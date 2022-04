Ako vyrobiť kultivované košické korzo alebo koniec chatárskym nápadom v centre

Dane za terasy sú späť, pravidlá nemenili.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podniky dlhujú Košiciam za terasy tisíce. Neplatiči povolenia nedostanú

Do polovice apríla prevádzky za svoje terasy mestu neplatia. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Niektoré letné terasy na košickej Hlavnej ulici boli počas prvých teplých dní už plne obsadené. Iné sedenia ešte nesprístupnili.

Posledné dva roky mali prevádzky na časť roka odpustenú daň za užívanie verejného priestranstva. Mohli za to obmedzenia spojené s koronavírusom. Prvýkrát sa tak stalo v pandemickom roku 2020, keď chcelo mesto cez daňovú úľavu čo najrýchlejšie podporiť oživenie gastrosektora.

Niektorí poslanci to označili za populistický krok a nerovnosť, ktorá narúša podnikateľské prostredie. Ročne totiž získava mesto na dani 250-tisíc eur.

Aké pravidlá regulujúce používanie letných terás budú v platnosti tento rok, zisťovala Jana Ogurčáková.

Supertalent z Hornádu. V kajaku sa vozila už ako dvojročná

Na divokej vode je Zuzana vo svojom živle. (zdroj: archív P. Pirického)

KOŠICE. Medzi športovými matadormi sa v aktuálnom rebríčku Top 10 ankety Športová osobnosť Košíc vyníma meno mladej dievčiny, ktorú by sme mohli označiť aj za korunnú princeznú košického športového roka.

Je ňou 17-ročná vodná slalomárka Zuzana Paňková. Dievčina, o ktorej starí rodičia Zuzana a Peter Pirickí hovoria, že skôr vedela sedieť v kajaku než chodiť.

Vďaka týmto vodáckym zanietencom, ktorí pravidelne splavovali Hornád aj Dunajec v Pieninách, sa ich vnučka stávala súčasťou každého významného podujatia na spomínaných riekach.

Mladá športovkyňa si pamätá na to, že keď sa už ako štvorročná plavila v loďke, považovala to za úplne normálne, nič výnimočné. Z vody nemala vôbec strach, naopak, voda ju priťahovala.

Viac o ceste k športovým úspechom mladej športovkyne priniesol Vladimír Mezencev.

Herečka Očkajová: Nežijeme ľahké časy. Na kultúru málokto pomýšľa

Gabriela Očkajová cvičila recitáciu s babičkou, pri mame spievala a tancovala a otec chodil poctivo na všetky jej vystúpenia. (zdroj: djz.sk)

Návštevníci Divadla Jonáša Záborského v Prešove si mladú a útlu herečku môžu pamätať z divadelných predstavení posledných rokov, a to najmä ako Clarice z dramatického stvárnenia Sluha dvoch pánov či Wallis Simpsonovú z hry Kráľova reč.

Hlavnú postavu si zahrala v muzikále Šugar, ktorý vznikol na motívy filmu s názvom Niekto to rád horúce v hlavnej role s Marilyn Monroe. Osud jej pridelil aj vedľajšiu úlohu v inscenácii Jesus Christ Superstar, kde stvárnila Máriu Magdalénu.

Najbližšie ju čaká stelesnenie Jany v činohre Banícke vdovy, ktorú by Divadlo Jonáša Záborského v Prešove malo prvý raz v svojej histórii uviesť začiatkom apríla.

So slovenskou divadelnou herečkou Gabrielou Očkajovou sa o živote i práci zhovárala Jana Savčáková.

Čermeľ ako eldorádo zlodejov, k veľkej lúpeži došlo aj na Moldavskej

City bar v Košiciach. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Terajšie počasie? Raz prší, raz svieti slnce. Potom padajú krúpy a o pol hodiny sú už chodníky zase suché. Čudné počasie, ktoré by sme prijali celkom pokojne, keby prišlo v apríli. Ale v marci pôsobí dojmom veci, ktorá je predčasne na svet prišlá.

A v Prahe je sneh, pol metra snehu. Za Žilinou tiež. V Košiciach niet. Aké je to počasie?! Ale ľudia sa toho neboja. Už robia tak, ako by bola jar a mne sa zdá, že ľudia v podstate sú zrodení rebelanti. Búria sa vždy proti prírode a nemôžuc zjavným povstaním sa dať s ňou do zápasu, robia to vytrvale a po tichu.

Úryvok zo správy Vrtochy jarného počasia z denníka Slovenský východ ukazuje, že i pred sto rokmi sa Košičania nevedeli dočkať teplejšieho ročného obdobia. Viac o tom, ako sa žilo v metropole východu koncom marca 1922, si môžete prečítať v pravidelnej rubrike Tomáša Ondrejšíka.

Ďalšie správy

Kontaminovaná voda vyteká do rieky Slaná z odstavenej sideritovej bane v obci Nižná Slaná. (zdroj: FB/Ministerstvo životného prostredia)

Envirorezort na Rudné bane čakať nechce. Prichádza s krokmi na pomoc rieke Slaná. V pláne je odklon vôd tečúcich do bane

Na gynekológii či urológii na Rastislavovej vyšetria už i noncovidových pacientov. Nemocnica sa vracia do bežného režimu

Na Sídlisku KVP vysadili desiatky ovocných stromov. Plody budú slúžiť obyvateľom. Padol i nápad sídliskovej pálenice

Košice otvoria pre žiakov z Ukrajiny dve triedy. Chystajú aj jazykové kurzy. Na kúpalisku pribudne nová služba

Výstrahu pred povodňou v okrese Sobrance zvýšili meteorológovia na tretí stupeň. Záplavy hrozia aj v okrese Michalovce

Najmenej nakazených pribudlo v okrese Medzilaborce. Covid si pripísal ďalších 24 obetí

Šport

Mikaela Shiffrinová.

Shifrinová pomohla utečencom z Ukrajiny. Do Košíc poslala množstvo cestovín

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .