku, šťavu z citróna, soľ a mlieko. Mixujeme 2 minúty na rýchlych otáčkach, podľa potreby dosolíme.

Kúsky slaninky opražíme dochrumkava a necháme osušiť na papierovej utierke. Na panvici necháme asi lyžicu rozpusteného tuku, zvyšok zlejeme preč. Pridáme špargľu a varíme ju asi 5 - 6 minút. Potom prihodíme druhú polovicu cesnaku a po polminúte pridáme aj tekvicu a omáčku. Na záver jemne primiešame sušené paradajky, slaninu, vňať a kuracie mäso. Necháme všetko prehriať a podľa potreby dochutíme soľou a korením.

Zdroj: therealfooddietitians.com