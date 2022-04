Partizánska vojna o parkovacie miesta. Najsmelší nakreslil na zem čiary

Polícia si nič nevšimla, už dá pozor.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poradca Zelenského prišiel na Donbase o ruky a nohy: Putina musíme potrestať

Vadym Sviridenko pri bránke domu, kde spolu s rodinou našli dočasné útočisko pred vojnou na Ukrajine. (zdroj: Korzár/Katarína Gecziová)

Na konci jednej z ulíc v Nižnom Žipove v okrese Trebišov stál donedávna prázdny dom. Od polovice marca má po rokoch nových obyvateľov. Nasťahovala sa doň ukrajinská rodina, ktorá v polovici marca opustila obliehaný Kyjev. Ženy, deti a jeden muž, vojnový veterán, ktorý unikol smrti pri bojoch o Debaľcevo. Kľúčové mesto na východe Ukrajiny s dôležitým železničným uzlom bolo v roku 2015 dobyté po masívnej ofenzíve proruských separatistov.

Vadym Sviridenko vtedy padol do zajatia, nezabili ho však, ale nechali napospas medzi mŕtvymi vojakmi. Pri pokuse dostať sa do demilitarizovanej zóny vkročil na mínu, bol ťažko zranený. Keď sa prebudil v nemocnici, dozvedel sa, že mu museli amputovať nohy i ruky. Dnes je splnomocnenec, radca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre rehabilitáciu zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny.

Čakali sme to, vraví vojnový veterán o ruskej invázii v rozhovore s Katarínou Gécziovou. Vie, že túto vojnu treba zastaviť, potrestať Putina a potom bude potrebné postaviť na nohy jeho rodnú krajinu.

Košičania si parkovacie miesta blokujú kužeľmi a bandaskami s vodou

Inú možnosť, ako vyhradiť si miesto na parkovanie vraj nemajú. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Zaparkovať blízko Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici je problém. Do jej priestorov denne prichádzajú tisíce ľudí a mnohí si hľadajú miesta, kde by nemuseli za parkovanie platiť.

Miesta si tak vytypujú v priľahlých uliciach a odstavia tam autá, čím komplikujú život miestnym.

To sa nepáči Košičanovi, ktorý tvrdí, že polícia by mala konať, no má pocit, že sa tak nedeje. Pokračuje, že sa v Košiciach rozmohol trend, ktorý evidentne nikomu neprekáža. Sú ním samovoľne vytvárané vyhradené parkovacie miesta.

Za obzvlášť vtipnú považuje sťažovateľ situáciu na Kupeckého ulici.

Kristián Sabo a fotografka Judita Čermáková sa boli na mieste pozrieť, aj oni videli hneď niekoľko snáh obyvateľov uchrániť parkovacie miesta pre svoju potrebu.

Odpady stoja Prešov milióny eur. Mestu na zásadné riešenie chýbajú peniaze

Pilotný projekt uzamykateľných kontajnerov v Prešove. Ak sa systém osvedčí, rozšíriť by sa mohol aj do ďalších častí mesta. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Zastupiteľstvo mesta Prešov opäť neschválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi. To sa má meniť po šiestich rokoch.

Poslanci hľadajú model, kto by mal financovať uzamykanie stojísk a kontajnerov.

V Prešove naštartovali už aj pilotný projekt uzamykania, ktorý stojí pár desiatok eur a môže slúžiť ako predpríprava na zavedenie množstvového zberu odpadu.

Tento rok chcú vybudovať aj prvé polopodzemné kontajnery.

V Prešove je momentálne zhruba 600 stojísk s kontajnermi. Za dlhé roky bolo uzamknutých len približne 30 z nich, pričom náklady znášalo mesto.

Navrhovanou zmenou pre obyvateľov bytových domov malo byť, že uzamykanie stojísk si budú musieť zaplatiť spoločenstvá vlastníkov bytov zo svojich peňazí.

Na problém sa podrobne pozrel Michal Ivan.

Horský priechod pri Košiciach zarastá. Nezvrátili to ani výstrahy polície

Polícia už dvakrát požiadala správcu, aby orezal prevísajúce konáre nad vozovkou horského priechodu Ďurďošík. Situácia sa napriek tomu nemení. (zdroj: P.T. )

KOŠICE, ĎURĎOŠÍK. Horský priechod Ďurďošík zarastá bujnou vegetáciou. Nad hlavami motoristov prevísajú konáre stromov z okolitého lesa.

Ide o časť cesty I. triedy I/19, ktorým ešte donedávna prúdili vozidlá medzi Košicami, Michalovcami a ukrajinskou hranicou.

Od otvorenia najvýchodnejšieho úseku diaľnice D1 po Bidovce koncom roku 2019 je časť komunikácie medzi Košickými Oľšanami a Ďurďošíkom skôr alternatívou pre tých, ktorí sa chcú platenému úseku vyhnúť. Prechádzajú tade najmä vodiči z blízkych dedín.

Vegetáciu, ktorá zasahuje do prejazdného profilu komunikácie, si všimli už dávnejšie aj dopravní policajti. Tí tvrdia, že konáre môžu byť nebezpečné, napríklad, ak sa ulomia a spadnú na cestu alebo na vozidlo.

Podľa hovorkyne košického Krajského riaditeľstva policajného zboru Jany Mésarovej adresovali Slovenskej správe ciest dve upozornenia.

Ako to dopadlo, sledoval Michal Lendel.

