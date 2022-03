Ukrajinu bránia aj mamy. Pre školáčku Kseniu je vzácna každá správa od tej jej

S babkou ušla na Slovensko.

Z Ukrajiny utiekla s vnučkou. Pre chýbajúci doklad musel o opatrovníctve rozhodnúť súd

Tamara prišla na Slovensko s vnučkou Kseniou. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. „Nič nie je náhoda, také niečo v živote neexistuje,“ hovorí Ukrajinka Tamara (65) zo Záporožia. „Tak to jednoducho malo byť. Je to náš anjel.“

Týmito slovami opisuje situáciu, keď sa pred niekoľkými dňami ocitla spolu s deväťročnou vnučkou Kseniou na jednej z križovatiek v Humennom s papierikom s napísanou adresou v ruke.

„Mali sme ísť do registračného centra požiadať o dočasné útočisko. Bezradne sme sa obzerali naokolo a rozmýšľali, ktorým smerom sa vydať, keď tu zrazu pri nás zastavilo auto,“ hovorí. Pomohol im Humenčan, ktorý s babkou a vnučkou absolvoval aj vybavovanie dokumentov na úradoch.

„Mne priznali štatút dočasného útočiska, ale pri vnučke vznikol problém. Nestihla som zobrať so sebou všetky doklady, za päť minút sme sa museli pobaliť a utekať na vlak. Chýbal nám rodný list Kseniinej mamy, mojej dcéry,“ pokračuje Tamara.

Ako skončil príbeh babky Tamary a vnučky Ksenie, opísala Jana Otriová.

Otec z Prešova sa hnal autom za vlakom do Popradu a Žiliny, no dcéru nezachránil

Dievčatá a ženy z Prešova, ktoré boli súčasťou prvej vlny deportácií. (zdroj: REPROFOTO: 999 Neobyčajné ženy z prvého židovského transportu)

PREŠOV. Magda Amsterová bola krásna, 19-ročná Prešovčanka. Pochádzala z dobre situovanej rodiny, mala milujúcich rodičov, priateľov, najlepšiu kamarátku Sáru Špírovú a rada sedávala pri Neptúnovej fontáne, kde spriadala predstavy o svojom budúcom živote.

To však mohla len do istého času. Od jesene 1941 sa ako Židovka nesmela pohybovať v centre mesta.

Absolútna nočná mora sa pre Amsterovcov, ale aj pre ďalšie rodiny z Prešova, začala v marci 1942. Židovské dievčatá dostali príkaz nastúpiť do transportu, ktorý ich mal odviezť do pracovného tábora.

Ich príbehy opísala Heather Dune Macadamová v knihe 999, kde s pomocou archívov, príbuzných a svedkov vyrozprávala osudy žien z prvého slovenského transportu do Osvienčimu. Prečítate si ich v texte Anny Novotnej.

Prihlásiť sa sám by som nemal odvahu, hovorí 17 rokov po SuperStar Martin Krausz

Martin Krausz s rodinou. (zdroj: Archív M.K.)

Od druhej série speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar prešlo už neuveriteľných sedemnásť rokov. Jej finalistom bol aj MARTIN KRAUSZ z Čane. Hudbe sa za všetky tie roky nikdy neprestal venovať, má svoju kapelu, koncertuje, a deťom na školách chodí hrávať výchovné koncerty. Priznáva, že tento názov nie je práve populárny, a vysvetľuje, že už dávno to nie sú stretnutia v telocvični, ktoré boli dobré len na uliatie sa z vyučovania.

Martinove koncerty pre deti nadchli aj školu v Kechneci, ktorej venoval skladbu a naspievali si ju samotní žiaci. Písal ju pre vtedy ešte nenarodenú dcérku Emmu, ktorá má dnes už takmer dva mesiace, a spoločne so synom Marcusom a manželkou sú pre hudobníka stredom jeho vesmíru. V rozhovore hovorí o veľkých emóciách, ktoré prišli s narodením dcérky, nahrávaní s deťmi, ktoré nikdy v štúdiu nestáli, ale spomína si aj na SuperStar a vysvetľuje, či je vôbec dobré začať hudobnú kariéru takouto súťažou.

S Martinom Krauszom sa rozprávala Monika Almášiová.

Chlieb za 40-tisíc rubľov, z učiteľov otrhanci. List z Ruska popisoval desivú realitu

Košické nádražie, teda pôvodná budova hlavnej železničnej stanice. (zdroj: Knižničný fond VKJB)

Dňa 13. marca skočila do Mlynského náhonu za budovou elektrárne v Košiciach 20 ročná Mária Oroszová z New Yorku, bydliaca u rodičov na Esterházyho ulici (dnes Svätoplukova ulica). Službu konajúci strážnik pribehol nešťastnici na pomoc a vytiahol ju na breh. Umelým dýchaním sa ju podarilo priviesť k vedomiu a povozom záchrannej stanice bola dopravená do nemocnice Komenského ústavu. Pokus samovraždy spáchala z nešťastnej lásky.

Historické novinové archívy odhalili túto správu, ale aj ďalšie, napríklad o ťažkom živote v Rusku. Všetky si prečítate tu.

Krátkého ponuku košickí poslanci nijako neriešili

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Mestskí poslanci sa na mestskom zastupiteľstve vo štvrtok ani v piatok nijako nezaoberali ponukou člena správnej rady občianskeho združenia Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Daniela J. Krátkého.

Ako už Korzár informoval, niekoľko dní pred rokovaním zaslal všetkým 41 členom košického parlamentu list s ponukou akcionárov na jedno miesto v Dozornej rade VVS pre zástupcu Košíc ako mesta s najväčším majetkovým podielom v tejto spoločnosti (20,44 percenta akcií).

Žiadny z prítomných poslancov ani len nenavrhol doplniť túto ponuku ako nový bod do pôvodného programu rokovania. Téme sa venoval Peter Jabrik.

Ďalšie správy

Ilustračné foto. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

Vrt pri Čižaticiach dosiahol geotermálnu vodu, má vyše 100 stupňov. Súprava je v hĺbke 2,5 kilometra

Na východe si volia starostov v dvoch obciach, voľby sú pokojné. Občania v domácej izolácii hlas odovzdať nemôžu

Kežmarčan masturboval v trolejbuse, všimla si ho cestujúca. Zavolala políciu, tá zverejnila z incidentu video

Košický a Prešovský kraj sú hneď za Bratislavským, ten v počte nových prípadov vedie. Covid spôsobil ďalších 20 úmrtí

Šport

Svetobežník Roman Berta počas pôsobenia v Libanone. (zdroj: Archív R. B.)

Po boku Straku trénoval v lige i exotike. Na dedine vedie aj reprezentantov

Získal ďalšiu trofej. Černákovi sa podarilo to, čo nikomu pred ním

Recept na dnes

