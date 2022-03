Varíme s Korzárom: Holúbky vo vodkovej omáčke

Trocha námahy, ale skvelý výsledok.

Holúbky vo vodkovej omáčke

Potrebujeme: približne 12 väčších kapustných listov, 2 lyžice neuvarenej ryže, 1 lyžicu oleja, polovicu červenej cibule, 2 - 4 strúčiky cesnaku, 110 g čerstvých húb (napríklad šampiňónov), 1/2 lyžičky soli, 1 lyžicu paradajkového pretlaku, 110 g mladej mrkvy, 225 g mletého bravčového, kuracieho alebo hovädzieho mäsa, sušený alebo čerstvý kôpor, 500 ml paradajkovo-vodkovej omáčky

Na omáčku: 2 lyžice olivového oleja, 1 stredne veľkú cibuľu, 3 - 5 strúčikov cesnaku, 1/2 lyžičky drveného čili, 800 g lúpaných paradajok, 1/3 šálky vodky, 2 lyžice paradajkového pretlaku 1 lyžicu balzamikového octu, 1 lyžičku údenej papriky, 1/2 lyžičky soli a štipku mletého čierneho korenia, 1/4 šálky čerstvých bazalkových lístkov, 1/4 šálky smotany na varenie, 50 g parmezánu

Postup: Najprv si vyrobíme omáčku. Na oleji osmahneme cibuľku, potom prihodíme cesnak a po chvíľke aj drvené čili. Pridáme lúpané paradajky a vodku a za občasného miešania varíme asi 5 - 7 minút. Po pridaní pretlaku, balzamika, papriky, soli a čierneho korenia znížime plameň a necháme variť za častého miešania asi 10 - 20 minút, kým sa objem nezredukuje na polovicu. Omáčku vlejeme do mixéra a rozmixujeme dohladka spolu s bazalkou, smotanou a parmezánom, nakrájaným na malé kúsky.

Kapustné listy krátko namáčame v horúcej vode, aby zmäkli. Potom ich položíme na čistú utierku alebo tanier a dáme bokom. Pol šálky vody s trochou soli privedieme k varu, vhodíme ryžu a necháme ju čiastočne uvariť. Po 7 minútach vypneme, prebytočnú vodu zlejeme a ryžu dáme do misky.

Kým sa ryža varí, opečieme cibuľu na oleji dosklovita, pridáme cesnak, šampiňóny, nakrájané na malé kúsky, soľ a paradajkový pretlak. Varíme pod pokrievkou, kým huby nebudú mäkké, potom zmes prelejeme k ryži. Do panvice alebo hrnca pridáme olej a a najemno postrúhanú mrkvu. Keď trocha zmäkne, polovicu z nej vmiešame do omáčky a druhú pridáme do misky spolu s mäsom, štipkou kôpru a mletého čierneho korenia. Zamiešame a zmesou plníme kapustné listy, z ktorých sme odrezali pevnú stonku. Hotové závitky poukladáme na seba do pekáča, zalejeme omáčkou a dáme piecť zakryté na 180 stupňov približne na hodinu.

Zdroj: sumptuousspoonfuls.com