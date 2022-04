Z NASA cez Atlantik do Prešova. Čo vyvolala reportáž americkej novinárky z Mukačeva

Keď sa snaha o obnovu fontány zmení na detektívku.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kde je bývalý bos Okoličány? Polícia je bezradná

Róbert Okoličány. Polícia po ňom pátra už štyri roky. Zatiaľ neúspešne. (zdroj: Archív SME - Tomáš Benedikovič)

KOŠICE. Na bývalého bosa košického podsvetia Róberta Okoličányho vydala polícia zatykač pred štyrmi rokmi a všetko nasvedčuje tomu, že táto doba sa bude predlžovať.

Okoličány dlhé roky čelil obvineniu z vrážd Jozefa Ferenca († 28) a Mareka Adama († 26) a jedného pokusu o vraždu Rudolfa Slicha.

Tiež sa mal dopustiť aj trestných činov ako založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej a teroristickej skupiny, lúpež, vydieranie a ďalšie.

Vypočul si niekoľko rozsudkov, ten predposledný v auguste 2016 na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

On i traja jeho komplici dostali výnimočné tresty odňatia slobody na doživotie.

Celú kauzu okolo bývalého bosa košického podsvetia opísal a nové informácie o prípade zisťoval Róbert Bejda.

Tammy z NASA sadla do lietadla a prišla Ukrajine pomáhať z Prešova

Tammy a Fletcher Longovci z USA. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. S humanitárnou pomocou pre Ukrajinu prišli pomôcť prešovskému združeniu aj dobrovoľníci zo Spojených štátov amerických.

Ozvali sa sami, že chcú prísť pomôcť a tak sa aj stalo.

Z prešovského zberného miesta na Námestí Kráľovnej pokoja vyrážajú týždeň čo týždeň konvoje dodávok s tonami pomoci priamo na Ukrajinu.

Na jednom z týchto výjazdov v ukrajinskom Mukačeve bola novinárka Joanna Kakissis zo Severnej Dakoty, aktuálne žijúca v Aténach.

O chuti Američanov pomáhať vlastným spôsobom Ukrajincom zo šarišskej metropoly, informuje Michal Frank.

Vo Vyšnom Nemeckom sa tvoria kolóny. Zo Slovenska na Ukrajinu

Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom nastala po dlhšom čase netypická situácia. V smere na Ukrajinu sa vytvárajú kolóny áut. (zdroj: FB/Eduard Buraš)

VYŠNÉ NEMECKÉ. Na hraničnom priechode s Ukrajinou sa na slovenskej strane tvoria niekoľkokilometrové kolóny.

Ide o autá čakajúce na prechod cez nákladnú dopravu.

Na dlhší čas strávený na hranici upozornil na sociálnej sieti poradca premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš, ktorý tadiaľ pravidelne prechádza.

„Upozorňujem na zvýšenie počtu hodín pre vodičov, ktorí čakajú na colné vybavenie na nákladnej doprave, medzi kamiónmi je vidieť aj desiatky osobných automobilov s prevoznými značkami, smerujúce na Ukrajinu.“

Čo kolóny spôsobilo, odpovedá Katarína Gécziová.

Pre opravu skúmali zákutia fontány stovky hodín. Pôvodné nákresy sa stratili

Fontána sa už začína prebúdzať, oficiálne spustenie sezóny bude 29. apríla. (zdroj: Korzár/Monika Almášiová)

KOŠICE. Chodievate sa prejsť k spievajúcej, hrajúcej či dynamickej fontáne? Má síce viacero prívlastkov, no ide o jedno obľúbené miesto v centre Košíc.

O fontáne sa v týchto dňoch začalo častejšie hovoriť, pretože ju čaká obnova technológie. Pred rokmi pri jej zrode stál bývalý primátor Schuster, ktorý si nápad doniesol z Ruska.

Aké zmeny rekonštrukcia prinesie a čo predĺžilo prípravné práce z pár mesiacov na rok, sa pýtala Monika Almášiová.

Prešovský úrad nemá vedúcich kľúčových odborov. Do volieb ich asi nestihnú obsadiť

Mestský úrad v Prešove. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Už pol roka nemá prešovský mestský úrad obsadenú vedúcu pozíciu odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby. Dočasne ho riadi poverená zamestnankyňa.

Nepomohli ani tri výberové konania a zdá sa, že situácia sa nemusí zmeniť až do najbližších komunálnych volieb.

Vedenie mesta chce obsadiť aj pozíciu vedúceho odboru dopravy, ktorý sa má opäť meniť.

O nezvyčajnej situácii na prešovskom mestskom úrade píše Michal Ivan.

Pltníctvo? Perfektná práca, vraví pltník z Pienin s polstoročnou praxou

Pltníctvo na Dunajci má bohatú históriu.Ľudí láka najmä krásna príroda. (zdroj: Veronika Michalčíková)

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Splav po rieke Dunajec na drevených pltiach je vyhľadávanou turistickou atrakciou.

Návštevníkom Pieninského národného parku ponúka nádherné výhľady na okolitú prírodu, poľský vrch Tri koruny a pltníci rozpovedia ľuďom aj zaujímavé historky.

Pltníctvo má v tejto oblasti významné miesto a v niektorých rodinách sa táto tradícia dedí z generácie na generáciu.

Ako sa žije s týmto remeslom a aké úsmevné príhody prináša? Opísala Veronika Michalčíková.

Za múzeum TANAP-u dostal uznávanú cenu, kino pre 800 ľudí zostalo na papieri

Krematórium v Košiciach je architektonicky pozoruhodným dielom z jednoduchých typizovaných materiálov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Krematórium nie je miesto, kde by človek chodieval len tak, a navyše rád. To košické je však zaujímavé z viacerých dôvodov a stojí za to pozrieť si ho aj bez toho, aby by tam človek šiel na poslednú rozlúčku.

Krematórium je umiestnené v peknom lesnom prostredí presne tak, ako ho naprojektoval známy architekt žijúci v Košiciach, Pavol Merjavý, ktorý vo februári oslávil 87 rokov.

Tento rodák z Humenného vyštudoval architektúru v Bratislave, postgraduál absolvoval v Brne a potom nastúpil do košického Stavoprojektu. Na konte má mnoho stavieb, za svoju tvorbu si vyslúžil aj nejedno ocenenie.

Ktoré to sú? Viac prezrádza v článku Milan Kolcun.

Ďalšie správy

K nehode došlo na ceste od obce Krivany na Lipany v okrese Sabinov. (zdroj: FB Polícia Prešovský kraj)

Pri čelnej zrážke zomrel 15-ročný chlapec. Nehoda sa stala v okrese Sabinov

Covid na východe. Väčšina okresov sa dostala pod hranicu 20 nakazených

Do centra Prešova sa po zimnej prestávke vrátil verejný klavír

Hádzaná: Igor Čupryna o pôsobení v Rusku, kde sa musel domáhať výplaty

Recept na dnes







Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .