Ďalšia národná kultúrna pamiatka v centre Košíc je v maďarských rukách

Hľadá sa stavebník s dobrým otvárakom na plaváreň.

Maďari kúpili v Košiciach aj symbolické miesto Nežnej revolúcie

Národnú kultúrnu pamiatku pri Dóme svätej Alžbety už vlastní slovenská eseročka napojená na maďarskú štátnu nadáciu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V mestskej pamiatkovej rezervácii v centre Košíc je už viacero nehnuteľností s významnou históriou v maďarskom štátnom vlastníctve.

Naposledy kúpili Maďari známu nárožnú budovu v tesnej blízkosti Dómu sv. Alžbety s dvomi adresami Hlavná 30 - Alžbetina 2.

Ide o národnú kultúrnu pamiatku, v ktorej kedysi sídlila jezuitská univerzita Beňadika Kišdyho.

Počas Nežnej revolúcie v novembri 1989 sa táto košická nehnuteľnosť stala jediným slovenským sídlom českého Občianskeho fóra a pôsobila tam i naša Verejnosť proti násiliu.

Objekt priamo susedí s arcibiskupským úradom a roky tam sídlila aj banka.

Viac o realitných nákupoch Maďarov, napísali Jana Ogurčáková a Katarína Gécziová. Fotogalériou prispela Judita Čermáková.

Krytú plaváreň otvoria ako konzervu. Jej životnosť je na hranici

Nový vzhľad košickej krytej plavárne. Rekonštrukcia je plánovaná na 14 mesiacov. (zdroj: TEHO)

KOŠICE. Mesto Košice plánuje prebudovať Mestskú krytú plaváreň (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice.

Samotná realizácia projektu by mala trvať 14 mesiacov. Plaváreň pre opravy zatvoria zrejme v závere letnej sezóny.

Hotová je už realizačná projektová dokumentácia a správca plavárne Tepelné hospodárstvo, s. r. o. ,pripravuje doklady potrebné pre stavebné povolenie. Predpokladá sa, že to by malo byť do mája k dispozícii.

Viac o chystanej veľkej rekonštrukcii prináša Kristián Sabo.

Matovič sľuboval nápravu, ale Zuzana zo Solivaru ostáva bez výhry

Očkovacia lotéria mala priniesť najmä zvýšenie záujmu o očkovanie. Ako sa časom ukázalo, nepomohlo to.​​ (zdroj: FB RTVS)

PREŠOV. Prípad Zuzany zo Solivaru stále nie je vyriešený.

Ide o kauzu z prvého kola očkovacej lotérie Byť zdravý je výhra, v ktorej bola vyžrebovaná Prešovčanka Zuzana Z. a mala vyhrať 400-tisíc eur.

Heslo povedala správne, avšak štyri sekundy po časovom limite. Ako sa však ukázalo, Zuzana sledovala televíznu šou na internete, prostredníctvom online prenosu RTVS, ktorý bol oneskorený.

Očkovacia lotéria (tiež nazývaná ako očkovacia prémia) bola súťaž, ktorá mala za cieľ pritiahnuť viac ľudí na očkovanie proti ochoreniu covid-19.

Jej tvorca, minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sám uznal, že Zuzana morálny nárok na prémiu má.

Viac o pokračovaní známeho medializovaného prípadu zistíte vďaka Michalovi Frankovi.

Dal vyrúbať stromy za vyše pol milióna eur, dostal podmienku

K zemi šlo v okrese Sobrance vyše 300 stromov. (zdroj: Ilustračné/archív)

KOŠICE, SOBRANCE. Okresný súd Michalovce sa v uplynulom období zaoberal prípadom, ktorého hlavný aktér pochybil hlavne v tom, že dal vyrúbať stromy a náletové dreviny mimo obdobia ich vegetačného pokoja.

Spáchal tak zločin so škodou veľkého rozsahu.

S rozsudkom a vôbec uznaním za vinného Matúš M. (32) z obce v okrese Sobrance spokojný nebol. Odvolal sa na košický krajský súd, ktorý sa nedávno prípadom zaoberal.

Matúš v auguste 2017 nad rámec povolenia, teda nedodržaním podmienky výrubu, ktorý sa mohol uskutočniť len v mimovegetačnom období, nechal sťať dreviny na celkovej ploche 51-tisíc metrov štvorcových.

Kde vyrúbané drevo skončilo a ako prípad detailnejšie vyhodnotil súd? Zisťoval Róbert Bejda.

Malý skiareál v Tatrách sezónu prespal. Aké sú plány TMR s Jakubkovou lúkou

Takto si lyžiari v zime 2020 užívali slnečné počasie na zjazdovke Jakubkova lúka. Vhodná je najmä pred rodiny s deťmi. (zdroj: TASR)

VYSOKÉ TATRY. Jakubkova lúka bola ideálnym strediskom pre rodiny s deťmi. Na nenáročnej zjazdovke v Starom Smokovci sa učili lyžovať tak malí ako i veľkí lyžiari.

Tento miniareál ponúkal dva lyžiarske vleky s dĺžkou 853 a 70 metrov a ľahké modré zjazdovky vo výške 1 028 – 1 135 metrov nad morom.

Stredisko prevádzkuje najväčší slovenský hráč v lyžiarskom turizme - spoločnosť Tatry Mountain Resorts patriaca do portfólia finančnej skupiny J&T.

Túto zimu zostalo stredisko zatvorené. Prečo sa tak stalo, čo sezónu ovplyvnilo a aké môžu byť ďalšie plány, informuje Katarína Gécziová.

Do Košíc nové električky neprídu. Eurofondy prepadnú

Dopravný podnik mesta Košice už nestihne nakúpiť 10 nových električiek Škoda ForCity Smart. Môže za to pridlhé verejné obstarávanie. (zdroj: DPMB, Škoda Transportation)

KOŠICE. Najhoršie obavy Dopravného podniku mesta Košice sa naplnili.

Už pridelené eurofondy na nákup 10 nových električiek za 27,5 milióna eur bez DPH prepadnú.

Poľská firma Pesa totiž podala na Úrad pre verejné obstarávanie námietku voči vylúčeniu z tendra.

Ten sa napokon predĺžil natoľko, že už nie je nijako možné dodržať podmienku minúť eurofondy na električky do konca roka 2023.

O dôvodoch, prečo prišli Košičania o možnosť voziť sa na modernejších električkách, píše Peter Jabrik.

V obci pri Prešove našli mŕtvu ženu odetú do pol pása

V obci Zlatá Baňa našli mŕtvu ženu, polícia v nedeľu zaisťovala stopy. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. V obci Zlatá Baňa v okrese Prešov našli v nedeľu ráno telo ženy odetej do pol pása.



Prípadom sa zaoberá polícia. Za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove potvrdil Daniel Džobanik.

V nedeľu boli na mieste vyšetrovateľ a kriminalisti. Bližšie okolnosti a príčina úmrtia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, povedal Džobanik.

Na mieste bol Michal Ivan.

Video dňa

Mesto Poprad zverejnilo video, na ktorom vidieť zamrznutý lom v Kvetnici z vtáčej perspektívy.

Autor videa: Vladimír Šifra

Recept na dnes

