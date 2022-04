Rozdiel medzi rekonštrukciou a modernizáciou? Poďte sa pozrieť na košickú stanicu

Namiesto koľají je hlina.

O Sivú bradu sa už stará štát, zvyšná časť lokality sa predáva za takmer milión

Desať hektárov lokality Sivá brada už vlastní štát, zvyšné územie vlastník v súčasnosti tiež predáva. (zdroj: Michal Ivan/Korzár)

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP) začiatkom roka odkúpila od súkromníka travertínovú kopu Sivá brada. Prírodný európsky unikát sa nachádza pri ceste medzi Prešovom a Levočou a je vo 4. stupni ochrany.

Celú lokalitu Sivá brada tvorí takmer 20 hektárov, pričom štát odkúpil desať. Ďalších desať hektárov, ktoré tvoria okolité pozemky s penziónom, teraz ponúka vlastník Milan Šimko cez inzerát na predaj za 900-tisíc eur.

Ešte pred časom hovoril, že 150-tisíc eur od štátu, ktoré dostal za 10 hektárov, chce investovať do rozšírenia svojho penziónu a farmy na škótsky dobytok, ktorý prevádzkuje.

Pre Korzár teraz vysvetlil, že lokalitu prevádzkuje 22 rokov a už to sám neutiahne.

Viac informácií zisťovala Lenka Haniková.

Stanicu v Košiciach obsadili bagre a robotníci. Poslanec obnovu podrobil kritike

Stavebné stroje sa zahryzli do nástupíšť stanice. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Čulý stavebný ruch panuje na železničnej stanici v Košiciach.

Železnice Slovenskej republiky sa vlani odhodlali k rozsiahlej rekonštrukcii.

Na stavbe, teda v areáli koľajiska a nástupíšť, pracujú desiatky robotníkov.

Chlapi postupne demontujú strechy nad nástupnými plochami, búrajú staré peróny a nahrádzajú ich novými prvkami z betónu.

„Robíme takmer nepretržite, nech to tu nejako vyzerá,“ povedal Kristiánovi Sabovi jeden z robotníkov. Pozrite si vo fotogalérii, ako rekonštrukcia aktuálne vyzerá.

Stop neporiadku či žobraniu. V Michalovciach bojujú za odstránenie čiernych stavieb

Osada na Gerbovej strpčuje život najmä obyvateľom sídliska Stráňany. (zdroj: Filip Kaľavský)

MICHALOVCE. Petícia za odstránenie čiernych stavieb na Gerbovej ulici v Michalovciach je už na radnici. Podpísalo ju vyše tisíc ľudí.

Petičiari očakávajú, že sa dostane na stôl mestským poslancom a narastajúcim problémom s neprispôsobivými občanmi sa bude zaberať odborná pracovná skupina.

Poslanec mestského zastupiteľstva Filip Kaľavský (klub Nové Michalovce) zdôraznil, že petíciu rozbehli na podnet Stráňanov, ktorým osada zhoršuje kvalitu života na sídlisku.

„Ľudia podpisom jasne vyjadrili, že už majú dosť znečisťovania verejného priestoru, hluku v nočných hodinách, rabovania odpadkových košov, žobrania alebo pálenia rôznych materiálov. Osada má už viac ako dvesto obyvateľov, nemá kanalizáciu a je tam jeden vodovodný kohútik. Takýto spôsob života nepatrí do moderného mesta 21. storočia,“ hovorí Kaľavský.

Na problém v Michalovciach sa bližšie pozrela Jana Otriová.

Hex: Keď sme zabudli na Prešov, fanúšikovia nám to vrátili

Yxo a Fefe. (zdroj: SME - MARKO ERD)

PREŠOV. Slovenská kapela Hex sa po smrti frontmana Ďuďa - Petra Dudáka a po prestávke vynútenej pandémiou koronavírusu vrátila na pódiá.

„My veľmi ľúbime to hranie. Aj keď sme mali nejaké krízy, nikdy nás to neopustilo. Keď sa postavíme na pódium, to je náš život. Máme radi tú energiu a ideme do toho naplno,“ povedal nám basgitarista a „hovorca“ Hexu Tomáš Dohňanský alias Yxo.

Keď Hex pred rokmi zavítal do Prešova (viackrát sa vyskytol v jeho okolí), bolo to ešte so spevákom Ďuďom. Konkrétne v roku 2018, začínali tam turné a ten koncert bol dosť rozpačitý.

„Bol to prvý koncert turné. My sme trochu prestali chodiť do Prešova a mám pocit, že ľudia nám to vrátili a neprišli až v takom množstve. My sme si to však aj s fanúšikmi, čo prišli, náramne užili. Stále sa tešíme z každého koncertu, malého i veľkého,“ zaspomínal si na tento koncert Yxo.

V rámci aktuálnej šnúry Back To The Clubs, ktorá už bola dvakrát preložená, vystúpil v piatok Hex v prešovskom klube Stromoradie.

Na históriu skupiny, jej spojenie s východom Slovenska, ale aj Ďuďovu chorobu, sa chlapcov z Hexu pýtal Michal Frank.

Kohút je symbolom bdelosti. Na košický kalvínsky kostol prešiel z Dómu

Kalvínsky kostol v centre mesta začali stavať v roku 1805. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Nie nad všetkými kostolmi sa týči kríž. Aj v Košiciach sú také. Ak na vrchole veže zbadáte kohúta, môžete si byť istí, že ide o kalvínsky kostol.

Prvú verejnú kalvínsku bohoslužbu v Košiciach odslúžil už v roku 1644 (27. marca) György Csulai, dvorný kazateľ kniežaťa Juraja I. Rákócziho. Neskôr sa dokonca stal sedmohradským kalvínskym biskupom.

Udialo sa to v kaplnke Kráľovského domu, ktorý stál na mieste dnešného kostola premonštrátov (Kostol Najsvätejšej Trojice).

Zaujímavosti z histórie Košíc opäť predstavuje Milan Kolcun.

Razia na zlodejov mala úspech, chytili aj veľké ryby. Čím žili Košice pred sto rokmi

Zástup manifestujúcich ľudí v centre Košíc v roku 1922. (zdroj: knižničný fond VKJB)

"Bezpečnostné oddelenie riaditeľstva štátnej polície v Košiciach malo včera teplý deň. Je jar a polícii je známe, že s teplými jarnými dňami vychodia zo svojich zimných úkrytov na slnečné svetlo nie len muchy, ale aj iná nepríjemná háveď ľudskej spoločnosti, zlodeji a lupiči, ktorí na jar zahajujú svoju každoročnú prácu."

Dobová tlač si nedávala servítku pred ústa, výber správ z nej, prináša Tomáš Ondrejšík.

Po zrážke dvoch áut v Košiciach skončili traja ľudia s ťažkými zraneniami

Suzuki dostalo čelný náraz, viezli sa v ňom traja ľudia. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Na Watsonovej ulici sa v sobotu večer stala vážna dopravná nehoda.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, desiatky policajtov, hasičov aj záchranárov. Ulica bola niekoľko hodín obojstranne uzavretá a policajti odkláňali dopravu na okolité ulice.

Podľa našich informácií vodič bieleho Volkswagenu Golf smeroval od križovatky Watsonovej ulice a Ul. B. Němcovej v smere ku amfiteátru. Šiel v pravom pruhu, v ktorom vo vysokej rýchlosti obiehal v ľavom pruhu idúcich niekoľko vozidiel.

Na mieste bol Róbert Bejda.

Ďalšie správy

(zdroj: CHKO Vihorlat)

Foto dňa

S májom folkloristi prešli cez centrum mesta. (zdroj: Judita Čermáková)

Mestský park obsadili rytieri, na Hlavnej postavili folkoristi máj. Oslavy Dňa mesta Košice pokračujú druhým dňom

Šport

Hádzanárky Strimkyj Mjač Kyjev so svojou trénerkou. (zdroj: Daniel Dedina)

Vyhnala ich vojna, stará sa o nich trénerka. Na Slovensko prišiel celý tím

Recept na dnes

