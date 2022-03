Varíme s Korzárom: Zapekané vajíčka s batatmi a klobásou

Výdatné raňajky pre celú rodinu.

Zapekané vajíčka s batatmi a klobásou

Potrebujeme: 1 lyžicu tuku, 1 malý batat, 1,5 šálky ružičkového kelu, cukety alebo brokolice, polovicu červenej cibule, 2 - 3 strúčiky cesnaku, 2 klobásy (párky) podľa výberu, 8 vajec, štipku soli a mletého čierneho korenia, 1 šálku strúhaného syra podľa chuti

Postup: Predhrejeme si rúru na 190 stupňov. Na väčšej panvici (ideálne takej, ktorá je vhodná aj do rúry), si zahrejeme polovicu lyžice tuku. Pridáme na kocky nakrájané bataty, posolíme a necháme variť asi 5 minút. Prihodíme ružičkový kel, cuketu alebo brokolicu, nadrobno pokrájanú cibuľu aj cesnak a kolieska klobásy. Keď budú bataty mäkké, vypneme. Ak nemáme panvicu vhodnú do rúry, zmes premiestnime do pekáča, vrch posypeme syrom a zalejeme rozšľahanými vajíčkami, ktoré sme okorenili a osolili. Vložíme do rúry na 12 - 16 minút, kým stred nebude pevný.

Zdroj: therealfooddietitians.com

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou