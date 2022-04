Neriadený vlak z Košíc zastavili až v Maďarsku. Cargo už pozná vinníka

Zastupiteľstvo odvolalo Dupkalu. Je za tým alkohol.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Vlak sa nekontrolovateľne rútil do Maďarska. Na vine bol rušňovodič

Odtiaľto sa vlak pobral do Maďarska. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Neriadený vlak, ktorý v januári bez rušňovodiča prešiel z Košíc asi 25 kilometrov cez hranice a zastavili ho až v Maďarsku, spôsobil medzinárodný rozruch.

Okamžite sa začalo vyšetrovanie toho, ako sa vôbec mohol 1500-tonový kolos svojvoľne rozbehnúť a prejsť tak dlhú trasu.

Polícia prípad stále vyšetruje, Železničná spoločnosť (ZSSK) Cargo Slovakia však má v súvislostiach s prípadom jasno. Prečo, odhaľuje Kristián Sabo.

Politológ o poslancovi Dupkalovi: Jeho alkoholové excesy sú v Prešove legendárne

Rudolf Dupkala. (zdroj: reprofoto/TASR.TV)

PREŠOV. Riaditeľ Krajskej galérie v Prešove Rudolf Dupkala vo funkcii skončil. Odvolalo ho zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na návrh župana Milana Majerského.

Dupkala ostáva prešovským mestským i krajským nezávislým poslancom.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku mu nedávno vymeral päťročný trest za korupciu. Rozsudok však ešte nenadobudol právoplatnosť, Dupkala sa odvolal.

O jeho odvolaní špekuloval župan už v minulosti, ale k tomuto kroku sa odhodlal až teraz. Poslednou kvapkou bolo alkoholové extempore Rudolfa Dupkalu na benefičnom bowlingovom turnaji PSK, ktorý je županovou srdcovkou.

Ako hodnotí tieto udalosti politológ Tomáš Koziak? Opýtal sa ho Michal Frank.

Dozorca už pyká za korupciu, za drogy pre väzňa musí zaplatiť o tisícku viac

Zadržanie dozorcu po prebratí 7 000 eur. V aute mu našli aj kokaín. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Polícia vykonala v septembri 2018 zákrok, pri ktorom v Košiciach na parkovisku pred obchodným centrom Optima na Moldavskej ceste zadržala dozorcu košickej väznice.

Martin M. mal pri sebe 7 000 eur, ktoré si krátko predtým prevzal od políciou nastrčenej osoby. Išlo o preddavok, dohodnutý s väzňom z košického ústavu. Tomu mal dozorca zohnať drogy, USB kľúč, dekódovaciu kartu a ďalšie veci.

Hoci jeden právoplatný rozsudok v tejto veci už v roku 2019 zaznel v Banskej Bystrici, prípad ešte v archíve úplne neskončil. Pokračovanie mal vlani v apríli na Okresnom súde Košice II a bodku za prípadom dal v utorok krajský súd.

Prípad aj priebeh zasadnutia opisuje Róbert Bejda.

Gelničanov čakajú pre opravu mosta obmedzenia. V dezolátnom stave sú aj desiatky ďalších

(zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

GELNICA. Takzvaný horný most v Gelnici cez rieku Hnilec prejde rekonštrukciou za viac ako pol milióna eur. Postavený bol v roku 1971, má teda viac ako 50 rokov.

Jeho technický stav je veľmi zlý, rekonštruovať by sa mal do jesene tohto roka. Pre peších a automobilovú dopravu bude most úplne uzavretý.

Väčšina osobných áut však využíva na prejazd takzvaný dolný most v okolí miestnej základnej školy.

V rámci autobusovej dopravy v súčasnosti nie je k dispozícii takzvaná horná zastávka, kadiaľ chodili autobusy smerom z Prakoviec.

Ďalšie informácie prináša Lenka Haniková.

Humenné je v pohotovosti. Pripravilo núdzové ubytovanie pre odídencov

V telocvični je miesto pre 50 ľudí. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Humenská samospráva je v „pohotovosti“. Pre 50 odídencov z Ukrajiny pripravila všetko potrebné v priestoroch prevádzkovej budovy areálu futbalového štadióna.

Okrem núdzového ubytovania v telocvični v prevádzkovej budove areálu futbalového štadióna mesto zabezpečí aj celodenné stravovanie a organizáciu činnosti.

O organizáciu sa postarajú štyria koordinátori, mesto zabezpečí tiež upratovacie služby a externou formou aj pranie a žehlenie.



Za ďalšími informáciami sa vydala Jana Otriová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V Prešove od mája výrazne zdražejú cestovné lístky

Mesto Prešov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Dopravný podnik mesta (DPMP) Prešov zavádza od začiatku mája nové cenníky jednorazových aj predplatených cestovných lístkov.

