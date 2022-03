Varíme s Korzárom: Provensalské kura na likéri

Obohaťte jedálniček francúzskou kuchyňou.

Provensalské kura na likéri

Potrebujeme: 1 celé kura rozdelené na 8 častí (2 nôžky, 2 stehná a 2 prsia s krídlami), soľ, mleté čierne korenie, extra panenský olivový olej, 160 ml francúzskeho likéru pastis, 800 g čerstvých paradajok, 4 nadrobno nakrájané strúčiky cesnaku, 1 kg malých zemiakov, 45 g petržlenovej vňate, 1 lyžičky cukru

Postup: Kuracie mäso potrieme soľou a čiernym korením, v prípade potreby ho môžeme nechať v chladničke cez noc. Do hrnca nalejeme dostatok oleja, aby bolo pokryté celé dno, a opečieme kuracie mäso dohneda. Dáme ho bokom, zvyšok oleja utrieme a do hrnca nalejeme asi tretinu likéru. Stierkou premiešame, aby sa uvoľnili prípadné zvyšné kúsky mäsa. Vhodíme polovicu paradajok, kuracie mäso aj s prípadnou šťavou, ktorá sa uvoľnila, nadrobno pokrájaný cesnak a zvyšok paradajok. Vlejeme zvyšok likéru a liter vody a všetko privedieme k varu. Potom plameň znížime, hrniec prikryjeme a varíme asi 15 minút. Medzitým nakrájame zemiaky na asi centimetrové kúsky. Po 15 minútach všetko opatrne premiešame, prihodíme zemiaky, polovicu vňate, cukor a trocha soli. Počas varenia polievame zemiaky, kým nebudú mäkké a kura uvarené, čo by malo trvať asi 20 - 30 minút.

Zdroj: davidlebovitz.com