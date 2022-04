Varíme s Korzárom: Špargľovo-citrónové rizoto

Sezóna asparágusu je pomerne krátka, ale stojí za to.

Špargľovo-citrónové rizoto

Potrebujeme: 2 lyžice olivového oleja, 1 šalotku alebo polovicu bielej cibule, 290 g ryže (ideálne arborio) štipku soli a mletého čierneho korenia, šťavu z 1 veľkého citróna, 450 g špargle, 4 šálky kuracieho alebo zeleninového vývaru, 1/2 šálky strúhaného parmezánu, čerstvý tymian alebo petržlenovú vňať na posypanie

Postup: Do hrnca so širokým dnom nalejeme vodu do výšky asi piatich centimetrov a dáme zovrieť. Na troche olivového oleja opečieme domäkka nadrobno pokrájanú šalotku. Pridáme ryžu a miešame, kým nebude sklovitá. Osolíme, okoreníme a dochutíme citrónovou šťavou. Počkáme, kým sa vyparí a prilejeme pol šálky vývaru. Keď sa vstrebe, prilejeme ďalšiu polovicu šálky, zamiešame a opäť necháme vstrebať. Pokračujeme, kým neminieme všetok vývar.

Medzitým pokrájame špargľu na asi troj- štvorcentimetrové kúsky a poukladáme ich v jednej vrstve do hrnca s vriacou vodou. Varíme domäkka, od 2 minút pre tenké špargle po 7 minút pre tie najhrubšie. Uvarenú špargľu zlejeme a premyjeme studenou vodou.

Po asi 20 minútach varenia ryže odskúšame textúru - nemala by byť veľmi tekutá, ani suchá. Ak je na skus ešte trocha tvrdá, pokračujeme vo varení ďalších 10 minút. Do hotovej ryže zamiešame uvarenú špargľu a parmezán. Na záver posypeme ďalším syrom a čerstvými bylinkami. Podávať môžeme samostatne alebo ako prílohu k ľubovoľne upravenému lososovi.

Zdroj: herealfooddietitians.com