Mestská časť chce lacné parkovacie miesta, architekti preferujú drahý parkovací dom

Tehotná dostala päť rokov. Do väzenia ísť nechce.

Sídlisko chce stavať parkovisko, mesto odporúča parkovací dom, na ktorý nemajú

Sídlisko KVP malo v pláne postaviť na Dénešovej nové parkovisko. Do troch rokov ho bude musieť odstrániť. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Riešenie nedostatku parkovacích kapacít na Sídlisku KVP sa nestretlo s pochopením Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Na ten sa obrátila mestská časť Košice-Sídlisko KVP v súvislosti s výstavbou 46 nových parkovacích miest na Dénešovej ulici. Chceli tak odstrániť akútny problém, ktorý podľa starostu KVP Ladislava Lörinca vznikol pred časom.

„Mestská polícia tu začala vodičov pokutovať, že parkujú svoje vozidlá priamo na ceste. Samozrejme, tým porušujú dopravné predpisy, no v tejto lokalite je situácia okolo parkovania mimoriadne zlá. Rozhodli sme sa to riešiť výstavbou nových parkovacích miest,“ reagoval Lörinc.

Po stopách problému sa vydal Michal Lendel.

Tri vedkyne z Ukrajiny už pracujú v tíme vedca Čekana, jednu našiel cez sociálnu sieť

Vedec Pavol Čekan. (zdroj: Archív MultiplexDX)

KOŠICE. Ukrajinské vedkyne Marína, Ľudmila a Viktória v súčasnosti pracujú vo vedeckom tíme Pavla Čekana.

Všetky tri pochádzajú z Kyjeva a ich výskumnou oblasťou je molekulárna biológia, farmakológia a biotechnológie. V centre MultiplexDX v súčasnosti pracujú na vývoji a optimalizácii sekvenačných a iných diagnostických technológií.

Čekan hovorí, že by sa rady vrátili na Ukrajinu, želajú si, aby sa ruská agresia skončila čo najskôr. Čím sa v tíme zaoberajú, informuje Lenka Haniková.

Zamestnankyňa banky spreneverila štvrť milióna. Je tehotná, požiada o odklad trestu

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE, ROŽŇAVA. Hoci zamestnanci bánk sú pod stálym dohľadom, aby nenarábali s firemnými peniazmi ako s vlastnými, z času na čas sa stane, že niekto podľahne pokušeniu.

Najprv Okresný súd Rožňava a v utorok aj Krajský súd Košice sa zaoberali prípadom, ktorého hlavná aktérka opakovane vybrala menšie i väčšie sumy peňazí z účtov svojich klientov.

Dopustila sa tak pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu sprenevery, za ktorý jej hrozilo 10 až 15 rokov väzenia. Napokon dostala menej, ale vyskytol sa nečakaný problém s jeho vykonaním.

Verejného zasadnutia sa zúčastnil Róbert Bejda.

Mariupoľ je ako Guernica, hovorí Galina. Verí, že na Ukrajinu sa jedného dňa vráti

Urobte mi takú fotografiu, na ktorej sa usmievam, povedala Mariupoľčanka Galina vo veľkokapacitnom krízovom centre v Michalovciach. (zdroj: Jana Otriová)

MICHALOVCE. Dve babičky sedia na lavičke, vyhrievajú sa v prvých lúčoch jarného slnka a rozprávajú sa. Jedna drží v rukách obrázok Bohorodičky s Ježiškom, možno sa chceli spolu pomodliť.

Ibaže by to neboli obyvateľky ukrajinského Mariupoľa, nebola by to lavička pred oddychovým stanom vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach, nebola by vojna a ženy by neprišli o všetko.

Keď na ne namierime fotoaparát, trochu sa pomrvia a rozhovor ustane. Napokon sa o svoje pocity a trápenie podelili s Janou Otriovou.

V Spišskej Novej Vsi horel domov dôchodcov, požiar zrejme spôsobil skrat

Na sídlisku Tarča horel domov dôchodcov. (zdroj: MY/archív DA)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ničivý požiar zachvátil v utorok popoludní strechu domova dôchodcov na Sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi.

Na mieste zasahovalo 11 profesionálnych hasičov s ôsmimi kusmi techniky a dobrovoľní hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Smižian.

Prítomní boli aj zdravotní záchranári. Čo požiar s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo, kam boli prevezení klienti domova i ďalšie podrobnosti, zisťovala Jana Otriová.

V Košiciach sa prevrátil nákladiak, prevážal drevo. Vodič sa zranil

Zásah hasičov pri prevrátenom kamióne. (zdroj: LTS)

KOŠICE. K vážnej dopravnej nehode došlo v utorok popoludní v širšom centre Košíc. Vodič plne guľatinou naloženého nákladného auta smeroval od Palackého ulice hore Sečovskou cestou smerom na Michalovce.

Niekoľko desiatok metrov za odbočkou na Opátske nezvládol riadenie a prevrátil niekoľkotonový kolos nabok. Nákladiak skončil v priekope, drevo sa rozsypalo.

Viac informácií prináša Kristián Sabo.

Škola prenajímala parkovisko zadarmo a nelegálne, župe už zarába

Cvičisko autoškoly. (zdroj: ksk.sk)

KOŠICE. Parkovisko pri župnom Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach, ktoré škola minimálne šesť rokov prenajímala nelegálne, už zarába pre kraj. Uviedla to v utorok hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.

„Kým predtým nemali obyvatelia kraja z prenájmu žiaden zisk, nový nájomca za tento priestor platí 1 560 eur mesačne," informovala.

Téme sa viac venovala Klaudia Jurkovičová.



Kamionista si dal štyri pivá a dúfal, že nestretne policajtov

Kamionista na súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Niektorých vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu, odhalí až náhodná policajná kontrola. Iní na seba upozornia svojou jazdou. Tak to bolo aj v prípade Szabolcsa Sz. (44) z Maďarska.

Jeho jazda z pruhu do pruhu upútala policajtov v nedeľu v noci na Južnej triede v Košiciach. Po dychovej pozitívnej skúške skončil v policajnej cele a v utorok bol eskortovaný na Okresný súd Košice II.

Ako súd rozhodol, vypátral Róbert Bejda.

