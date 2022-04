Varíme s Korzárom: Nórsky puding

Sladké potešenie na začiatok týždňa.

Nórsky puding

Potrebujeme: 1 liter mlieka, 3/4 šálky múky 1/4 š cukru, 1/2 šálky masla + niečo na vrch, soľ, škoricový cukor

Postup: Múku, cukor a soľ zmiešame v malej miske, maslo roztopíme, plameň vypneme a počkáme, nech ho zvyšná teplota nezohreje na 90 stupňov. Mlieko za stáleho miešania zohrejeme taktiež na 90 stupňov. Múčnu zmes zamiešame do masla, aby vznikla tuhšia pasta, ktorú potom zamiešme do mlieka. Pomaly ho zahrievame, kým nezačne vrieť, potom plameň stiahneme a varíme za častého miešania 5 minút. Horúci puding nadávkujeme do pohárov, polejeme zvyšným roztopeným maslom a posypeme škoricovým cukrom.

