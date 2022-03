Dni Ukrajiny budú tentoraz bez dotácie župy. Môže za to volebný rok a Trnkova konkurencia?

Košické škôlky už môžu byť otvorené dlhšie.

Hegerov poradca nedostal na Dni Ukrajiny dotáciu župy. Naznačuje, že pre voľby

Vlani podporili Dni Ukrajiny sumou 5 000 eur, teraz nulou. Jednou z akcií bola minulý rok aj Veteránska míľa. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Sedem rokov sa v Košiciach koná podujatie Dni Ukrajiny. Zahŕňa kultúrne, športové či gastronomické akcie určené predovšetkým pre ukrajinskú menšinu. Súčasťou uplynulého ročníka v septembri 2021 bola napríklad aj Veteránska míľa v Mestskom parku.

Hlavným organizátorom prevažne kultúrnej akcie je Združenie Feman, ktorého riaditeľ Eduard Buraš je od začiatku roka poradcom premiéra Eduarda Hegera pre Ukrajinu.

Podujatie v posledných rokoch dotovali mesto Košice aj Košický samosprávny kraj. Župa však tento ročník finančne nepodporí. Upozornil na to Buraš na sociálnej sieti. Prečo, zisťovala Jana Ogurčáková.

Košické škôlky stále neberú deti ako pred covidom. Ale už môžu, tvrdí rezort

(zdroj: Ilustračné - Elena Danková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Aj keď sa od pondelka 28. marca život vracia do čias pred pandémiou a zrušia sa i obmedzenia prevádzkových hodín, nedotkne sa to všetkých obyvateľov. Napríklad rodičov malých detí.

Zatiaľ čo pred covidom boli košické škôlky otvorené zväčša od 6.00 do 17.00, pandémia im ukrojila prevádzkový čas o polhodinu ráno aj polhodinu poobede.

Prevádzkové hodiny škôlok určuje po dohode s riaditeľmi a zákonnými zástupcami detí zriaďovateľ. V prípade štátnych materských škôl v Košiciach je to mesto Košice, ktoré má na starosti 56 škôlok.

Vypátrať možnosti zmeny otváracích hodín, viac vyhovujúcich rodičom detí, sa vydala Elena Danková.



Na jednej strane utečenci, na druhej robotníci. Kúpalisko pripravujú, hoci nevedia, či ho otvoria

Časť plota pri parkovisku padne za obeť novému vstupu. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Aj napriek tomu, že do Centra pomoci utečencom na košickom kúpalisku Červená hviezda prichádzajú stovky ľudí z Ukrajiny, už prebiehajú v exteriéri bazénovej zóny úpravy.

Mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) aj napriek zložitej situácii pripravuje kúpalisko na letnú sezónu. A nielen Červenú hviezdu, ale aj Mestskú plaváreň na Rumanovej ulici.

Či však nakoniec a ako bude kúpalisko Červená hviezda v lete fungovať, je ešte vo hviezdach. Viac sa téme venoval Kristián Sabo.

Notára Kavečanského obvinili pre ďalšie sprenevery. Škoda presiahla 2,2 milióna

Notár Kavečanský na okresnom súde pri rozhodovaní o väzbe po podaní obžaloby. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Je celkom bežné, že polícia po vznesení obvinenia postupne rozširuje jeho znenie podľa toho, ako sa jej darí odhaľovať ďalšiu trestnú činnosť páchateľa.

Stáva sa to nielen pri pokračujúcich trestných činoch majetkového charakteru, ako sú napríklad krádeže, ale aj ekonomických, ako podvod či sprenevera.

Práve do tejto oblasti patrí prípad košického notára Vojtecha Kavečanského. Odkedy mu polícia vlani v lete vzniesla prvé obvinenia, zakrátko k nim pribudli ďalšie. A ani tými sa zoznam sprenevier neskončil.

O ďalších aj novej výške škody informuje Róbert Bejda.

Kto vo voľbách vyzve Antona Danka? V Poprade sa hovorí o viacerých menách

Mestský úrad v Poprade. (zdroj: TASR)

POPRAD. Bolo to tesné. Písal sa 10. november 2018 a Popradčania očakávali, ako dopadnú komunálne voľby.

Úradujúci primátor Jozef Švagerko, ktorý v roku 2014 z trónu po troch volebných obdobiach zosadil Antona Danka, vedel, že končí. Uškodila mu aféra, keď nafúkal za volantom a svoju kandidatúru napokon stiahol.

Favoritom volieb sa teda stal opäť Anton Danko. Proti nemu kandidovala celá enkláva uchádzačov. Napokon to Anton Danko tesne zvládol. Po štyroch rokoch sa vrátil na popradský trón.

Aká situácia sa črtá pred najbližšími voľbami, zisťoval Michal Frank.

Pásla kone na betóne zosmiešňuje len tých, ktorí si to zaslúžia, hovorí spisovateľ

Jubilant Milan Zelinka. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Spisovateľ Milan Zelinka oslávil 22. marca osemdesiatku. Rodák z Igramu v okrese Senec, je, ako hovoria východniari, pristaš. Priženil sa do Papína, neskôr sa rodina presťahovala do Humenného. Malebný hornatý kraj mu prirástol k srdcu a na bezmála 60 rokov sa stal jeho domovom.



Medzi gratulantmi, ktorí prišli do Vihorlatskej knižnice v Humennom, nechýbala prozaička, režisérka a herečka Milka Zimková, novinár a publicista Marián Šimkulič, či spisovateľ a hudobník Lukáš Perný.

Každého z nich s jubilantom niečo spája. Čo, to sa dočítate v článku Jany Otriovej.

Ďalšie správy

Slovenský S-300P-TEL posilňuje obranu východnej hranice Slovenska. (zdroj: wikipedia)

Slovenské systémy protivzdušnej obrany rozmiestňujú na východnej hranici. Patriot chráni strategickú časť stredného Slovenska.

Pribudlo vyše 5 500 prípadov, za hlavným mestom nasledujú Košice a Prešov. Covid má ďalších 19 obetí.

Historická budova Štátneho divadla Košice privíta darcov krvi. Darcovia budú môcť stretnúť aj umelcov, ktorých vídavajú na javisku.

Výstavba troch bytoviek vo Vranove nad Topľou zdražie o vyše 700-tisíc eur. Dôvodom je rast cien po pandémii aj vojenský konflikt.

Požiar v obci Hôrka sa podarilo hasičom na väčšine miest zlikvidovať. Požiarisko už len monitorujú a dohášajú menšie ohniská.

Hasiči zasahovali pri požiari bytu v Poprade. Príčina vzniku je v štádiu vyšetrovania.

Galéria dňa

Jar privítali otvorením vody a pálením Moreny. Na Malkovskej hôrke blízko Prešova otvorili novú vyhliadkovú vežu.

Recept

(zdroj: pixabay.com)

Varíme s Korzárom: Písmenková polievka z jarnej cibuľky. Zahreje a poteší deti aj dospelých.

