Pečieme s Korzárom pre deti: Mafinoví šašovia

Kto by odolal čokoládovému koláčiku s cukríkmi.

Mafinoví šašovia

Potrebujeme: 220 g polohrubej múky, 100 g kryštálového cukru, 2 zarovnané ČL prášku do pečiva, 2 vajíčka, 170 ml mlieka, 125 g masla, 2 PL kakaa, 100 g nasekanej horkej čokolády, farebný cukrový posyp, gumové cukríky, lentilky, čokoládovú polevu

Postup: Zmiešame múku s práškom do pečiva, cukrom a kakaom. Potom k zmesi prilejeme mlieko, rozpustené maslo, vajíčka a všetko spolu premiešame. Napokon príde do cesta nasekanú čokoládu.

Košíčky rozložíme do plechu na mafiny a naplníme ich do polovice cestom. Vložíme do vyhriatej rúry a pečieme na 180 stupňov Celzia približne dvadsať minút.

Vo vodnom kúpeli rozpustíme čokoládu. Povrch každého mafinu namočíme do čokolády a kým nestuhne, priložíme lentilkové oči a nos, na ústa vyberieme vhodný gumový cukrík a vrchnú časť dozdobíme cukrovým posypom. Do zvyšnej čokolády namočíme opačný koniec lyžičky a na záver oči dozdobíme.

