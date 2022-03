Pečieme s Korzárom: Nedeľný čokoládový koláč

Lahodná dobrota ku káve.

Nedeľný čokoládový koláč

Potrebujeme: 75 g múky, 25 g holandského kakaa, 110 g kryštálového cukru, 1 ČL instantnej kávy, 1/2 lyžičky soli, 1/4 lyžičky prášku do pečiva, 1/4 lyžičky jedlej sódy, 1 veľké vajce izbovej teploty, 90 g plnotučného mlieka izbovej teploty, 60 g neutrálneho oleja

Na čokoládový krém: 35 g vaječného bielka (približne z jedného vajíčka), 50 g kryštálového cukru, vanilkový cukor, 120 g masla izbovej teploty, 65 g horkej čokolády (aspoň 70-percentnej), štipku soli, 5 g kakaa, farebná posýpka (voliteľné)

Postup: Rúru predhrejeme na 160 stupňov a plech s rozmermi 23 x 13 centimetrov vymažeme a vyložíme papierom na pečenie. Múku, kakao, cukor, instantnú kávu, soľ, prášok do pečiva a jedlú sódu zmiešame dohromady. Samostatne vymiešame aj vajíčko, mlieko a olej a túto zmes prelejeme do suchej. Vymiešame cesto, ktoré prelejeme do pripraveného plechu a dáme do rúry na 25 - 28 minút. Po dopečení necháme vychladnúť.

Medzitým pripravíme krém. Vo vodnom kúpeli šľaháme bielok s kryštálovým aj vanilkovým cukrom, kým nedosiahne teplotu 160 stupňov. Misku vyberieme z kúpeľa a pokračujeme v šľahaní elektrickým mixérom, kým nevytvoríme tuhú penu. Pridáme soľ a maslo, ktoré pri dávkovaní rozdelíme na dve časti. Medzi každou dávkou zmes zamiešame. Nakoniec pridáme roztopenú čokoládu a kakao.

Z vychladeného koláča stiahneme papier na pečenie, premiestnime späť do plechu, vrch potrieme hrubšou vrstvou krému a dáme na chvíľu do chladničky, aby krém zatuhol. Vrch môžeme na záver posypať cukrovými konfetami alebo inou farebnou posýpkou.

Zdroj: cloudykitchen.com