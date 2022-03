Profesor Krčméry sa pozrel na zdravie utečencov. Slovákov upokojuje

Ukrajincov testuje na covid, začne aj na tuberkulózu.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Krčméry z hraníc: Politici šíria, že utečenci donesú infekcie. Prax je iná

Profesor Krčméry s lekármi a študentkami ošetrujú utečencov. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

V jednom z červených stanov Maltézskeho rádu Slovensko blízko hranice vo Vyšnom Nemeckom pomáha aj známy infektológ VLADIMÍR KRČMÉRY. Spoločnosť mu robia lekárky, ktoré kvôli utečeneckej kríze pricestovali z Lesbosu a Sudánu. Vypomáhajú aj študentky Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Profesor Krčméry porovnáva situáciu zo slovensko-ukrajinskej hranice s utečeneckou krízou v roku 2015, keď cez maďarsko-rakúsku hranicu Hegyeshalom-Nickelsdorf prešli státisíce utečencov zo Sýrie, Afganistanu, Pakistanu alebo Iraku.

Tu je to oveľa lepšie organizované, vraví. Katarína Gécziová sa s ním zhovárala v stane, kde poskytujú utečencom so zdravotnými ťažkosťami prvé útočisko, ošetria ich a podajú pomocnú ruku.

Starosta malej obce má až dva facebookové účty šíriace proruskú propagandu

Starosta Parihuzoviec Ján Stanko. (zdroj: FB Jano Stanko)

PARIHUZOVCE. Polícia na svojej stránke Hoaxy a podvody na sociálnej sieti zverejňuje a pravidelne aktualizuje databázu proruskej propagandy na Slovensku.

Figurujú v nej až dva z troch profilov Jána Stanka, starostu obce Parihuzovce v Sninskom okrese.

Jeden v prvej, najhoršej kategórii "mimoriadne nebezpečné účty" a ďalší v druhej kategórii "proruskí trolovia".

Starosta malej obce len s 20 obyvateľmi na seba upozornil už aj predtým - odporom k očkovaniu a noseniu rúšok. Obhajuje sa slobodou slova a právom na názor.

Politológ i odborník na samosprávu sú presvedčení o tom, že toxické antivaxerské a proruské názory v pozícii starostu sú v rozpore s plnením základného poslania verejného činiteľa na miestnej úrovni.

Starosta Ján Stanko v komunálnych voľbách kandidoval za Smer-SD a v parlamentných neúspešne ako člen Národnej koalície na spoločnej kandidátke pronárodných strán Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

Viac informácií zisťovala Jana Otriová.

Interpolom hľadaný islamista sa na hranici zamiešal medzi utečencov z Ukrajiny

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Odkedy sa začala ruská invázia na Ukrajine, svoje domovy opustili státisíce Ukrajincov.

Hoci vyvstala obava, že sa medzi utečencov zamiešajú aj migranti z tretích krajín, ktorí sa tak ľahšie dostanú do Európskej únie, naše úrady robia na východnej hranici všetko pre to, aby sa tento scenár nenaplnil.

Dôkazom je odhalenie Interpolom hľadaného muža z Tadžikistanu, na ktorého v jeho rodnej krajine vydali medzinárodný zatykač.

Amiridina K. (36) zadržali ešte minulý týždeň na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a o niekoľko dní podala Krajská prokuratúra Košice návrh na jeho vzatie do predbežnej väzby. Rozhodoval o ňom Krajský súd Košice. Viac si prečítate v texte Róberta Bejdu.

Ukrajinci trávia na cudzineckej polícii hodiny, žiadosti v azbuke vypísať nemôžu

Takto čakajú Ukrajinci na polícii v Košiciach. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na oddeleniach cudzineckej polície sa po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sústreďujú migranti, ktorí si vybavujú dočasné útočisko.

Trávia tam dlhé hodiny, na čo upozornila aj Katarína, dobrovoľníčka z Košíc.

Tá s utečencami navštívila cudzineckú políciu v Košiciach a hovorí o zlej organizácii.

„Počas víkendu sme u nás v dome ubytovali šiestich ľudí a mačičku. Jedna rodina sa rozhodla zostať v Košiciach, našli sme im už aj bývanie u známych, ktorí im ho poskytli na mesiac zadarmo. V pondelok som s nimi bola na cudzineckej polícii na Triede SNP v Košiciach. Boli sme tam od 10. do 21. hodiny,“ vysvetľuje Katarína s tým, že podľa nej tam panuje chaos.

Proces vybavovania dočasného útočiska už má za sebou aj Viktoryia z Dnepropetrovska. Absolvovala ho pred niekoľkými dňami spoločne s neterou a dvoma deťmi. Ako prebiehal, opísala Kristiánovi Sabovi.

Dejepisár: Kotlebova strana nemá u žiakov pozitívne ohlasy, rozumejú jej princípu

Pedagóg Ondrej Sabolčík učí dejepis a geografiu v Prešove na Gymnáziu Konštantínova 2. (zdroj: Archív respondenta)

Dejepisár ONDREJ SABOLČÍK v súčasnosti pripravuje maturantov na skúšky z dejepisu. Vysvetľuje, že mu v predpísaných osnovách chýba väčšie zameranie na problémy 20. storočia, ktoré si v treťom ročníku často nestíhajú osvojiť v plnom rozsahu.

„Na prebratie najnovších dejín, teda udalostí po 2. svetovej vojne, je veľmi málo času. Keď k tomu prirátame všetky hodiny, ktoré odpadnú, tak na to máme možno jeden štvrťrok, pričom je tam dosť udalostí, ktoré treba študentom vysvetliť. Zvlášť dôležité sú momenty ako Nežná revolúcia a všeobecne obdobie od roku 1968 až po rok 1993. Tieto dejiny sa však nestíhajú prejsť alebo zväčša len veľmi slabo,“ hovorí v rozhovore.

Pedagóg pripomína, že učivo siaha len po obdobie rozpadu Sovietskeho zväzu. Novšie dejiny, teda udalosti 90. rokov minulého storočia, už v podstate nie sú predmetom záujmu. Preto sa im zvyčajne venuje na hodinách geografie.

Rozhovor pripravila Lenka Haniková.

Keď Ukrajinci prekročia hranicu, často potrebujú objať, hovoria dobrovoľníci

Cez hraničný priechod Vyšné Nemecké prúdia davy utečencov vo dne i v noci. (zdroj: Jana Otriová)

VYŠNÉ NEMECKÉ. Cez náš najväčší hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom v okrese Sobrance prejde najviac utečencov, denne nezriedka aj do desaťtisíc.

Priestor okolo priechodu sa zmenil na stanové mestečko. Žije vlastným čulým životom, vo dne, v noci, prakticky 24 hodín, sedem dní v týždni.

Nájdete v ňom kočík, invalidný vozík, teplú polievku, čaj, kávu, WC aj sprchu, náhradné oblečenie, odpočinok vo vyhrievanom stane, lekársku pomoc i dopravu.

Reportáž z hraničného priechodu, kde sú neustále pripravení dobrovoľníci pomôcť, napísala Jana Otriová.

Policajti expresne rýchlo vypátrali podpaľača košického baru

S týmto si podpaľač pomáhal. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Polícii sa expresne rýchlo podarilo vypátrať muža, ktorý v noci z nedele na pondelok spôsobil požiar v košickom centre.

Išlo o požiar v reštaurácii s barom v podchode na Hlavnej ulici.

Informuje o tom polícia.

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach zo zločinu všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu so zločinom poškodzovania cudzej veci obvinil 47-ročného muža z okresu Rimavská Sobota. V nedeľu krátko pred polnocou spôsobil požiar v centre Košíc. Požiar založil na viacerých miestach v podchode budovy, vedúcom do jednej z prevádzok a k obytným častiam bytového domu na Hlavnej ulici," uvádza polícia. Viac informácií priniesol Róbert Bejda.

Radný z Užhorodu: Koľko máme v meste utečencov? To nevieme povedať

Arsen Melkumyan v jednom zo skladov humanitárnej pomoci v Užhorode. (zdroj: Katarína Gécziová)

Kilometer od slovensko-ukrajinskej hranice vo Vyšnom Nemeckom leží 120-tisícové mesto Užhorod. Za posledné dva týždne sa jeho počet obyvateľov zvýšil o tisíce ľudí, ktorí utekajú od východu pred ruskou inváziou. V meste zatiaľ neznejú poplašné sirény, neozýva sa ním paľba, ale vojnou žije.

Denne sa musí vysporiadať s obrovským množstvom utečencov. Časť z nich územím mesta len prejde, iná pár dní ostane a pokračuje v ceste, ďalšia sa rozhodne tam zostať. Plné sú hotely, mestom vytvorené nocľahárne, ľudí prichýlili aj miestni.

O súčasnej situácii v Užhorode sme sa zhovárali s riaditeľom užhorodskej mestskej rady ARSENOM MELKUMYANOM. Interview sa uskutočnilo počas prevzatia humanitárnej pomoci smerujúcej z Košíc, ktorú zabezpečil a koordinoval poradca predsedu vlády SR pre Ukrajinu Eduard Buraš. Pýtala sa Katarína Gécziová.

V Košiciach sa čelne zrazili autá, jedno odhodilo do priekopy, vodiči sa zranili

Zrážka dvoch áut pri Pereši. (zdroj: HaZZ)

KOŠICE. Vážna dopravná nehoda vozidiel značiek Škoda a Kia sa stala vo štvrtok okolo 10. hodiny pri výjazde z mestskej časti Košice-Pereš v smere na Lorinčík a Malú Idu.

Čelne sa zrazili. Zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.

Podľa dostupných informácií kia išla smerom od Lorinčíka na Pereš, kde odbočovala, pričom oproti z Pereša na Lorinčík smerovala škodovka. O nehode píše Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Havarovaná dodávka. (zdroj: KR PZ PO)

Auto s 13 Ukrajincami havarovalo, namierené mali do Poľska a Nemecka. Posádku tvorilo aj šesť detí

Hrad Krásna Hôrka má byť moderným múzeom 21. storočia. Komplexná obnova bude stáť takmer 35 miliónov eur

Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal takmer 1,7 promile. Po obvinení skončil v policajnej cele

Opitý vodič narazil na čerpacej stanici do stojana a ušiel. Policajti ho vypátrali, už je za mrežami

Na východe vznikne podnik za 30 miliónov na výrobu bojových vozidiel. Nemci chcú zákazku SR za 1,7 miliardy

Obetavá dievčina zachránila dostihové kone. Aj nemé tváre potrebujú našu pomoc

Na Slovensku pribudlo vyše 12-tisíc prípadov, tretina je z východu. Covid má ďalších 31 obetí

Šport

Prešovčania (v bielom) sa v zime výrazne posilnili. Podarí sa im postúpiť? (zdroj: Viktor Zamborský)

Micheľ: Niektorí Ukrajinci utekajú už druhý raz, veľa z nich sa nevráti. Tretia liga nie je najväčší problém prešovského Tatrana

Bujaré oslavy v Tatrane: Hráči vytiahli veci, ktoré sme od nich nečakali. Slovenský majster po Poľsku zabral aj vo Švajčiarsku

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou