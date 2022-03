Pečieme s Korzárom: Kávové crème brûlée

Lahodný dezert z pár ingrediencií.

Kávové crème brûlée

Potrebujeme: 2 šálky šľahačkovej smotany, 5 vaječných žĺtkov, 1/2 šálky krupicového cukru, 2 lyžice instantnej kávy, extra cukru na vrch

Postup: Rúru predhrejeme na 160 stupňov a do plechu s vysokými stenami si položíme 4 zapekacie nádoby na brûlée (tzv. ramekiny). V hrnci zohrievame za častého miešania smotanu s cukrom, kým sa cukor nerozpustí. Keď sa zo smotany začne pariť, pridáme kávu. Odstavíme a dáme bokom.

Žĺtky vymiešame do svetlej, mierne stuhnutej hmoty. Misku položíme na navlhčenú kuchynskú utierku a pomaličky do nej za stáleho miešania prilievame horúcu smotanu. Postupujeme opatrne, aby sa nám žĺtky neuvarili. Zmes precedíme, z vrchu stiahneme prípadnú penu a prelejeme rovnomerne do zapekacích misiek.

Do plechu nalejeme horúcu (nie vriacu) vodu asi do polovice výšky misiek a vložíme do rúry na 30 - 40 minút, kým okraje nebudú stuhnuté a stred ešte trocha tekutý. Plech vytiahneme z rúry, necháme 15 minút chladnúť, potom zakryjeme fóliou a vložíme do chladničky na 4 hodiny, prípadne na noc. Pred podávaním môžeme posypať vrch 2 lyžičkami cukru a pomocou flambovacej pištole ho necháme skaramelizovať.

Zdroj: sugarsaltmagic.com