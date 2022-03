Za okrúhlym stolcom je jedenásť strán. Vyberú toho, čo bude ďalší Košíc pán?

Rozhodujú sa medzi tromi kandidátmi.

Pravica rokuje o budúcom košickom primátorovi. V hre sú tri mená

Hostiteľom rokovaní je KDH, rozhovory vedie ich mestská šéfka, viceprimátorka Gurbáľová. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Takmer tucet politických strán v súčasnosti intenzívne rokuje o tom, koho podporia ako kandidáta na primátora Košíc v jesenných komunálnych voľbách.

Jedno spoločné meno hľadá KDH, SaS, Aliancia, Sme rodina, Za ľudí, Spolu, PS, SRK, DS, OĽaNO a Nova.

Politické rozhovory vedie mestská šéfka KDH a viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Na dvojtýždňovej báze sa strany stretávajú v kine Úsmev. Ide o mestský priestor, ktorý má v prenájme občianske združenie.

Ako rokovania prebiehajú a aké mená už padli, zisťovala Jana Ogurčáková. Fotografie pripravila Judita Čermáková.

Ja a ruský špión? Omyl. Garbár mi len niečo naznačil, vraví Mihalčin od Suju

Jozef Mihalčin. (zdroj: TASR)

VRANOV NAD TOPĽOU. V kauze špionáže pre Rusko sa objavilo aj meno Jozefa Mihalčina z Vranova nad Topľou.

Ten je konateľom firmy Cemed, ktorá po tepelnej kríze v roku 2020 prebrala v meste tepelné hospodárstvo. V minulosti pôsobil v Slovenskej ľudovej strane i v ĽSNS. Niekoľkokrát kandidoval v komunálnych i župných voľbách.

V posledných voľbách predsedu Prešovského samosprávneho kraja dostal 12 688 hlasov a ako kandidát kotlebovcov skončil tretí za duom hlavných favoritov Milanom Majerským (KDH) a Petrom Chudíkom (Smer).

Na podrobnosti ohľadom jeho zadržania v kauze špionáže pre Rusko sa Jozefa Mihalčina pýtal Michal Frank.

Firma odmietla stavať prešovský futbalový štadión. Čo ďalej?

Na starom štadióne zbúrali časť tribúny ešte začiatkom roka 2018. Opakovanú súťaž vyhrala spoločnosť AVA-stav na jeseň 2020 a zmluva začala byť účinná v novembri 2021. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Spoločnosť AVA-stav listom oznámila odstúpenie od zmluvy na výstavbu prešovského futbalového štadióna, informoval v stredu podvečer portál sportnet.sme.sk.

Aké sú ďalšie možné scenáre výstavby štadióna, čo kritizovala firma a prečo sa s firmou mesto nedohodlo na dodatku o zvýšení ceny?

Po odpovediach pátral Michal Ivan.

Dobrovoľníci si na hranici vo Vyšnom Nemeckom zbalili stany. Na ich miesto prišiel štát

Kuchári bez hraníc varili na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom od prvého do šestnásteho marca. (zdroj: Jana Otriová)

VYŠNÉ NEMECKÉ, MICHALOVCE. Dobrovoľníci, ktorí od vypuknutia vojny na Ukrajine pomáhali na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom starať sa o utečencov, sa museli pobaliť.

Vystriedal ich štát.

Kuchárom bez hraníc sa „vypoklonkovanie“ z čiary nepáči.

Aké výhrady mali dobrovoľníci voči kroku ministerstva vnútra a ako rezort odôvodňuje výber cateringovej spoločnosti, sa dočítate v článku Jany Otriovej.

Väzni sa pobili pre bôčik. Jedného operovali, druhý dostal tri roky

Pojednávanie na okresnom súde Eugen opustil, justičná stráž ho odviedla späť do cely. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, PREŠOV. Za múrmi slovenských väzníc dochádza pomerne často k incidentom, ktorých aktérmi sú buď už odsúdení väzni alebo väzobne stíhaní obvinení. Niektoré sa končia iba uložením disciplinárnych trestov ich hlavným aktérom, iné majú aj trestnoprávnu dohru.

Príkladom je prípad 30-ročného rodáka z Prešova Eugena D., ktorý čelil obvineniu z prečinov ublíženia na zdraví a výtržníctva. Dopustil sa ich v košickej väznici na Floriánskej ulici ešte v októbri 2016.

Spis niekoľkokrát pendloval medzi Okresným súdom Košice I a Krajským súdom Košice. Vo štvrtok sa ním zaoberal naposledy.

Ako sa vyvíjal kuriózny prípad, na začiatku ktorého stál príliš mastný bôčik, sledoval Róbert Bejda.

Ďalšie dodávky s pomocou vyrazili na Ukrajinu. Darovaných bolo i 1 300 kinder vajíčok

Viera Potášová (vľavo) a Michala Puškárová pri vybavovaní administratívnych záležitostí. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Konvoje s dodávkami plnými humanitárnej pomoci smerujúcimi z Prešova na Ukrajinu pokračujú. Zo zberného miesta občianskeho združenia Podaj ďalej Prešov na Sídlisku III pri Družbe odišli vo štvrtok dopoludnia tri dodávky na Ukrajinu.

„Stále zberáme veci. Potrebné sú najmä trvanlivé potraviny, spacáky či zdravotnícky materiál. Zoznam potrebných vecí sme zverejnili,“ povedala vedúca Podaj ďalej Prešov Viera Potášová.

Akú pomoc poslal na Ukrajinu Prostějov a aké veci sú aktuálne potrebné, sa dočítate v článku Michala Franka.

Policajta, ktorý zastrelil svojho kolegu, už obvinili z vraždy

Miesto činu v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Policajt Martin Turčan, ktorý v pondelok večer v Prešove zastrelil svojho kolegu, už čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Túto informáciu Korzáru potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

„Vo veci obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy bol sudkyni pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov doručený v stredu vo večerných hodinách návrh prokurátora na vzatie obvineného do tzv. útekovej a preventívnej väzby,“ vysvetlila Petrufová.

Viac informácií zisťoval Kristián Sabo.

Je rozhodnuté. Začne sa výstavba obchvatu Košíc

Križovatka Ľudvíkov dvor - prepojenie R2 s priemyselnou zónou U. S. Steel. (zdroj: Vizualizácia/GEODETICCA)

KOŠICE. Najneskôr do roku 2025 by mali byť Košice odľahčené od nákladných áut.

Pomôcť tomu má vybudovanie druhého úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Verejné obstarávanie na výstavbu vyše 14 kilometrov dlhého úseku bolo vyhlásené ešte v roku 2018, Národná diaľničná spoločnosť sa chystala podpisovať zmluvu so zhotoviteľom.

Zákazku získalo konzorcium firiem Eurovia SK a Eurovia CZ, ktoré ponúklo cenu 132,6 milióna eur bez DPH.

Stavebné práce sa však nezačali. Vlani v decembri totiž Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušil súťaž s odôvodnením, že diaľničiari pri verejnom obstarávaní porušili zákon.

Podľa ÚVO boli vytvorené diskriminačné podmienky súťaže.

Ako to aktuálne s výstavbou vyzerá, mapovala Katarína Gécziová.

V rieke Slaná našli aj arzén. Starosta: Len aby sa z toho nestal medzinárodný problém

Výsledky analýzy znečistenej rieky Slaná ukázali, že sa tam nachádzajú aj toxické a karcinogénne prvky. (zdroj: G. Nagy)

NIŽNÁ SLANÁ. Rieka Slaná je už niekoľko dní sfarbená do oranžova. Spôsobuje to vytekajúca kontaminovaná železitá voda z odstavenej sideritovej bane v obci Nižná Slaná, ktorej správcom je štátny podnik Rudné bane.

Podzemná voda z bane totiž začala vytekať skôr, ako sa predpokladalo.

Počas ôsmich rokov, odkedy je baňa uzavretá, sa uskutočnili rôzne výskumy, ktoré poukazovali na to, kedy sa voda so zatápajúcej bane vyplaví. Odhad bol, že to bude neskôr a môže to trvať aj 20 rokov. Napokon sa voda vyplavila po ôsmich rokoch, odkedy sa z bane prestala odčerpávať voda.

„Prepočítali sa. Hovorilo sa, že je to ešte dosť hlboké. Mohlo mať na to vplyv čokoľvek, možno aj prívalové dažde,“ opisuje starosta Nižnej Slanej Tibor Jerga (Most-Híd). Téme sa venuje Lenka Haniková.

Košice vypovedali zmluvu s Petrohradom aj Vitebskom

Nemôžu čakať partnerstvá, ak vraždia susedov, argumentoval Strojný. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V roku 1995 uzatvorili Košice partnerstvo s ruským Petrohradom, o dvadsať rokov neskôr s bieloruským Vitebskom.

Pre ruský vpád na Ukrajinu košickí poslanci vo štvrtok rokovali o zrušení partnerstva a spolupráce. Mimoriadny bod navrhol do programu poslanec Ladislav Stojný (nezávislý).

Podľa jeho návrhu by mal košický magistrát bezodkladne písomne oznámiť vláde mesta Sankt Peterburg v Ruskej federácii ukončenie platnosti protokolu o partnerstve a spolupráci z 28. októbra 1995 a rovnako aj Vitebskej regionálnej výkonnej rade Bieloruskej republiky vypovedanie memoranda o spolupráci z júla 2015.

Zastupiteľstvo sledovala Jana Ogurčáková.

