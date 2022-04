Platy starostu a zamestnancov úradu zhltnú aj polovicu rozpočtu malých mestských častí

Ťažba uránu? Katastrofa pre životné prostredie.

Malé mestské časti s veľkými rozdielmi. Starostka zarobí o 12-tisíc viac

Mestská časť Myslava. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košické mestské časti majú problémy s napätými rozpočtami. Neraz platy starostu a zamestnancov úradu zhltnú aj takmer polovicu bežného rozpočtu mestskej časti.

Obyvateľka Myslavy Mária poukazuje na to, že mestská časť má v tohtoročnom rozpočte na plat starostky Ivety Šimkovej (nezávislá) a jej prípadné odstupné vyčlenených 73 790 eur.

Šimkovej plat narástol tak ako každý rok o automatickú valorizáciu vďaka zvyšovaniu priemernej mzdy v národnom hospodárstve.



Za podrobnosťami sa vydal Kristián Sabo.



Envirorezort upozorňuje pri ťažbe uránu pri Košiciach na toxické a rádioaktívne kaly

V roku 2013 sa uskutočnil priamo v budove košického magistrátu protest aktivistov a občanov proti plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej. (zdroj: TASR)

KOŠICE,VYŠNÝ KLÁTOV. Po rozpútaní ruskej vojny na Ukrajine sa na Slovensku rozbehla diskusia o možnostiach ťažby uránu pri Košiciach. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nesmie byť táto téma tabu.

V súčasnosti sú slovenské atómové elektrárne na 100 percent závislé na dovoze jadrového paliva z Ruska. O zámere domácej ťažby zatiaľ rezort hospodárstva neinformoval.

Korzár však minulý týždeň zverejnil informáciu o tom, že štát sa o ťažbe baví so spoločnosťou Ludovika Energy, ktorá vykonávala pri Košiciach v rokoch 2005 až 2015 geologický prieskum.

Názory na tieto plány zozbieral Michal Lendel.

Návrat k fyzickej aktivite po covide? Neprepáľte to, varuje kardiológ

Kardiológ Miroslav Gbúr pracuje v súčasnosti aj s pacientmi, ktorých po prekonaní covidu trápia dlhodobé ťažkosti. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Po prekonaní covidu sa necítia dobre a do ordinácií špecialistov chodia s rôznymi ťažkosťami. Najčastejšie ide o únavu, pretrvávajúce bolesti hlavy, poruchy pozornosti, stratu vlasov a dýchavicu.

Ľudí trápi dlho po prekonaní covidu zadýchavanie pri námahe, vyšší tep v pokoji aj pri miernej fyzickej námahe, búšenie srdca, zmeny hodnôt krvného tlaku či bolesti na hrudi.

Primár Kardiologického oddelenia I. Kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Miroslav Gbúr vysvetľuje, že vyššie opísané príznaky sú najčastejšími, s ktorými pacienti do jeho ambulancie chodia.

Jeho rady zaznamenala Lenka Haniková.

Vyše tridsať dní pod zemou, tri výbuchy. Charkovčania sú vďační, že prežili

Nový domov v jednej triede. (zdroj: Michal Frank)

KAMENICA NAD UHOM. Dostať sa z bombardovaného Charkova na bezpečnejší západ Ukrajiny nebolo jednoduché. Kým sa to podarilo, strávili Larisa a Jurij s ich rodinami v protiatómovom kryte 31 dní.

„Predstavte si cestu do Kyjeva, ktorý je od Užhorodu vyše 800 kilometrov, a do Charkova je to dvakrát toľko. Dobrovoľníci nás viezli dvadsať hodín cez Karpaty na aute. Išli sme cez Ľvov, až sme prišli sem, na toto najpokojnejšie miesto,“ hovorí Larisa.

Pod najpokojnejším miestom má na mysli dedinku Kamenica nad Uhom, ktorá sa nachádza asi 12 kilometrov od Užhorodu. Osudy Ukrajincov približuje Michal Frank.

Putin s malým p i obavy z Orbána. Čo sa za mesiac zmenilo v Užhorode

Pohraničníci z Ukrajiny pri preberaní pomoci zo Slovenska. (zdroj: Michal Frank)

Zberné miesto pri Družbe na prešovskom Sídlisku III je opäť prázdnejšie.

Je to však nekonečný proces. Ľudia z Prešova nosia svoje dary, prichádzajú aj celé dodávky z iných miest s pomocou.

Zároveň tam chodia pre veci ukrajinskí odídenci, ktorí sú už v Prešove. A každý týždeň vyrážajú dodávky s pomocou priamo na Ukrajinu.

Viac o tejto pomoci informuje Michal Frank.

Tragédia v areáli U. S. Steelu. Muža zavalila kovová konštrukcia

K tragédii došlo za touto bránou. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Tragédia sa stala v pondelok dopoludnia v areáli košického U. S. Steelu. K nešťastiu došlo pri bráne č. 4 neďaleko Hanisky.

O život tam prišiel 39-ročný muž, ktorého kolega vraj išiel po náradie, a on mal práve v tom čase vyliezť na konštrukciu.

Tam, podľa našich informácií, obrábal niekoľkotonovú kovovú konštrukciu, pričom tá sa náhle uvoľnila. Spadol z nej a kovové časti ho čiastočne privalili.

Ďalšie informácie zisťoval Kristián Sabo.

Transportéry za milióny majú servisovať v Moldave, rezort rokuje s Fínmi

Obrnené vozidlo Patria AMV 8x8. (zdroj: CSM Industry Tisovec)

MOLDAVA NAD BODVOU. Slovensko zbrojí, do bojovej výbavy by mali pribudnúť bojové obrnené vozidlá 8x8 v konfigurácii s vežou Turra-30 a 30 mm kanónom.

Koncom marca vláda schválila vyhodnotenie zaslaných ponúk v tendri. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) má za úlohu do konca septembra uzatvoriť zmluvné dokumenty.

Predmetom obstarávania sú fínske vozidlá Patria AMV XP, cena je stanovená na 447 miliónov eur, vrátane vozidiel infraštruktúry a munície.

Viac podrobností prináša Kristián Sabo.

Ženu zasiahol sekerou do hlavy. Za pokus o vraždu dostal 10 rokov

Zdenko sa o chvíľu dozvie výšku trestu. (zdroj: Róbert Bejda)

VEĽKÁ IDA, KOŠICE. Kto sa stane obeťou útoku sekerou a ešte k tomu na hlavu, môže hovoriť o veľkom šťastí, ak ho prežije. Svoje o tom vie aj 49-ročná Anna J. z osady vo Veľkej Ide v okrese Košice-okolie.

Vlani v októbri ju sekerou napadol 27-ročný miestny obyvateľ Zdenko M. Síce si poležala v nemocnici a bola aj v umelom spánku, no o už o týždeň ju prepustili do domáceho liečenia.

Zdenko, ktorého obvinili z pokusu o vraždu, sa však domov nevrátil a ani to tak skoro nebude. Okresný súd Košice I ho krátko po incidente vzal do väzby a v pondelok rozhodol aj o treste.

Pojednávania sa zúčastnil Róbert Bejda.

Banská záchranná služba vyrazí na miesto ekologickej katastrofy v Nižnej Slanej

Do rieky vyteká hrdzavá voda. (zdroj: FB/Ministerstvo životného prostredia)

NIŽNÁ SLANÁ. Banská záchranná služba preskúma v utorok 12. 4. neprevádzkované neobsadené banské diela v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava. Malo by ísť o dĺžku približne 1700 metrov.

Udeje sa tak v súvislosti so znečistením rieky Slaná banskými vodami, uviedol riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík.

„Cieľom a účelom odborného posúdenia technického stavu banských diel, a to z pohľadu zloženia ovzdušia, odvetrávania banských diel, ako aj celkového technického stavu s vyhotovením fotodokumentácie a záznamov z rozhodujúcich priestorov je zistiť, či je technicky možné presmerovať vodu z ložiska Kobeliarovo VI. obzorom k portálu štôlne Jozef a následne na povrch," priblížil Paulík.

Téme sa viac venovala Klaudia Jurkovičová.

V Rožňave pribudne na jeseň nový cyklochodník

(zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

ROŽŇAVA. Na pôvodnom chodníku pre peších, ktorý sa nachádza na najväčšom rožňavskom sídlisku Juh a lemuje ulicu Jána Pavla II., vybudujú nový cyklochodník.

„Celková dĺžka zrekonštruovaného úseku bude 1,47 kilometra s plochou viac ako 51 árov. Obnova bude stáť viac ako 329-tisíc eur bez DPH a ukončí sa najneskôr v októbri," informovala Timea Pajtinková zo spoločnosti Eurovia SK, ktorá bude práce realizovať.

Zhotoviteľ si prevzal stavenisko 4. apríla. Ďalšie informácie prináša Klaudia Jurkovičová.

