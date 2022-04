Pečieme s Korzárom: Londýnske rezy

Výrazná chuť orechov a chrumkavý povrch.

Londýnske rezy

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 140 g masla/rastlinného tuku, 50 g práškového cukru, 4 žĺtky, citrónová kôra, pol balíčka prášku do pečiva, 4 bielky, 200 g kryštálového cukru, 190 g mletých vlašských orechov, kyslý červený džem (ideálne ríbezľový)

Postup: V mise zmiešame suroviny na cesto. Do múky pridáme práškový cukor, kypriaci prášok, citrónovú kôru, žĺtky a tuk pokrájaný na kocky. Vypracujeme cesto veľmi podobné lineckému. Zabalíme ho do fólie a uložíme na pár hodín do chladničky. Na plech uložíme papier na pečenie, vychladnuté cesto vyvaľkáme na celú plochu plechu a potrieme ho silnejšou vrstvu džemu. Bielky začneme šľahať a postupne prisypávame kryštálový cukor, až kým nie sú tuhé. K bielkom ručne a zľahka vmiešame pomleté orechy. Celú zmes opatrne navrstvíme na cesto s džemom a uhladíme. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 stupňov Celzia.