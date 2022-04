Krajina, čo vedie vojnu, za mier bežať nemôže. Hobby maratóncov sa to však netýka

Elita i tak veľký záujem nemala.

Košický maratón vylúčil elitných Rusov. Je to oslava mieru, vraví legenda

Podujatia pod hlavičkou organizácie World Athletics budú kvôli vojnovej agresii na Ukrajine bez reprezentantov Ruska a Bieloruska. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Deväťdesiaty deviaty ročník košického Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sa uskutoční bez profesionálnych ruských a bieloruských športovcov.

Potvrdili to organizátori najstaršieho maratónu v Európe, ktorý je naplánovaný na 2. októbra.

Odvolávajú sa na stanovisko organizácie World Athletics (WA).

Podrobnosti o tomto kroku zisťoval Michal Lendel.

Ako za Hagyariho, tak za Turčanovej. Prešov opúšťa Odkaz pre starostu

Exprimátor Pavel Hagyari a jeho nástupkyňa Andrea Turčanová. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Skoro ako cez kopirák sa zopakovala situácia v meste Prešov s portálom Odkaz pre starostu.

Za minulého vedenia mesto vystúpilo z tejto platformy, vrátilo sa až po kritike. Teraz z nej vystúpilo znovu.

Argumentácia bola podobná: Ľudia majú dosť možností, ako sa obrátiť na radnicu a odkazy cez túto stránku ju len zahlcujú.

Po presných dôvodoch opätovnej deaktivácie platformy pátral Michal Frank.

Nemocnice na východe chcú zdravotníkov z Ukrajiny. Našich je málo

Lekárka Vitalina z Ukrajiny pracuje v levočskej nemocnici. (zdroj: nemocnica )

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ukrajinka Vitalina Yarosh pochádza z Kyjeva. Na internom oddelení nemocnice v Levoči pracuje ako internistka od polovice marca.

Do Levoče prišla s manželom, dvomi deťmi a rodičmi. V miestnej nemocnici pracujú aj ďalší členovia jej rodiny.

„Manžel pracuje na neurologickom oddelení, otec na detskom a matka na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Syn chodí do školy a dcéra do škôlky,“ vysvetľuje Vitalina.

Ako vyzerá situácia v súvislosti s prijímaním lekárov a lekárok z Ukrajiny a do ktorých nemocníc neprijali z tejto krajiny nikoho nového, mapovala Lenka Haniková.

Vzácnu stredovekú kraslicu našli hlboko v zemi. Jej repliku majú v Humennom

Kraslicu na kruhovom objazde v Humennom vyzdobila dvanásťročná Nasťa. Na snímke s mamou Tatianou (v strede) a Františkou Mudrou, majsterkou verejnej zelene. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Jedny sú vystavené za sklom v humenskom kaštieli, ďalšia púta pozornosť vedľa slameného zajaca na frekventovanej križovatke. Tie prvé vytvorili ruky zručných krasličiarok z rôznych kútov Ukrajiny, mega kraslicu vymaľovala 12-ročná Anastasia z Biloj Cerkvi.

Šiestačka Nasťa s mamou Tatianou (43) našli útočisko pred vojnou u rodiny Františky Mudrej, ktorá má v mestských technických službách na starosti verejnú zeleň.

Príbeh o vzniku obrovskej kraslice i o jej autorke Nasti vyrozprávala Jana Otriová. Nazrela i na výstavu Karpatská kraslica v priestoroch Vihorlatského múzea.

Osem rád, ako zabojovať proti jarnej únave a nabiť sa pozitívnou energiou

Podľa psychologičky Beáty Tancsákovej prekoná jarnú únavu takmer každý druhý dospelý. (zdroj: Pexels)

Po dlhej zime plnej zlých správ, nedostatku pohybu a denného svetla je tu konečne jar a s ňou aj túžba opäť začať žiť naplno, rozhýbať sa a s chuťou a pustiť do niečoho nového.

Udržať sa dlhodobo motivovaný a v pozitívnej nálade je však v dnešnej dobe omnoho náročnejšie.

Na rady, ako poraziť zimný útlm, nabiť sa energiou, nájsť stratenú chuť do práce a zvíťaziť nad jarnou únavou, sa psychologičiek Beáty Tancsákovej, Lucie Vargovej Ištvanikovej a arteterapeutky Lindy van Dalen pýtala Daniela Marcinová.

Živá krížová cesta prilákala tisíce ľudí. Bola iná, bez bičovania, lotrov i kriku

Na prešovskú živú krížovú cestu sa prišli pozrieť tisíce ľudí. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Pred dvoma rokmi bola živá krížová cesta v Prešove pre covid zrušená. Minulý rok opäť pre pandémiu kráčal Ježiš ulicami mesta sám a osoby, ktoré s ním vstupovali do dialógu, boli v podobe zvukového záznamu.

Tento rok sa v Piatok utrpenia Pána už mohli prísť pozrieť na stvárnenie posledných chvíľ Ježiša Krista tisíce ľudí.

„Tento rok je to špeciálne tým, že bola prestávka, boli sme uzatvorení v smútku a strachu a teraz sme trošku voľnejší. Vypustili sme bičovanie, bude to skôr taká verzia v pokore, ale odznejú tam slová, keď by mal človek viac nasať tú atmosféru do srdca a mysle,“ povedal Korzáru pred začiatkom predstavenia rímskokatolícky kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život Peter Gombita.

Atmosféru z tradičného veľkonočného podujatia, ako aj vysvetlenie zmien v stvárnení krížovej cesty priblížil Michal Ivan.

Veriaci zaplavili Košice. Utrpenie Krista si opäť mohli pripomenúť naživo

Hlavnou myšlienkou tohtoročného pašiového sprievodu bolo pohnutie ľútosťou. (zdroj: Ľubomír Lehotský)

KOŠICE. Veriaci v Košiciach sa v piatok stretli na tradičnom ekumenickom pašiovom sprievode po dvojročnej odmlke, ktorú spôsobila pandémia covidu-19.

Hoci ich na začiatku sprievodu vystrašil aprílový dážď, prvé minúty originálnej bohoslužby odzneli s jeho poslednými kvapkami.

Ekumenický pašiový sprievod v podobe slov a fotografií priniesol Ľubomír Lehotský.

Recept na dnes

