Varíme s Korzárom: Špecle so syrom a skaramelizovanou cibuľkou

Tip na chutnú večeru.

Špecle so syrom a skaramelizovanou cibuľkou

Potrebujeme: 350 g hladkej múky, 250 ml mlieka, tri malé vajcia, 200 g ementálu, 300 g cibule, soľ, čierne korenie, maslo, lyžičku cukru, balzamikový ocot

Postup: Do misky nasypeme múku, pridáme lyžičku soli a dve tretiny pripraveného mlieka. Do zmesi pridáme aj vajíčka a dobre premiešame, vznikne nám cestíčko na špecle. Hustotu upravíme pridaním mlieka alebo múky. Hotové cesto necháme pol hodinu odpočívať. Medzitým nakrájame cibuľu na kolieska. Speníme ju na dvoch lyžiciach masla, jemne osolíme a pražíme. Keď sa začína prichytávať, prisypeme do hrnca cukor a opäť krátko pražíme. V poslednej fáze prilejeme balzamikový ocot, miešame, kým nie je cibuľa skaramelizovaná.

V hrnci necháme zovrieť osolenú vodu. Z cesta ukrajujeme kúsky a hádžeme ich do vody, keď vyplávajú, špecle sú hotové. Premiešame ich s maslom, postrúhaným syrom a skaramelizovanou cibuľkou, pridáme korenie a soľ.