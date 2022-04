Jeden súd zahanbil druhý: Extrémny rozpor s právom, zmätok, celé zle

Ústavný súd roztrhal rozhodnutie kraja.

Kauza EEI: Ústavný súd označil verdikt krajského za svojvoľný

Mesto sa sporí s parkovacou firmou o platnosť nájomnej zmluvy. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Svojvôľa. Extrémny rozpor s právom. Žiadny relevantný zákonný základ. Zmätočnosť. Prekvapivý záver.

Aj toto konštatoval Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý 16. marca 2022 vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice v jeho spore s parkovacou firmou EEI o neplatnosť nájomnej zmluvy.

Mesto sa na ÚS obrátilo, lebo senát Krajského súdu (KS) v Košiciach s predsedom Vladimírom Hríbom a členmi Drahomírou Brixiovou i Gabrielou Varhalíkovou zrušil na základe odvolania EEI medzitýmny rozsudok samosudcu Okresného súdu Košice I Pavla Vargu v prospech Košíc a vrátil mu vec na ďalšie konanie i nové rozhodnutie.

Viac celú kauzu približuje Peter Jabrik.

Pravica spája sily nielen pri košickom primátorovi. Županom chcú byť viacerí

Úradujúci primátor a župan budú posty obhajovať, rysujú sa im prví vyzývatelia. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Rokovania pravicových strán, ktoré hľadajú spoločného kandidáta na košického primátora do jesenných komunálnych volieb, naďalej pokračujú.

Jedno spoločné meno ešte stále hľadajú KDH, SaS, Aliancia, Sme rodina, Za ľudí, Spolu, PS, SRK, DS, OĽaNO a Nova.



Konkrétny kandidát mal byť pritom jasný už po Veľkej noci.

Téme sa bližšie venovala Jana Ogurčáková.

Politológ: Aj v malých voľbách na východe sa bude hrať ukrajinskou kartou

(zdroj: Ilustračné - archív)

Voľby do obcí, miest a mestských častí, ale aj do žúp sa blížia. Mali by byť pravdepodobne v októbri tohto roku a budú sa konať naraz.

Politológ Tomáš Koziak zo Šarišských Michalian (okres Sabinov) sleduje vývoj politickej scény na komunálnej a regionálnej úrovni. Pre Korzár nedávno hodnotil šance nezávislého mestského a župného poslanca v Prešove Rudolfa Dupkalu v primátorských voľbách po tom, čo bol odvolaný z postu riaditeľa galérie.

Porozprával sa s ním Michal Frank.

Kominár za smrteľnú otravu plynom nemôže. Odsúdili konateľa firmy, ktorej byt patril

(zdroj: Ilustračné - TASR)

KOŠICE, MICHALOVCE. Na Námestí osloboditeľov v Michalovciach sa v januári 2017 stala tragédia. V kúpeľni bytu na 2. poschodí sa oxidom uhoľnatým otrávil 45-ročný podnájomník.

Vyšetrovanie odhalilo, že sa nadýchal plynu, unikajúceho z nesprávne zrealizovaného a poškodeného dymovodu od plynového kotla.

Polícia z prečinu usmrtenia obvinila a prokuratúra neskôr obžalovala dvoch miestnych mužov. Konateľa spoločnosti, ktorá byt vlastnila a prenajímala, a tiež kominára, ktorý vykonal kontrolu dymovodu.

Ako o ich vine či nevine rozhodol najprv michalovský okresný a napokon aj košický krajský súd, sledoval Róbert Bejda.

Jedla rožok, po zahryznutí sa jej do úst zapichol drôt

Tento drôt sa študentke zapichol v ústach. (zdroj: archív)

KOŠICE. Nepríjemný zážitok má za sebou študentka medicíny Jana z Košíc.

Učila sa na skúšky a mama jej domov priniesla čerstvé pečivo.

S chuťou si odhryzla z rožka, vzápätí však zacítila ostrý vpich v ústach.

Vytiahla z nich 2,2 centimetra dlhý drôt.

Prípadu sa bližšie venoval Kristián Sabo.

Muža v lese privalil traktor. Zasahovali aj leteckí záchranári

(zdroj: Ilustračné - Jana Otriová)

RADVAŇ NAD LABORCOM. V lese za obcou Radvaň nad Laborcom v okrese Medzilaborce sa v utorok krátko po poludní stalo nešťastie.

V lokalite zvanej Malá dolina sa za presne nezistených okolností prevrátil lesný traktor. Ostal pod ním zakliesnený 54-ročný vodič.

Viac informácií zisťovala Jana Otriová.

Opitá si sadla za volant a šla kúpiť cigarety. Doma nechala tri maloleté deti

Policajná eskorta privádza Milicu na okresný súd. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Hoci sa počas veľkonočných sviatkov predpokladá, že policajti nachytajú opitých za volantom iba mužov, víkendový prípad potvrdzuje výnimku.

Pár minút pred polnocou zo soboty na nedeľu policajti v Košiciach na Triede KVP zastavili Opel Vectra a jeho vodičku podrobili dychovej skúške. Milica L. (35) nafúkala 1,35 promile.

Samozrejme, pokračovať v jazde nemohla, policajti ju zadržali a odviedli na okrsok. Tam ju obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ako dopadla na súde informuje Róbert Bejda.

Župa opraví mosty na Vinianskej a cez nápustný kanál do Šíravy

Poškodený most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy opravia. Prípravné práce sa už začali. Čaká sa na vydanie stavebného povolenia. (zdroj: Jana Otriová)

DOLNÝ ZEMPLÍN. Košický samosprávny kraj pokračuje v oprave poškodených mostov. V Dolnom Zemplíne sú v pláne hneď dva, jeden v Michalovciach, druhý na ceste k Zemplínskej šírave.

Hoci uzávera dopravy nehrozí, vodiči musia byť pozorní. Práce na moste cez rieku Laborec na Vinianskej ceste v Michalovciach sa začnú už v stredu.

Ďalšie podrobnosti prináša Jana Otriová.

Ďalšie správy

Veľkú hotovosť aj šperky mali v dome. Zlodej ich ukradol, škoda je takmer 300 000 eur. Polícia už Humenčana obvinila.

Pre 50 eur podpálil vo Vyšných Hágoch garáž. Polícia ho už obvinila. Incident sa stal začiatkom roka.

Pozitivita PCR testov klesla k 21 percentám. Na východe pribudlo 137 prípadov. Covid vzal život ďalším 14 ľudom.

Košická hromadná doprava sa vracia do štandardného režimu. Dôvodom je nárast počtu cestujúcich.

Galéria dňa

Posledný sviatočný deň trávili Košičania vonku. Neodradilo ich ani chladné počasie. Najbližšie dni sa má otepliť.

Recept

(zdroj: pixabay.com)

Varíme s Korzárom: Demikát s jarnou cibuľkou a slaninkou. Nekomplikovaná príprava.

Tip na stredu

Páni majstri či Bez šepkára. Tipy na stredu 20. apríla. Kam na zaujímavé podujatia.