Dôvodom zvýšenia cien cestovného sú stúpajúce náklady, najmä enormný nárast cien elektrickej energie.

DPMP spolu s radnicou však zároveň avizujú zavedenie nových benefitov pre cestujúcich. Obyvatelia s trvalým pobytom v meste budú mať zľavy.

Téme sa bližšie venoval Michal Ivan.

Zákaz dovozu ruského uhlia neovplyvní našu výrobu, tvrdia košické oceliarne

U.S.Steel Košice. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Košické oceliarne U. S. Steel dôsledne rešpektujú sankcie voči Rusku prijaté Európskou úniou, ako aj Spojenými štátmi americkými.

„Naša výroba stojí na dodávke surovín z Ukrajiny, Ruska a krajín V4. Napriek vojne naši obchodní partneri na Ukrajine zatiaľ plynule plnia dodávky surovín. Pri akýchkoľvek dovozoch z Ruska striktne uplatňujeme sankčné zoznamy,” uviedol hovorca oceliarní Ján Bača pred pár dňami.

Európska komisia však v utorok navrhla v poradí už piaty balík sankcií voči Rusku a jeho súčasťou je aj zákaz dovozu ruského uhlia. Ako to ovplyvní chod oceliarní, zisťovala Klaudia Jurkovičová.

V Košiciach sa hľadá vinník za eurofondové fiasko pri obstarávaní električiek

Nové električky mali nahradiť už dosluhujúce 30-metrové vozidlá KT8D5. Nákup sa musí odložiť, lebo DPMK nestihol včas ukončiť súťaž. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Prepadnuté eurofondy na spolufinancovanie nákupu 10 nových električiek za 27,5 milióna eur pre Košice vyvolali oprávnené otázky.

Verejnosť sa pýta, ako je možné, že sa nepodarilo dotiahnuť tender včas do zdarného konca tak, aby Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) neprišiel o taký veľký balík európskych peňazí.

Takisto chce vedieť, kto konkrétne zapríčinil toto fatálne zlyhanie a aká bude voči nemu vyvodená zodpovednosť. Po stopách problému sa vydal Peter Jabrik.



Strieľajúci policajt Turčan so sťažnosťou neuspel, ostáva vo väzbe

Krajský súd v Prešove rozhodol o sťažnosti obvineného policajta. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Policajt Martin Turčan, obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy, sa aktuálne nachádza vo väzbe.

Do nej ho poslal prešovský okresný súd po tom, čo zastrelil svojho kolegu a bolo mu vznesené obvinenie.

Dôvodom poslania do väzby bola preukázaná hrozba úteku. Policajtom Turčan utekal aj priamo po skutku.

Viac informácií prináša Michal Frank.

Protivzdušná obrana už chráni nebo nad východným Slovenskom

Systém S-300. (zdroj: EllsworthSK/wikipedia.org)

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prostriedky protivzdušnej obrany už chránia nebo nad východným Slovenskom. Ozbrojené sily SR (OS SR) ich postupne presunuli do palebných postavení tak, aby pokryli čo najväčšiu časť východnej hranice Slovenska.

Vzdušný priestor na hranici s Ukrajinou je tak monitorovaný 24 hodín denne. V tlačovej správe o tom informoval Štefan Zemanovič, hovorca OS SR.

Postavenia prostriedkov protivzdušnej obrany boli pre členitosť východného Slovenska zvolené tak, aby boli čo najlepšie využité ich spôsobilosti a aby sa maximalizoval ich dosah vo všetkých výškach.

O ďalších podrobnostiach informuje Klaudia Jurkovičová.

Podnikatelia v cestovnom ruchu nesúhlasia s vypínaním osvetlenia v Tatrách

(zdroj: Ilustračné - Jaroslav Vrábeľ)

VYSOKÉ TATRY. Podnikatelia zo Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry nesúhlasia s vypínaním verejného osvetlenia v nočných hodinách.

Mesto vyzvali na prehodnotenie tohto kroku a zároveň predložili možné riešenia.

„Rozumieme potrebe znižovať náklady pre rastúce ceny, vypínanie svetiel v top destinácii na Slovensku, najmä v letnej sezóne, však nevidíme ako najšťastnejšie riešenie,“ uviedla riaditeľka združenia Lenka Rusnáková.

Ďalšie informácie zostavila Klaudia Jurkovičová.

Recept

(zdroj: Unsplash/Markus Winkler)

Varíme s Korzárom: Grécke citrónové zemiaky. Tradičná príloha s novou chuťou.

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .