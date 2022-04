Vojenské opravovne vstávajú z popola. Skloňuje sa servis i výroba špeciálnej techniky

Moldava bola kedysi v zbrojárstve pojmom.

Ukrajinské transportéry chcú opravovať v Moldave. Primátor sa bojí ničenia ciest

Vojenské opravovne v Moldave nad Bodvou po rokoch ožívajú. (zdroj: Judita Čermáková)

MOLDAVA NAD BODVOU. Naše ministerstvo obrany priznalo, že o oprave zničených transportérov z Ukrajiny sa už obojstranne vážne diskutuje.

Opravovať by ich mala v areáli bývalého Vojenského opravárenského podniku v Moldave nad Bodvou (okres Košice–okolie) štátna akciovka Konštrukta Defence so sídlom v Dubnici nad Váhom.

Len nedávno vyšla najavo informácia, že by sa podľa predbežných rozhovorov s fínskou stranou mala Konštrukta Defence podieľať na servise aj oprave bojových obrnených vozidiel Patria AMV 8x8.

Tie by mali do bojovej výbavy Ozbrojených síl Slovenskej republiky pribudnúť po tom, čo koncom marca vyšli z tendra víťazne vozidlá z Fínska. To však nebude všetko. Bývalé vojenské opravovne tak po rokoch stagnácie vstávajú z popola.

Téme sa bližšie venoval Kristián Sabo. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Družba s Rusmi sa v praxi nekonala, no stále trvá. Prešovský kraj ju nezrušil

Spečatenie partnerstva v roku 2004. Prešovský župan a vologodský gubernátor. (zdroj: PSK)

PREŠOV, KOŠICE. Písal sa 29. jún 2004. Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík (pôvodne HZDS, neskôr Smer) a gubernátor Vologodskej oblasti Viačeslav Pozgale spečatili v ruskej Vologde spoločné partnerstvo.

Dohoda o spolupráci s týmto regiónom Ruskej federácie bola jednou z prvých, ktoré prešovská župa uzavrela. Spoločné partnerstvo trvá dodnes napriek tomu, že Rusko 24. februára tohto roku vojensky napadlo susednú Ukrajinu a PSK tento krok jednoznačne odsúdil.

Mimochodom, aj na Ukrajine má prešovská župa svojich oficiálnych partnerov, a to Ivano-Frankivskú oblasť (od roku 2004) a Zakarpatskú oblasť (od roku 2005).

Michal Frank sa zaujímal o to, prečo kraj zmluvu s Vologodskou oblasťou nevypovedal, a ak by to chcel urobiť, akým spôsobom je to možné.

Láska a vojna. Pár z bombardovaného Charkova mal svadbu v Košiciach

Slávnosť naplánovali v kruhu najbližších. Chýbali len rodičia nevesty, ktorí zostali v Charkove. (zdroj: Michal Lendel)

KOŠICE. Ani brutálna vojna v ich domovine, pred ktorou ušli na Slovensko, v nich nezlomila túžbu vziať sa.

V sobášnej sieni Historickej radnice Starého Mesta si v sobotu napoludnie povedali svoje áno Katerina a Alexander, pochádzajúci z vojnou zmietaného Charkova.

Druhé najväčšie ukrajinské mesto, ktoré leží v blízkosti ruských hraníc, bolo bombardované už počas prvých dní vojny.

V sobotu 23. apríla sedela v sobášnej miestnosti len hŕstka svadobčanov. Okrem rodičov ženícha prišli mladú dvojicu podporiť aj ukrajinskí a slovenskí dobrovoľníci, ktorí pracujú v tamojšom humanitárnom centre.

Reportáž z netradičnej svadby priniesol Michal Lendel.

Kaštieľ sa rozpadáva pred očami, na opravu nemá ani mesto, ani súkromníci

Chátrajúca historická budova v Spišských Vlachoch. (zdroj: FB/Infokanál občanov a mesta Spišské Vlachy)

SPIŠSKÉ VLACHY. Po príchode do Spišských Vlách smerom od Spišského Podhradia víta návštevníkov už známy pohľad na chátrajúcu historickú budovu.

V polovici 19. storočia ju dal postaviť zakladateľ miestneho hasičského zboru a advokát Anton Hradský a jeho manželka Františka. Dnes je to už takmer ruina.

Manželský pár tam riadili sirotinec a založili aj súkromný ústav na výchovu dievčat. V priestoroch budovy sa v minulosti vystriedalo množstvo detí.

Okrem sirotinca tam bola aj škola či detský domov, ktorý zanikol koncom 90. rokov minulého storočia.

Prečo dnes budova pustne a aké plány by s ňou mal súčasný majiteľ či mesto, zisťovala Lenka Haniková.

Pamiatku opravili Maďari, jeden hrad zachraňujú, iný predávajú

Obnova hradu Slanec postupuje každým rokom. Obec ju financuje najmä z rôznych grantov a výziev. Zrúcaninu predávať nechce. (zdroj: TASR/František Iván)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Napäté rozpočty, vysoké výdavky na rekonštrukciu a réžiu, neúspechy v eurofondových projektoch a zachovanie pamiatkových hodnôt.

Takto niekoľkými slovami možno zhodnotiť, prečo sa Veľký Kamenec, malá východoslovenská obec v tesnom dotyku s Maďarskom v okrese Trebišov, rozhodla predať časť majetku s historickou hodnotou.

Vo verejnej obchodnej súťaži ponúka klasicistický kaštieľ z 19. storočia a zrúcaninu hradu, ktorý bol postavený ešte v 13. storočí. Spolu s priľahlými pozemkami ich chce obec predať minimálne za 150-tisíc eur.

Nehnuteľnosti majú pamiatkový význam, ale pre obec s rozpočtom 380-tisíc eur ročne je nereálne zveľadiť ich tak, aby sa stali turisticky atraktívne a možno na seba časom začali zarábať.

Katarína Gécziová ponúka rôzne príbehy viacerých podobných pamiatok na východe krajiny.

Dve vodičky sa čelne zrazili na Spiši, zranili sa štyria ľudia. Staršia prešla do protismeru

Čelná zrážka. (zdroj: KR PZ KE)

SPIŠSKÉ VLACHY, BYSTRANY. Medzi mestom Spišské Vlachy a obcou Bystrany v okrese Spišská Nová Ves sa v piatok popoludní stala vážna dopravná nehoda.

Vodička (62) z okresu Poprad na aute značky Renault z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismeru.

Bližšie informácie o nehode priniesol Jaroslav Vrábeľ.

Ďalšie správy

Ľubovniansky hrad. (zdroj: Ľubovnianske múzeum)

Prvý hrad na Slovensku otvára. Láka na koncerty známych muzikantov. Veria, že sa vrátia Poliaci

Stavebné firmy odstupujú od zmlúv. Mestá môžu robiť dodatky, tvrdí ÚVO. Zvýšenie ceny však musia vysvetliť

Zdražovanie skrížilo ďalšie plány. Zákazku na prestrešenie ľadovej plochy zrušili

Košická župa ocenila osobnosti kraja. Uctili si aj Janka Borodáča

Covidová vlna je na konci, deti to zvládnu, hodnotí košická nemocnica. Reprofilizované lôžka zrušili

Dobré časy, keď covid klesá k nule, sa blížia, rezort však aj varuje .Veľa ľudí v interiéri nie je v bezpečí

Šport

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (zdroj: facebook/FK Železiarne Podbrezová)

Bardejovu zmena trénera nepomohla, Podbrezová si zastrieľala v Trebišove

Recept na dnes