Upratujú, tlmočia, sprevádzajú Ukrajincov. Sami sú pritom bez domova

Pomôcť dokáže každý, dôkazom sú ľudia bez domova, ktorí podali pomocnú ruku utekajúcim Ukrajincom. (zdroj: ARCH Košice)

KOŠICE. Do pomoci vojnovým utečencom sa zapájajú aj ľudia bez vlastnej strechy nad hlavou. Tí, ktorí našli dočasný domov v službách Arcidiecéznej charity Košice, prejavili záujem priložiť ruku k dobrej veci od prvých chvíľ.

Už na začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine prišli na hranicu dobrovoľníci z radov zamestnancov, neskôr sa k nim pridali aj klienti, ktorí sami potrebujú pomoc. Ľudia bez domova vypomáhajú pri príprave potravinových balíkov, vykladaní a uskladnení humanitárnej pomoci a sprevádzaní utečencov z Ukrajiny.

„Ľuďom z Ukrajiny aktívne pomáha asi tretina ľudí bez vlastného prístrešia z Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach,“ vyzdvihuje ich iniciatívu hovorkyňa Arcidiecéznej charity Košice Silvia Hrabčáková.

Ako taká pomoc vyzerá v praxi, zisťovala Monika Almášiová.

Vinár Duč dopadol ako Vareha. Nezaplatil 100-tisíc, dostal rok navyše

Štefan Duč. (zdroj: SME - Ján Krošlák)

BANSKÁ BYSTRICA, TREBIŠOV. Iba vlani v apríli si podnikateľ a bývalý nezávislý poslanec Košického samosprávneho kraja Štefan Duč vypočul na Najvyššom súde (NS) SR jeden rozsudok a v piatok sa na súdnu pôdu v tej iste veci vrátil.

Vinár zo Zemplína, ktorý si v košickej väznici v Šaci odpykáva 10-ročný nepodmienečný trest, absolvoval kvôli verejnému zasadnutiu cestu na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici.

Dôvodom jeho konania bolo nesplnenie jednej časti rozsudku NS SR z apríla 2021, ktorým Duč okrem väzenia dostal aj peňažný trest 100-tisíc eur.

Keďže ich nezaplatil, nasledovať mala premena náhradného trestu v trvaní ročného pobytu za mrežami.

Viac o prípade píše Róbert Bejda.

Mafiánovi Adamčovi zmenili doživotie na 25 rokov väzenia

Obžalovaný Branislav Adamčo na pojednávaní Okresného súdu Bratislava I v kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave, 7. októbra 2014. (zdroj: TASR)

BANSKÁ BYSTRICA, ZEMPLÍN. Odsúdenému niekdajšiemu členovi východoslovenského podsvetia Branislavovi Adamčovi vymeral v piatok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, nový trest 25 rokov.

Odpykať by si ich mal v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Predtým mal doživotie.

Senát súdu musel konať, pretože Adamčo v inej trestnej veci uspel so žiadosťou o obnovu konania. Išlo o prípad vraždy Mariána Karcela.

Karcela podľa polície, prokuratúry aj súdu v roku 2000 v banskobystrickej časti Kynceľová zavraždil Adamčo.

Viac informácií si prečítate v texte Róberta Bejdu.

Nehodu s tromi obeťami zavinil vodič, ktorý prešiel do protismeru

Takto skončilo jedno z áut. (zdroj: S.I.)

MICHALOVCE. V meste Michalovce došlo vo štvrtok popoludní k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasli tri ľudské životy.

Polícia informovala, že okolo 14.00 viedol 46-ročný Michalovčan osobné motorové vozidlo značky Opel po Humenskej ceste I/18 v smere od obce Petrovce nad Laborcom na mesto Michalovce.

"Na rovnom úseku cesty prešiel ľavou časťou vozidla do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s oproti idúcim vozidlom značky Volvo, ktoré v tom čase viedol 55-ročný vodič z okresu Vranov nad Topľou," uviedla hovorkyňa košickej polície Jana Mésarová.

Po náraze obidve vozidlá otočilo do protismeru a ostali stáť pri krajnici.

Okamžite po nehode sa začalo rozprávať o kvalite cesty, podľa viacerých vodičov je v zlom stave. Viac informácií zisťovali Katarína Gécziová a Róbert Bejda.

Tunel Bikoš pokročil. Cez víkend dokončia jeho dôležitú časť

Tunel Bikoš má dĺžku 1 150 metrov. (zdroj: NDS)

PREŠOV. Práce na výstavbe severného obchvatu Prešova po R4 napredujú podľa harmonogramu.

Práce pokročili aj v tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou R4. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že v tuneli už tento víkend dokončia sekundárne ostenie.

Podľa tunelového názvoslovia NDS ide o nosnú konštrukciu tunela zhotovenú ako doplnenie primárneho ostenia alebo zhotovenú samostatne.

Na to, ako postupujú práce, sa pozrela Katarína Gécziová.

Ďalšie správy

Most prejde rekonštrukciou. (zdroj: TASR)

Začala sa najväčšia oprava mosta v histórii Košického kraja. Odpratajú 900 ton sutín

Denný prírastok prípadov klesá, počet obetí covidu rastie. Hospitalizovaných pacientov ubúda

Zrútený most v Spišskej Novej Vsi má náhradníka. Sprevádzkovali ho po dvoch rokoch

Okresné súdy v Prešovskom kraji riešili 141 prípadov maloletých detí z Ukrajiny. Vydávajú neodkladné opatrenia

Na východe bude v sobotu fúkať a v nedeľu mrznúť. Meteorológovia vydali výstrahy

Tipy na víkend

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

Deň hvezdární a planetárií a výročie narodenia Máraiho. Tipy na víkend 9. a 10. apríla

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .