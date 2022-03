Varíme s Korzárom: Polievka z pečených paprík

Krémová a plná chuti.

Polievka z pečených paprík

Potrebujeme: 1 kg sladkej červenej papriky, olivový olej, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, sušený majorán, zeleninový vývar, smotanu na šľahanie, soľ, mleté čierne korenie, čerstvý rozmarín.

Postup: Papriky umyjeme, osušíme, poukladáme na plech a dáme ich piecť do rúry vyhriatej na 220 stupňov. Pečieme dovtedy, kým ich šupka celkom nesčernie. Potom ich ešte horúce dáme do misky, prikryjeme potravinovou fóliou a necháme asi 5 minút spariť. Takto by nám šupka z paprík mala ľahko zísť dole. Papriky zbavíme jadierok a nakrájame na kúsky.

V hrnci zohrejeme trochu oleja, orestujeme na ňom nakrájanú cibuľu aj cesnak, pridáme nakrájané papriky, korenie a bylinky. Všetko premiešame a zalejeme vývarom. Polievku varíme asi 20 minút a potom ju rozmixujeme a zalejeme smotanou. Necháme prevrieť, v prípade potreby dochutíme soľou a korením.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou