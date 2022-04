Varíme s Korzárom: Teplý cviklový šalát s balkánskym syrom

Príloha k pečenému mäsu či zemiakom.

Teplý cviklový šalát s balkánskym syrom

Potrebujeme: 300 g cvikly, 200 g červenej cibule, 2 lyžičky rímskej rasce, 3 lyžice olivového oleja, 200 g syra balkánskeho typu, 1-2 lyžice balzamikového octu, píniové oriešky, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Cviklu predvaríme do polomäkka. Olivový olej zahrejeme a opečieme na ňom rímsku rascu, aby sa uvoľnila vôňa a chuť. Olej s rascou zlejeme z panvice do misky, primiešame balzamikový ocot, soľ a korenie. Cibuľu a predvarenú cviklu ošúpeme a rozkrájajte na štvrtiny. Vložíme ich do zapekacej misky a prelejeme marinádou. Prikryjeme vrchnákom alebo alobalom a pečieme približne 20-30 minút. Posledných 5 minút pečieme odokryté. Pred servírovaním primiešame do šalátu rozmrvený alebo na kocky rozkrájaný syr a píniové oriešky.