Pečieme s Korzárom: Avokádo plnené vajíčkom

Tip na výživné a teplé raňajky.

Avokádo plnené vajíčkom

Potrebujeme: 2 zrelé avokáda, 4 malé vajíčka, hrsť parmezánu, bazalku, mletú červenú papriku, soľ, čierne korenie

Postup: Avokáda rozrežeme na polovicu, vyberieme kôstku a lyžicou prehĺbime jamku, aby do nej vošlo celé vajíčko. Avokádo preložíme na plech alebo na panvicu, ktorá je vhodná do rúry. Do každej avokádovej jamky vyklepneme vajíčko. Osolíme ho a okoreníme. Povrch jemne posypeme parmezánom. Pečieme 15 min v rúre vyhriatej na 200 stupňov Celzia.

